聯大決議要求俄羅斯撤軍烏克蘭，中國、印度棄權，戰爭一週年壁壘依舊分明
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烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在聯大提出議案時說：「這場戰爭雙方並不均等，一方是侵略者，另一方是受害者。我理解有些國家基於各種理由仍不想支持烏克蘭，但這不重要，關鍵是要支持聯合國憲章，擁護國際法。」
聯大通過要求俄軍撤離烏克蘭，中國印度棄權
（中央社）俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭24日滿一週年，聯合國大會今天（當地時間23日）以壓倒性票數通過，要求俄羅斯立即且無條件從烏克蘭撤軍，並呼籲實現「公正且持久的」和平。
法新社報導，烏克蘭於這項不具約束力的表決中獲得力挺，在193個聯合國會員國當中，獲得141國支持、7國反對，中國、印度等32國棄權。
去（2022）年10月，143個國家支持譴責俄羅斯「企圖非法併吞」烏克蘭4個地區。在這場殘忍戰爭週年前夕，全球對基輔的支持鮮有改變。
烏克蘭在表決前的2天辯論時，呼籲國際社會在「善惡之間」做選擇。
這項決議重申支持烏克蘭的「主權」與「領土完整性」，並駁斥俄羅斯宣稱擁有其占領的烏克蘭領土。
決議內容也要求「俄羅斯聯邦立即、完全、無條件地從國際承認的烏克蘭邊界內領土，撤走所有軍事部隊」，並呼籲停止敵對行動。
最新表決顯示，在戰爭開打12個月後，莫斯科在世界舞台上持續遭到孤立。
聯合國決議籲俄羅斯自烏克蘭撤軍，衝突週年壁壘依舊分明
俄烏戰爭爆發一週年前夕，聯合國大會以壓倒性票數通過決議，要求俄羅斯撤軍、實現烏克蘭持久和平。但中國、印度及伊朗再次棄權，凸顯西方國家難以外交孤立對付莫斯科。
聯大昨天起就烏克蘭局勢召開緊急特別會議，安排多國代表發言，今天會議結束前表決烏克蘭提出要求實現「公正持久」和平的決議案。聯合國193個會員國，141國贊成、7國反對、32國棄權，跨過出席國家三分之二的通過門檻。
贊成票數和一年來聯大涉及俄烏戰爭的其他決議相當，與俄羅斯一同投下反對票的國家包括北韓、敘利亞及白羅斯，俄羅斯實質盟友中國、印度及伊朗再次棄權。
決議要求停止敵對行動，俄羅斯立即、徹底、無條件自烏克蘭撤軍，任何和約都不得承認以武力或威脅動武掠奪的領土。但決議沒有詳述和平或和談要如何實現，僅呼籲聯合國會員國與國際組織加倍支持外交努力，並譴責俄羅斯在烏克蘭侵犯人權、攻擊民用基礎設施。
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天在聯大提出議案時說：「這場戰爭雙方並不均等，一方是侵略者，另一方是受害者。我理解有些國家基於各種理由仍不想支持烏克蘭，但這不重要，關鍵是要支持聯合國憲章，擁護國際法。」
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則說，俄羅斯的對手仍對擊敗一個核武擁有國存有「妄想」。
聯大決議沒有法律約束力，僅在國際社會具象徵意義和政治影響力。由於俄羅斯是聯合國安全理事會5個常任理事國之一，握有否決權，以美國為首的西方國家無法在安理會通過不利莫斯科的決議，只能在聯大盡可能尋求最多國家支持。
去年3月2日，聯大譴責俄羅斯侵略烏克蘭並要求無條件撤軍的決議獲141國支持；同年10月12日，143國支持譴責俄羅斯「企圖非法併吞」烏克蘭4個地區、要求各國不要承認的決議。
美國與歐洲盟邦在俄烏戰爭中以軍備支持基輔，將聯大譴責俄羅斯的決議視為對莫斯科施壓的手段。
美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）21日與駐紐約外籍記者視訊簡報時說，這些決議能向俄羅斯展現其行為令人無法接受，在聯大、安理會和全世界孤立俄羅斯。大量贊成票也能讓俄羅斯知道有必要坐上談判桌。俄羅斯現在是被排斥的國家，如果想繼續在世界上發展，就必須結束這場戰爭。
不過，棄權或反對決議案的國家主張，促和工作應照顧到俄烏雙方「安全關切」。
中國、印度及伊朗一年來都沒有在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭。西方國家嚴厲制裁莫斯科之際，中國與印度增加進口俄羅斯能源，伊朗則被控供應俄羅斯作戰亟需的無人機。美國近期警告中國不要提供俄羅斯致命武器，北京則反控美國是向戰場源源不斷提供武器的國家。
中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵今天在聯大會議上說，輸送武器不會帶來和平，拱火澆油只會加劇各方矛盾。中方敦促「有關國家」停止濫用單邊制裁和長臂管轄，為局勢緩和降溫做點有益的事。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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