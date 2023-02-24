美國海軍部長：中國用「奴工」造艦，美軍產能追趕不上
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戴杜羅指出，中國在造船廠工人方面更有量的優勢，主因是中國不像美國有許多勞工法規與經濟限制。美國一大問題是熟練勞動力難覓，反觀中國可以做美國做不到的事，「他們是共產國家，不需遵守什麼規則。中國用奴工造船，雖然這從不是我們做事的方式，但這就是我們的對手」。
（中央社）美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）22日表示，中國海軍相較美國具有顯著優勢，包括艦隊規模更大、靠奴工而有更強的造艦產能。中國尋求將力量投射至各大洋。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，戴杜羅在華盛頓的全國記者俱樂部（National Press Club）指出，中國「一直試圖侵犯他國的海事主權與經濟利益，包括美方在南海與別處的盟友。」
戴杜羅說：「中國現在擁有規模更大的艦隊，因此在全球部署船隻。」還說美國政府必須將艦隊升級作為回應。
「我們確實需要一支更強大的海軍，未來需要更多、更現代化的船，尤其是能應付這種威脅的艦艇。」
戴杜羅也說，中國人民解放軍海軍今後幾年的艦艇數可能達400艘，目前大約是340艘，反觀美國只擁有不到300艘艦艇。
根據美國海軍去年夏天發布的「2022海軍領航計畫」（US Navy's Navigation Plan 2022），美國希望2045年擁有350艘有人船艦，但這數字仍遠低於對未來中國艦隊的預估。另據美國國會預算處（CBO）去年11月一份報告，在達成上述目標前隨著舊艦退役，美國艦隊的規模會再縮水。
戴杜羅說艦隊規模與數量有關，美國海軍造船廠產能無法與中國匹敵，「中國有13間造船廠，某些情況下他們的造船廠產能更大，一間造船廠的產能就能抵美國所有船廠，這構成真正的威脅」。
戴杜羅沒講這些船廠的分類，中國與西方此前相關報導指中國有6間大型船廠與2間較小船廠用以建造海軍艦艇。
美國方面，根據「傳統基金會」（Heritage Foundation）高級研究員薩德勒（Brent Sadler）去年10月一份報告稱，為美國海軍與海岸防衛隊生產吃水較深大型艦艇的船廠有7間。
戴杜羅指出，中國在造船廠工人方面更有量的優勢，主因是中國不像美國有許多勞工法規與經濟限制。美國一大問題是熟練勞動力難覓，反觀中國可以做美國做不到的事，「他們是共產國家，不需遵守什麼規則。中國用奴工造船，雖然這從不是我們做事的方式，但這就是我們的對手」。
戴杜羅並未提供支撐指控內容的具體細節，分析家也對中國用奴工造艦的說法持疑。
美國企業研究所（American Enterprise Institute）印太國防政策專家赫辛格（Blake Herzinger）說：「中國擁有大量的合宜人力，在攸關國家安全的高科技領域使用奴工一說，聽起來真的很不合理。」赫辛格直言戴杜羅的講法代表一種思考模式，即美國將注意力放在錯誤地方，從而損害自身。
根據美國國會研究處（Congressional Research Service）去年11月的一份報告，美國海軍已採取措施縮小與中國的差距，包括派出更多艦隊前往太平洋，並在太平洋地區使用更新、戰力更強的艦艇。
《外交家》（The Diplomat）雜誌網站曾有專文指出，談論中國海軍時只論數量恐會失真。中國的艦隊裡更多較小型的巡防艦、巡邏艦，這類艦艇甚至通常不歸為「大型水面作戰艦」。美國海軍的總噸位數超過中國2倍。
2021年中國海軍的水面艦為2艘航艦、1艘巡洋艦、32艘驅逐艦、49艘巡防艦、37艘巡邏艦、86艘飛彈近岸巡邏艇；水下艦隊則為46艘柴電潛艦、6艘核動力攻擊潛艦、4艘彈道飛彈核潛艦。
美國的水面艦則有11艘航艦、92艘巡洋艦與驅逐艦、59艘濱海作戰艦與作戰後勤船艦；水下則為50艘核動力攻擊潛艦、14艘彈道飛彈核潛艦。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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