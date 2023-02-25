Notion AI筆記實測：流暢寫出中文內容，報告大綱、腦力激盪、行銷文案好幫手

最近AI的應用從圖像設計，開始跨入了文字寫作的領域。前一陣子Open AI的ChatGPT讓許多人玩得不亦樂乎，無論是問問題，還是請她幫你寫出文件、程式碼內容，即使答案常常會出錯，不過AI「寫出來」的內容確實看起來就像是人的表達方式，降低了許多人工智慧只是機器的感覺。

而Notion前一陣子也宣布推出「Notion AI」新功能，正在陸續開放測試中，有興趣的朋友可以加入其等候名單，收到通知後便可以開始測試。

「Notion AI」的目的，是透過AI來幫助使用者寫出筆記、文件中需要的內容，我實際測試後，發現有幾個有意思且實用的特色：

可以寫出中文內容，也可以聽得懂中文問題，這對台灣使用者來說也用得上。

可以針對會議需求、簡報報告、任務計畫、宣傳文案等不同需求，撰寫不同格式的內容。

寫出的內容確實具備基本重點與順暢性，可以當作激發想法、準備草稿的用途。

今天這篇文章，就跟大家分享我實際測試「Notion AI」的應用案例，除了看到簡單的操作步驟，也可以看到各種實際案例產出的成果。

有興趣的朋友也可以看我分享的這份「Notion AI測試文件」，裡面除了大標題外，其他文字內容全部都是Notion AI產生的，我一個字都沒有修改。

如何啟動Notion AI功能

要啟動Notion AI，在通過等候名單後，還需要進入「Settings」中開啟「Notion AI」功能。

圖片來源：作者提供

接著，在筆記頁面中輸入 / ，就會看到新的 AI功能可以使用。

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利用Notion AI撰寫會議大綱

我們可以用Notion AI來撰寫什麼內容呢？例如我現在準備要開一個「線上課程規劃會議」，我就利用 AIAssist 功能，啟動「Meeting agenda」會議大綱規劃。

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接著，我在問答視窗中輸入「討論線上課程規劃會議」，按下「Generate」。

就會獲得如下面第二張圖片中那樣的會議大綱文字內容，這些文字都是由Notion AI自動產生的。

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利用Notion AI進行會議中的腦力激盪

如果開會到一半腦袋卡關，或者有一個想法一直找不到其他靈感，也可以利用Notion AI來刺激一次想法。

例如我在想「線上課程」的課程名稱或副標題，這時候我可以選擇AI工具中的「 Brainstorm ideas 」。

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我可以輸入這樣的問題：「幫我設計『個人數位生產力』的課程名稱」，然後AI幫我腦力激盪後，就會產生下圖這樣一排相關關鍵字。

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利用Notion AI規劃任務待辦清單

如果遇到不知道怎麼執行的任務，不知道如何解決的問題，也可以問問看Notion AI，請他幫我們自動產生一份基本的解決方案。

這時候我們可以利用Notion AI中最簡單的「Help me writing」或是「outline」工具。

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直接輸入問題即可，例如我問「如何拍攝一堂線上課程？」，以及「如何宣傳一堂線上課程？」，Notion AI就自動幫我產生下面這樣的大綱與步驟清單。

當然，這些內容可能都只是很基本的重點，甚至可能有些不一定真的適合我們的專案，但是這也是一個當我們腦袋一片空白時可以開始的基礎草稿。

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利用Notion AI撰寫報告草稿、簡報大綱

如果要撰寫一份文件，想是撰寫報告、簡報，也可以利用Notion AI來幫忙寫出大綱或草稿。

在這個測試中，我選的AI工具是「blog post」，我輸入的問題是「為什麼需要一個穩定、可靠的工作流程？」。

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接著Notion AI就幫我產出了下面這樣包含「小標題」、「每段內文」的文章草稿。

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如果我覺得自動產生的草稿還可以改進，例如想要「多寫一點」，我可以圈選已經有的內容，再次透過Notion AI來延長內文，或是把內文轉換成大綱重點。

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利用Notion AI撰寫社群行銷貼文、宣傳銷售郵件

甚至當要寫一些行銷宣傳文案時，也可以請Notion AI來幫忙，它可以幫我們想一些基本的文案內容，並且修改成社群、郵件需要的格式。

只要選擇相應的「Social media post」或「sales email」工具即可。

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例如當撰寫社群貼文時，我只要輸入基本的兩句文案，Notion AI可以幫我自動產生下面這樣的貼文範例。

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例如我要撰寫宣傳郵件時，也只要輸入兩句基本文案或資料，Notion AI就可以自動產生下面的郵件範本。

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當然，對於熟悉這些工作的朋友來說，這些文字內容都是我們可以直接寫出來的， AI並沒有辦法寫得比我們更好。

而且一個任務更關鍵的部分不在這些基本的內容，例如拍攝一堂課程真正關鍵的不在基本的拍攝流程，而在怎麼設計有趣且被需要的影片教學。

不過，這些基本的待辦清單、基本的大綱草稿、基本的貼文與郵件格式，或是一些腦力激盪的關鍵字和文案，也確實可以幫助我們節省一些寫出基本內容的時間，或是讓我們更快從基礎上去做修改。

有興趣的朋友，也可以來試試看「Notion AI」這個新功能。

或是參考我分享的這份「Notion AI測試文件」，裡面除了大標題外，其他文字內容全部都是Notion AI產生的，我一個字都沒有修改。

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航