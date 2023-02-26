2023/02/26,
商業

台灣大哥大拍板收購台灣之星約砍價85億，「新電信三雄時代」競爭將更激烈

台灣大哥大拍板收購台灣之星約砍價85億，「新電信三雄時代」競爭將更激烈
Photo Credit: 中央社

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業內人士分析，接下來電信三雄彼此間的競爭將更形激烈，而對消費者而言，三大在之前「中華電信499之亂」的慘痛教訓下，1399元的5G資費勢必不會輕言棄守。

（中央社）電信「台台併」拍板續行，台灣大哥大公告，董事會決議調整換股比例；業界估算收購金額新台幣197億元，較原先換股比例等同降價約85億元，國內電信業確定走入新三雄時代。

消息人士指出，台灣之星24日晚上8時已召開董事會通過新條件並續行合併案，「雙方均極具誠意，是雙贏的結果」；此舉意味電信產業將走入新三雄時代，由龍頭中華電、「台台併」、「遠亞併」三強鼎立。

國家通訊傳播委員會（NCC）在1月18日通過「台灣大併台灣之星」、「遠傳電信併亞太電」兩大電信合併案，附款要求業者以繳回、轉讓、交換等3選項改正超標頻寬。

台灣大哥大全體董事先前提出3項疑慮，認為頻譜附款於法無據、窒礙難行，有損雙方用戶及股東權益，更一度傳出「台台併」可能因此破局，台灣大24日召開董事會做出決議，並於稍早公告合併案續行，調整換股比例。

台灣大哥大砍價85億成功收購

台灣大24日晚公告吸收合併台灣之星，董事會決議合併案換股比例調整為每1股台灣之星普通股換發台灣大0.0326股普通股，合併案擬於公平交易委員會及證券主管機關等核准後訂定合併基準日。

台灣大哥大在2021年12月30日宣布與台灣之星合併時，台灣之星對台灣大的換股比例為0.04508股，且當時台灣大收盤價為100元，換算收購金額相當於新台幣282億元；如今換股比例降為0.0326股，且台灣大股價跌破百元，前天收盤價96.6元。

業界估算，併購金額變為197億元，等於台灣大協商降價85億元成功；但台灣大方面表示不評論收購金額。

台灣大指出，NCC附款要求若不自主無償繳回超額頻譜，明年6月30日前應改以交換或移轉方式處理超頻，但交換與否需視競業意願，實不可控於台灣大，因此窒礙難行。

雖NCC處分使整併成本大幅增加、效益大幅減少，但基於保障台灣之星280萬用戶、2000名員工權益，並期望雙方網路整併帶來可觀社會資源的節約，同時帶動3G提前退場，更進一步產生巨大公益，因此決議續行本案。

台灣大進一步說明，雖然董事會仍認為NCC頻譜附款有悖《行政程序法》，要求「新台灣大」無償自主繳回重金標得的頻譜，卻對同在3GHz以下超頻的中華電信，及遠傳電信雖同意繳回部分後仍超標的頻譜准予保留，於法無據。同時，台灣大董事會也責成經營團隊研議是否提起行政救濟。

《Yahoo股市》報導，林之晨進一步說明，雖然有研究行政訴訟，但真正要判下來還要幾年以後，因此比較在意的是如何照顧台灣大700多萬名用戶、以及合併後台灣之星的280萬名用戶，確保所有用戶得到最好的服務品質。

《Yahoo股市》報導，電信合併案過程戲劇化，電信業高層認為，「台台併」當初雙方要結合的起心動念，不管是版圖利益或動機都「利大於弊」，但繳回超標頻譜後如何保障用戶網速穩定，更是合併後的難題。

《工商時報》報導，台灣大總經理林之晨表示，視接下來主管機關審議速度，希望合併時間落在第三季至第四季。台灣大強調，換股比例調整後，以台灣之星優於其相近同業的用戶數、ARPU以及EBITDA來看，這宗合併案將為台灣大股東帶來更好收益。

電信三雄競爭將更激烈

《自由時報》報導，業內人士認為，新三國時代，競爭勢必更為激烈，中華電信雖然用戶數最多，但低頻的頻寬最少，而新遠傳、新台灣大用戶相去不多，如何坐穩老二、拉大與老三的距離，三雄競爭將更形激烈，而對消費者而言，三大在「499之亂」的慘痛教訓下，1399元的5G資費勢必不會輕言棄守。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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