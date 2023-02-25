Notion AI筆記實測：流暢寫出中文內容，報告大綱、腦力激盪、行銷文案好幫手
我們想讓你知道的是
Notion前一陣子也宣布推出「Notion AI」新功能，正在陸續開放測試中，有興趣的朋友可以加入其等候名單，收到通知後便可以開始測試。今天這篇文章，就跟大家分享我實際測試「Notion AI」的應用案例，除了看到簡單的操作步驟，也可以看到各種實際案例產出的成果。
最近AI的應用從圖像設計，開始跨入了文字寫作的領域。前一陣子Open AI的ChatGPT讓許多人玩得不亦樂乎，無論是問問題，還是請她幫你寫出文件、程式碼內容，即使答案常常會出錯，不過AI「寫出來」的內容確實看起來就像是人的表達方式，降低了許多人工智慧只是機器的感覺。
而Notion前一陣子也宣布推出「Notion AI」新功能，正在陸續開放測試中，有興趣的朋友可以加入其等候名單，收到通知後便可以開始測試。
「Notion AI」的目的，是透過AI來幫助使用者寫出筆記、文件中需要的內容，我實際測試後，發現有幾個有意思且實用的特色：
- 可以寫出中文內容，也可以聽得懂中文問題，這對台灣使用者來說也用得上。
- 可以針對會議需求、簡報報告、任務計畫、宣傳文案等不同需求，撰寫不同格式的內容。
- 寫出的內容確實具備基本重點與順暢性，可以當作激發想法、準備草稿的用途。
今天這篇文章，就跟大家分享我實際測試「Notion AI」的應用案例，除了看到簡單的操作步驟，也可以看到各種實際案例產出的成果。
有興趣的朋友也可以看我分享的這份「Notion AI測試文件」，裡面除了大標題外，其他文字內容全部都是Notion AI產生的，我一個字都沒有修改。
如何啟動Notion AI功能
要啟動Notion AI，在通過等候名單後，還需要進入「Settings」中開啟「Notion AI」功能。
接著，在筆記頁面中輸入 / ，就會看到新的 AI功能可以使用。
利用Notion AI撰寫會議大綱
我們可以用Notion AI來撰寫什麼內容呢？例如我現在準備要開一個「線上課程規劃會議」，我就利用 AIAssist 功能，啟動「Meeting agenda」會議大綱規劃。
接著，我在問答視窗中輸入「討論線上課程規劃會議」，按下「Generate」。
就會獲得如下面第二張圖片中那樣的會議大綱文字內容，這些文字都是由Notion AI自動產生的。
利用Notion AI進行會議中的腦力激盪
如果開會到一半腦袋卡關，或者有一個想法一直找不到其他靈感，也可以利用Notion AI來刺激一次想法。
例如我在想「線上課程」的課程名稱或副標題，這時候我可以選擇AI工具中的「 Brainstorm ideas 」。
我可以輸入這樣的問題：「幫我設計『個人數位生產力』的課程名稱」，然後AI幫我腦力激盪後，就會產生下圖這樣一排相關關鍵字。
利用Notion AI規劃任務待辦清單
如果遇到不知道怎麼執行的任務，不知道如何解決的問題，也可以問問看Notion AI，請他幫我們自動產生一份基本的解決方案。
這時候我們可以利用Notion AI中最簡單的「Help me writing」或是「outline」工具。
直接輸入問題即可，例如我問「如何拍攝一堂線上課程？」，以及「如何宣傳一堂線上課程？」，Notion AI就自動幫我產生下面這樣的大綱與步驟清單。
當然，這些內容可能都只是很基本的重點，甚至可能有些不一定真的適合我們的專案，但是這也是一個當我們腦袋一片空白時可以開始的基礎草稿。
利用Notion AI撰寫報告草稿、簡報大綱
如果要撰寫一份文件，想是撰寫報告、簡報，也可以利用Notion AI來幫忙寫出大綱或草稿。
在這個測試中，我選的AI工具是「blog post」，我輸入的問題是「為什麼需要一個穩定、可靠的工作流程？」。
接著Notion AI就幫我產出了下面這樣包含「小標題」、「每段內文」的文章草稿。
如果我覺得自動產生的草稿還可以改進，例如想要「多寫一點」，我可以圈選已經有的內容，再次透過Notion AI來延長內文，或是把內文轉換成大綱重點。
利用Notion AI撰寫社群行銷貼文、宣傳銷售郵件
甚至當要寫一些行銷宣傳文案時，也可以請Notion AI來幫忙，它可以幫我們想一些基本的文案內容，並且修改成社群、郵件需要的格式。
只要選擇相應的「Social media post」或「sales email」工具即可。
例如當撰寫社群貼文時，我只要輸入基本的兩句文案，Notion AI可以幫我自動產生下面這樣的貼文範例。
例如我要撰寫宣傳郵件時，也只要輸入兩句基本文案或資料，Notion AI就可以自動產生下面的郵件範本。
當然，對於熟悉這些工作的朋友來說，這些文字內容都是我們可以直接寫出來的， AI並沒有辦法寫得比我們更好。
而且一個任務更關鍵的部分不在這些基本的內容，例如拍攝一堂課程真正關鍵的不在基本的拍攝流程，而在怎麼設計有趣且被需要的影片教學。
不過，這些基本的待辦清單、基本的大綱草稿、基本的貼文與郵件格式，或是一些腦力激盪的關鍵字和文案，也確實可以幫助我們節省一些寫出基本內容的時間，或是讓我們更快從基礎上去做修改。
有興趣的朋友，也可以來試試看「Notion AI」這個新功能。
或是參考我分享的這份「Notion AI測試文件」，裡面除了大標題外，其他文字內容全部都是Notion AI產生的，我一個字都沒有修改。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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