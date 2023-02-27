相較於AI繪圖的作品，其背後的科技再造靈魂之美反倒更貼近「藝術」
我們想讓你知道的是
我們無法避免AI帶來的衝擊。或許在資本利益至上的現代社會裡，所有職業本就會迎來如此終局。但就如同多數科幻片描寫得一般──這不是AI造成，而是人性使然。畫得更好、更快、更精的大有人在；盜圖、拼貼、置換的也層出不窮，傳統創作者在技藝上的信心早在工業革命就已消失。
文：莊澤光
作為一個創作者與設計師，對於日益強大的AI作品，確實是抱持著矛盾的心態：一方面讚嘆著日益強大的人工智慧，二方面又感覺少了點靈魂的躁動——雖然自己也會娛樂性的玩幾下AI咒語，但要稱此為「藝術」、「創作」，總感覺少了點什麼。抑或是浮動的人心，又或是不甘的靈魂，細思極恐。
自從2021年中Midjourney、Stable Diffusion（註1）等各式AI工具問世以來，數以萬計的AI圖像每日如喪屍狂潮般地淹沒社群媒體，有的肉慾縱橫，有的怪誕詭異。學者為了科技探索而實驗，凡人為了跟進潮流而學習，庸人是興趣使然而跟風，商人則望背後商機而唯恐天下不亂。然而這種數量的沖刷並未讓我看見創作者的差異，反而在亂度中找到了統一，並泛稱為「AI作品」： 不見人名，只見AI；不見藝氣，只見匠味。
如果說創作是人類的天性，是種模仿造物者的崇拜行為，那多數AI圖像就如初版的《古騰堡聖經》般（註2），是為了模仿手抄本的初試啼聲——即便達到了技之極意，多數卻失了靈魂，迷走在莫名其妙的美女、巨乳、及庸俗之中。
然而相較於眼花撩亂、細節過度的AI圖像，其背後的科技反倒是最讓我覺得貼近「藝術」的作品。那是工程師為了模仿人類的思維、技藝所構築出來的人造亞當。不論是生成對抗網路（GAN）也好，還是主流算圖模型Diffusion Models（註3）也罷：當人類試著解讀並再造靈魂之美時，那已屬藝術的範疇。
創作的工具成了大師之作，創作的作品反成了庸俗之物，就如同人類藝術家與造物主的關係一般： 畢竟不論如何嘗試，藝術家所造之物不過是現實的低劣仿品，因造物主最高的作品即為自然與人類自身。
而AI在凝視著那片雜訊時，究竟聯想到了什麼？可能是無數人類藝術家的記憶、生命與感受所累積出來的風格與技巧，可能是Prompt（註4）帶來的一點靈視，並在N維的空間裡找出了那一點點的巧合。而當人類藝術家創作時，腦中所描繪的是什麼？在那混沌中的一絲絲靈光可能是生命所感，也可能是脈絡所循，更多就是大千世界中的一點機率。
或許創作者大腦中的黑盒並沒有理想般神聖奧妙，或許我們的所想所思與AI並沒那般的不同——差別在於我們是否會放棄對那片雜訊的觀察與想像力，即便再苦、再悶。作為一個創作者，是否就此身亡在倒塌的技術壁壘下？倘若我們中毒般地瀏覽著喪屍圖海而茫然無感，放棄凝視思索那片雜訊並失去探索的靈魂：那才是創造力死亡的時刻。
我們無法避免AI帶來的衝擊。或許在資本利益至上的現代社會裡，所有職業本就會迎來如此終局。但就如同多數科幻片描寫得一般——這不是AI造成，而是人性使然。畫得更好、更快、更精的大有人在；盜圖、拼貼、置換的也層出不窮，傳統創作者在技藝上的信心早在工業革命就已消失。
從Art nouveau到Art Deco，從繪畫肖像到攝像照片，從類比技術到數位轉型的過程（註5）， 每一次的技術革命我們都會失去些什麼，但也會因此得到些什麼，永劫回歸。只要我們持續凝視著那片雜訊，並試圖在絢爛斑紋中找到生命中的一點璀璨；只要我們深深凝視著那片雜訊，掙扎著在混沌世界裡建構一點美麗的規則，那創作的靈光就不會消逝。
註釋
- Midjourney、Stable Diffusion：兩者皆為2022年中間發布的AI文生圖模型。
- 《古騰堡聖經》亦稱四十二行聖經： 西方第一次以活字印刷術出產重要經典的印刷品。為了造出如手抄書籍般的精緻感，結合了活字印刷與部分抄寫員裝飾書法。
- 生成對抗網路（GAN）/ Diffusion Models： 生成對抗網路（英語：Generative Adversarial Network，簡稱GAN），讓電腦透過兩個神經網路相互博弈的方式進行學習。Diffusion Models為目前主要的文生圖AI模型，通過對數據點在潛在空間中擴散的方式進行建模來學習數據集的潛在結構。這裡指的是Diffusion Models生圖過程裡從高斯雜訊裡的逆擴散過程。
- Prompt是指AI文字轉圖的過程，使用者需要輸入的文字提示（prompt）
- Art nouveau到Art Deco，傳統繪畫到攝像技術，類比技術到數位轉型：第一部份指得是受到工業革命影響因應而生的美術工藝運動、新藝術運動在資本主義的衝擊下，慢慢轉型成了簡化、折衷版的裝飾風藝術。傳統繪畫到攝像技術，類比技術到數位轉型筆者泛指在這些技術轉型的過程了，原始的技藝與資訊或多或少都有些許遺失。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。