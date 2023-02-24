美國火車出軌引民眾恐慌，調查員發布初步報告：任何意外都能預防
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美國今年2月初發生一起火車出軌意外，所幸該列車負責運貨而非載客，因此並未造成嚴重傷亡，但車上的有毒物質卻讓當地居民人心惶惶。昨日，美國國家運輸安全委員會發布初步調查，尚未公布脫軌原因，但卻指出過熱軸承是案件的關鍵，若當時有探測器，或許就不會有意外發生。
美國2月初一輛貨運火車從伊利諾州麥迪遜市（Madison）開往賓州康威市（Conway）的途中，發生近50節車廂出軌的事件，除了當場起火燃燒，還發現車上載著有毒物質，造成當地居民人心惶惶，美國國家運輸安全委員會（NTSB）昨（23）日發布初步調查結果表示，事前警報系統或許能免於出軌意外的發生。
貨運列車出軌，有毒物質引發民眾擔憂
今（2023）年2月初，美國一輛諾福克南方鐵路公司的貨運列車在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮上脫軌，約有50節車廂出軌起火，所幸列車上並無載客，僅有少數乘務人員受到輕微擦傷。
雖然列車脫軌並未造成嚴重損害，但列車上卻被發現載有潛在有毒物質「氯乙烯」，氯乙烯是一種無色的工業生產氣體，主要用於製造聚氯乙烯（PVC）塑料與乙烯基等產品，易燃且具有高度致癌的風險，長期暴露在氯乙烯的環境下可能導致頭暈、嗜睡、頭痛，嚴重將使肝臟受損。
美國因此在2月6日疏散當地民眾，並對氯乙烯進行受控燃燒，雖然美國環境保護署在幾天後表示空氣檢測中未含有害物質，讓許多居民返回家鄉，但許多人仍在現場看到大量濃煙竄出，猶如末日一般，不免感到擔憂。
此外，《BBC》指出，火車出軌現場約有4萬5000隻動物可能因有毒物質死亡，俄亥俄州自然資源部門（ODNR）對此解釋，目前沒有證據表明氯乙烯導致這些動物的死亡。
ODNR提到，死亡的動物皆為水生物種，而調查並未發現水生生物遭受痛苦的跡象、都是在車禍當下死亡。負責人瑪麗．默茨（Mary Mertz）也表示自己看見活魚返回火車脫軌影響的水域，因此初步判定動物的死亡與氯乙烯並無關聯。
即使美國當局對東巴勒斯坦鎮的空氣及水質進行檢測，並承諾其安全性，但許多居民仍抱有存疑，甚至鐵路公司面臨東巴勒斯坦居民的4起集體控訴，聲稱他們受有毒物質影響，遭受嚴重的「精神折磨」。
初步調查結果出爐，調查員：警報器能有效避免意外
據《路透社》報導，當時預估出軌事故的最終報告需18~24個月的調查時間，但在昨（23）日，美國國家運輸安全委員會主席珍妮佛．霍曼迪 （Jennifer Homendy）發布初步調查結果，他表示「如果當時有探測器，或許就不會發生脫軌意外。」
NTSB表示，根據檢測器顯示車軸和車輪軸承在距脫軌地點約48公里處開始升溫，但並未達到觸發警報來警告遠端火車工程師去遠端煞車的程度，由於觸發警報的溫度範圍是鐵路公司各自制訂，因此NTSB表示，未來會建議諾福克南方鐵路公司調降觸發警報的軸承溫度，以減少災害發生的可能。
諾福克南方公司對此發聲明解釋，檢測過熱軸承的系統當時運作正常，並聲稱他們的警報系統在行業中具有最高的敏感度，不過他們仍表示會積極與NTSB合作，除了每30天進行例行檢查外，也會針對近1000個路邊熱探測器評估效能。
而NTSB現在仍持續調查載有氯乙烯車廂的洩壓閥是否在事發及事後正常運作，因為有專家表示，若火車閥門正常運作，美國當局其實大可不必特別排放並引燃110萬磅的氯乙烯，反而造成當地空氣汙染。此外，NTSB也表示，未來將會在東巴勒斯坦鎮上舉辦「現場調查聽證會」，並傳喚相關證人到訪，要求各方全力配合調查。
一名退休NTSB調查員羅素．昆比（Russell Quimby）表示，鐵路公司應該監測沿線傳感器的溫度讀數差異，這或許能在軸承發生故障時發出警告，而不是單靠軸承發出高溫才發出警報。
與此同時，美國交通部長彼得．布塔朱吉（Pete Buttigieg）也訪問了東巴勒斯坦，並將矛頭指向川普政府放鬆了鐵路監管，以及鐵路公司對安全法規的反應，「諾福克南方和其他貨運鐵路公司應該在我們嘗試制定法規時停止與我們抗爭。」
據《CNN》報導，火車脫軌原因尚未公布，目前調查員也正釐清軸承過熱原因，霍曼迪表示，脫軌是100%可以預防的，不過當前沒證據表明機組人員有發生失誤，因為在警報響起時，工程師立即就拉下手煞車，顯然沒有工作上的疏失。
新聞來源
- Ohio toxic train crash killed nearly 45,000 animals（BBC）
- Earlier warning might have spared Ohio a derailment, U.S. investigator says（Reuters）
- The Ohio toxic train wreck was ‘100% preventable’ – but there’s no evidence the crew did anything wrong, investigators say（CNN）
延伸閱讀
- 美國俄亥俄洲火車脫軌，有毒化學品爆炸造成動物死亡、居民身體不適，小鎮陷入混亂恐慌
- 化學列車翻覆事件在美發酵，「#俄亥俄車諾比事件」標籤瘋傳流言四起
- 拜習會談3小時：學者分析「護欄」成為關鍵詞，需定義「到什麼程度不會出軌」
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責任編輯：羅子恆
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- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21