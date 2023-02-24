陳吉仲：雞蛋供應比去年同期多，缺蛋問題疑因資訊不全；日本也鬧蛋荒東京蛋價近40年新高
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農委會主委陳吉仲強調，即使目前日產量降至11.2萬箱，也比去年同期的10.6萬到10.7萬箱多，但「為何會造成社會認為缺蛋比去年嚴重？」他認為除了可能跟不足50萬到80萬顆有關，也跟相關報導、民眾預期、相關資訊不完整，造成多買、提前買有關，呼籲消費者正常購買，讓問題可以減緩。
陳吉仲：缺蛋問題疑資訊不全，願承擔所有責難
（中央社）農委會主委陳吉仲昨（23）日表示，雞蛋供應比去（2022）年同期多，為何外界感覺缺蛋問題嚴重，可能跟資訊不完整有關，外界所有責難他負責，但在位一天會盡力調度供應，並提升產業競爭力。
行政院昨天宣布「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」相關政策內容，行政院農業委員會下午召開臨時記者會，針對農業部門及因應禽流感強化蛋雞產業措施做出說明，並提出短期與中長期對策，以提高產能穩定供應。
農委會上週公布雞蛋日產量為11.3萬箱（每箱200顆），最新資訊顯示再掉1000箱。陳吉仲說，產銷彙整顯示，統計到昨天的最新日產量為11.2萬箱，要完全滿足3、4年來增長的日需求量，缺口為50萬到80萬箱。
他指出，行政院副院長鄭文燦稱缺蛋問題2月底、3月初回穩，並不是指這時間產能就全面恢復，而是這時到3月底要從澳洲專案進口雞蛋，用以跟加工業調度庫存雞蛋上市供應，預計每天調度40萬到50萬顆上市，藉此滿足消費者的購買需求，同時感謝義美已配合調度100多萬顆雞蛋。
由於陳吉仲曾說，進口雞蛋會比國產貴，為何還要專案進口。他說，進口當然比較貴，但不是給消費者買，而是用來跟加工業者交換進行調度供應，價差會從農產品受進口損害救助基金支應，但是他不能公開進口雞蛋的價格，因為全球都在搶雞蛋，說了會引發競價、增加支出。
陳吉仲說，以上專案進口雞蛋調度上市為短期策略，中長期則是要推動3年期33億元預算的家禽業現代化計畫，其中有關禽舍改建、雞糞處理的預算占18億元以上。農委會畜牧處處長張經緯補充，補貼傳統型禽舍改建占10.5億元、雞糞處理設備4.3億元，以及現代省工設施等。
他強調，即使目前日產量降至11.2萬箱，也比去年同期的10.6萬到10.7萬箱多，但「為何會造成社會認為缺蛋比去年嚴重？」他認為除了可能跟不足50萬到80萬顆有關，也跟相關報導、民眾預期、相關資訊不完整，造成多買、提前買有關，呼籲消費者正常購買，讓問題可以減緩。
有資深媒體人質疑他的問題處理能力？陳吉仲說，防檢局已把禽流感因素降到最低、畜牧處在全球搶蛋下仍每天通報可向澳洲進口雞蛋數量，團隊盡心盡力，所有外界責難「我要負責」，做不好隨時可以離開，但只要在位一天，會盡力讓消費者買到雞蛋、產業競爭力提升。
陳吉仲重申，一顆雞蛋的生產不是蛋母雞下蛋就好，包含進口種雞、上中下游的蛋雞場等環節都要顧及，禽流感、天冷、飼料漲價、汰換老雞、換羽等都會影響生產，已規劃今年要進口近30萬隻種雞，滿足產業鏈生產所需，以穩定雞蛋生產。
國台辦稱台灣雞蛋加價15到20元，陳吉仲駁斥
（中央社）近期缺蛋受關注，媒體報導中國國台辦稱台灣每顆雞蛋加價新台幣15到20元。農委會主委陳吉仲昨天表示，產地每顆4.2元、批發價5.2元，超市洗選過6元多，呼籲對資訊要更了解。
從去年底迄今，因為天冷產蛋率下降，加上正逢蛋雞產業中占大多數的傳統型蛋雞場老雞換羽，行政院農業委員會今天更新最新日產量資訊為11.2萬箱，缺口為50萬到80萬顆。
雞蛋產量不夠問題，不僅國內關注，媒體報導中國國台辦發言人朱鳳蓮說，台灣「每顆雞蛋加價15至20元新台幣」，奉勸民進黨當局真正從台灣民眾福祉出發。
農委會針對「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」與農業相關部分舉行臨時記者會說明時，對於中國國台辦相關發言，陳吉仲說：「所有價格資訊大家應該都是非常清楚，我不了解為什麼國台辦發言人會說我們是每一顆是15到20元？」
陳吉仲並說，是不是將來國台辦很多資訊，「可能要針對我們國家的部分相關資訊要更了解，否則會變成是她將來相關發言，我們都會保有相關的疑問。」
關於蛋價，陳吉仲說明，產地價每台斤42.5元，每台斤約10顆，每顆4.2元；批發每台斤52元，所以等同每顆5.2元；經過洗選到超市大概每顆6元多。
陳建仁：雞蛋專案多管齊下，3月可望解決蛋荒
（中央社）媒體報導中國國台辦稱台灣每顆雞蛋加價新台幣15到20元，有立委說這是認知作戰。對此，行政院長陳建仁昨天表示，相信多管齊下，3月就可解決蛋量問題，且認為國人有智慧辨別。
陳建仁傍晚出席在圓山大飯店舉辦的慰勉土耳其台灣國際搜救隊暨感恩餐會，媒體會前聯訪詢問，國台辦發言人朱鳳蓮說，台灣每顆雞蛋加價15至20元，奉勸民進黨要從民眾福祉出發，如何看有立委認為這是認知作戰。
陳建仁表示，最近由於禽流感和氣溫變化關係，國內雞蛋供應量確實約有7％的短差，政府會積極進行雞蛋專案進口，協調加工業者進行調節、調度，並增加雞蛋生產，相信3月就可解決相關問題。
針對將國內缺蛋問題作為認知作戰部分，陳建仁說，相信國人都有很高智慧能夠辨別，希望大家不要輕信，且相信在共同努力之下，雞蛋問題調節可以很快達標。
日本鬧蛋荒丼飯美乃滋漲價，東京蛋價近40年新高
（中央社）日本爆發禽流感及飼料價格上漲導致雞蛋短缺，並造成餐廳熱銷品項牛丼飯和日本代表性調味料美乃滋價格上漲。東京雞蛋批發價更是創下1986年以來最高。
《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，日本去年底爆發禽流感疫情，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭又導致飼料價格飆漲，家禽養殖業者早已減少蛋雞數量以做因應。撲殺雞隻的數量增加已造成雞蛋供給不穩，造成雞蛋批發價猛漲。
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