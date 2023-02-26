台灣大哥大拍板收購台灣之星約砍價85億，「新電信三雄時代」競爭將更激烈
我們想讓你知道的是
業內人士分析，接下來電信三雄彼此間的競爭將更形激烈，而對消費者而言，三大在之前「中華電信499之亂」的慘痛教訓下，1399元的5G資費勢必不會輕言棄守。
（中央社）電信「台台併」拍板續行，台灣大哥大公告，董事會決議調整換股比例；業界估算收購金額新台幣197億元，較原先換股比例等同降價約85億元，國內電信業確定走入新三雄時代。
消息人士指出，台灣之星24日晚上8時已召開董事會通過新條件並續行合併案，「雙方均極具誠意，是雙贏的結果」；此舉意味電信產業將走入新三雄時代，由龍頭中華電、「台台併」、「遠亞併」三強鼎立。
國家通訊傳播委員會（NCC）在1月18日通過「台灣大併台灣之星」、「遠傳電信併亞太電」兩大電信合併案，附款要求業者以繳回、轉讓、交換等3選項改正超標頻寬。
台灣大哥大全體董事先前提出3項疑慮，認為頻譜附款於法無據、窒礙難行，有損雙方用戶及股東權益，更一度傳出「台台併」可能因此破局，台灣大24日召開董事會做出決議，並於稍早公告合併案續行，調整換股比例。
台灣大哥大砍價85億成功收購
台灣大24日晚公告吸收合併台灣之星，董事會決議合併案換股比例調整為每1股台灣之星普通股換發台灣大0.0326股普通股，合併案擬於公平交易委員會及證券主管機關等核准後訂定合併基準日。
台灣大哥大在2021年12月30日宣布與台灣之星合併時，台灣之星對台灣大的換股比例為0.04508股，且當時台灣大收盤價為100元，換算收購金額相當於新台幣282億元；如今換股比例降為0.0326股，且台灣大股價跌破百元，前天收盤價96.6元。
業界估算，併購金額變為197億元，等於台灣大協商降價85億元成功；但台灣大方面表示不評論收購金額。
台灣大指出，NCC附款要求若不自主無償繳回超額頻譜，明年6月30日前應改以交換或移轉方式處理超頻，但交換與否需視競業意願，實不可控於台灣大，因此窒礙難行。
雖NCC處分使整併成本大幅增加、效益大幅減少，但基於保障台灣之星280萬用戶、2000名員工權益，並期望雙方網路整併帶來可觀社會資源的節約，同時帶動3G提前退場，更進一步產生巨大公益，因此決議續行本案。
台灣大進一步說明，雖然董事會仍認為NCC頻譜附款有悖《行政程序法》，要求「新台灣大」無償自主繳回重金標得的頻譜，卻對同在3GHz以下超頻的中華電信，及遠傳電信雖同意繳回部分後仍超標的頻譜准予保留，於法無據。同時，台灣大董事會也責成經營團隊研議是否提起行政救濟。
《Yahoo股市》報導，林之晨進一步說明，雖然有研究行政訴訟，但真正要判下來還要幾年以後，因此比較在意的是如何照顧台灣大700多萬名用戶、以及合併後台灣之星的280萬名用戶，確保所有用戶得到最好的服務品質。
《Yahoo股市》報導，電信合併案過程戲劇化，電信業高層認為，「台台併」當初雙方要結合的起心動念，不管是版圖利益或動機都「利大於弊」，但繳回超標頻譜後如何保障用戶網速穩定，更是合併後的難題。
《工商時報》報導，台灣大總經理林之晨表示，視接下來主管機關審議速度，希望合併時間落在第三季至第四季。台灣大強調，換股比例調整後，以台灣之星優於其相近同業的用戶數、ARPU以及EBITDA來看，這宗合併案將為台灣大股東帶來更好收益。
電信三雄競爭將更激烈
《自由時報》報導，業內人士認為，新三國時代，競爭勢必更為激烈，中華電信雖然用戶數最多，但低頻的頻寬最少，而新遠傳、新台灣大用戶相去不多，如何坐穩老二、拉大與老三的距離，三雄競爭將更形激烈，而對消費者而言，三大在「499之亂」的慘痛教訓下，1399元的5G資費勢必不會輕言棄守。
新聞來源
- 「台台併」拍板續行估降價85億 電信走入新三雄時代（中央社）
- 台灣之星點頭！遭砍價85億 台台併確定成局（工商時報）
- 掙扎37天 砍價85億元 台灣大合併台灣之星了（自由時報）
- 「電信新三雄時代」來臨！台灣大哥大砍價85億元 正式合併台灣之星（Yahoo股市）
- 台台併進入關鍵延長賽！台灣大哥大最新砍價85億元「就等台灣之星點頭」（Yahoo股市）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
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