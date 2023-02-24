【專訪】健保署長石崇良：藥品保障「地板價」將採浮動制適時檢討，市場規模小藥品研擬健保統一採購
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這次藥價調整作業，石崇良強調保障藥品「地板價」，並衡量通膨，而地板價是根據不同藥品劑型考慮。他以瓶裝藥水為例說明，不管內容物為何，基本就有瓶子、瓶蓋的成本，與錠狀、膠囊的成本不同，因此地板價主要是依製程、劑型去訂定。
（中央社）健保藥預算今（24）日將公告，健保署長石崇良接受《中央社》專訪表示，藥品保障「地板價」將採浮動制，除考慮不同藥品劑型、製程，也納入物價、人工、原物料等因素，適時檢討。
衛生福利部中央健康保險署自2013年起試辦全民健康保險藥品費用分配比率目標制（DET）方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍，在總額支付制度下，有效管控藥費支出。
石崇良指出，DET已執行10年，需要檢討的部分之一，是到底哪些藥要參加DET調整；目前不需要參加DET的藥品，包括專利剛過期5年內，罕病、C肝、愛滋病、血友病這4類特殊用藥，第1級、第2級管制藥品，以及蛇毒、血清。
再者就是計算方式。石崇良表示，因為在計算時會設定不予調整比率（R-zone），加上15%的管銷費用，這是一個大的遊戲規則。
還有就是屬於要保護的藥品，例如基本用藥、容易短缺藥品，其中又以兒童用藥影響最大。石崇良說，兒童用藥的處境與罕病用藥類似，因用量少，但藥品每批次產製的數量固定，隨少子化問題嚴重，一定會有價差在，即便設定地板價予以保障，仍無法反應在成本上，是否特殊處理如統一採購，都在討論中。
依據「藥費支出目標制」，健保署每年都會調整健保藥預算，112年度藥價調整預計今日公告，4月1日生效，2021年及2022年合併調整金額為新台幣81.8億元，影響藥品逾6000項。
這次藥價調整作業，石崇良強調保障藥品「地板價」，並衡量通膨，而地板價是根據不同藥品劑型考慮。他以瓶裝藥水為例說明，不管內容物為何，基本就有瓶子、瓶蓋的成本，與錠狀、膠囊的成本不同，因此地板價主要是依製程、劑型去訂定。
石崇良直言，總不可能光瓶子、瓶蓋要價0.5元，卻只給低於0.5元的價格，「若真如此，哪還有廠商要做？」既然醫療產業也是在大環境中，就會受到物價、人工、原物料等因素影響，適時檢討地板價是必要的。
（中央社）缺藥頻傳，健保署長石崇良接受《中央社》專訪表示，除設定「地板價」予以保障藥價，針對國內市場規模小的藥品，如兒童用藥等，研擬採行健保統一採購，最快今年起實施。
健保給付價影響廠商投入及製造意願是常年問題，今年恰巧同時面臨供應商生產鏈人力及原料供應不足，出現一波波缺藥潮。石崇良說，健保藥價設定「地板價」，雖能保障自由市場具競爭力藥物，但仍無法解決部分藥物市場太小、不敷成本問題，有設計特定採購方式必要性。
石崇良認為，缺藥問題要解決的不只是藥價，還有採購量，當市場規模太小成為廠商不願製造輸入的主因時，由健保統一採購、專案進口有望成為解方。現階段已經著手研究執行辦法，今年就要做，希望先從兒童用藥開始，如兒童止吐栓劑等，診所、小藥局議價能力差，時常出現缺藥問題。
健保統一採購有缺藥問題的兒童用藥是否可能4月上路，成為今年兒童節大禮，石崇良語帶保留，因為由健保供貨，就沒有藥價差，仍需要進行內部研擬，甚至還要與兒科醫學會、新生兒科醫學會、各醫療院所等代表討論。
石崇良表示，健保統一採購還是有缺點，因為是一口價，沒有議價空間，可能喪失自由市場競爭，所以不會把所有藥品都放在統一採購清單，如果藥品本身具有市場性，健保就不會介入統一採購，只有沒有利潤的藥品才值得考慮直接由健保採購。
有競爭的藥品留給自由市場競爭，競爭力不夠、但有必要性的用藥就由健保保障，這是石崇良心目中較合適的「雙軌並行」藥品採購模式，他說，這樣的做法就類似過去醫事司執行的兒童困難取得的臨床必要藥品及醫材調度中心，聯合採購、互相調藥。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
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