美軍駐台人數擬增加3倍多，學者：美軍一直在台灣，國軍「聯兵營」赴美移訓意義更大

《華爾街日報》23日獨家報導指出，美軍擬在未來幾個月在台部署100-200名軍人，高於一年前的30人，不過學者認為，美軍駐台早已經是公開的秘密，現在不再低調的原因可能是美方想讓中國明確瞭解到美國對台灣的支持，另外也可看出美國與國軍在未來台海衝突中可能的合作模式。

「美軍一直在台灣」，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今（24）日出席國策研究院舉行的俄烏戰爭週年座談會前，被媒體詢問此事時引述總統蔡英文談話，證實台灣一直有美軍存在，不過一直是以「顧問」（assistant）、而不是「駐紮」（station）的形式對外公開。像是2021年美國在台協會（AIT）葛沛迪上校（COL Brady Crosier）上國軍節目《莒光園地》談美台安全合作，就是第一次的官方公開。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑也指出，美軍一直有在駐台，但要看的是人數有多少、駐台的人員的作用與官階比較重要。

林穎佑提到，最近也傳出我國陸軍第542旅、333旅聯合兵種營（聯兵營）今年下半年將赴美交流，是首次以「營級」部隊規模交流，他認為「這個意義相對來得大」。

林穎佑解釋，未來台海發生衝突，美軍會不會派地面部隊來，這點他「表示存疑」，不過美國可能提供先進的電訊偵查，如RC-135S等偵搜機等，或讓美國偵搜部隊把電訊情報提供給我軍，我軍再以飛彈系統做攻擊。林穎佑指出，美軍在俄烏戰爭也沒有出動地面部隊，但透過電訊情報和武器提供，就可以讓烏克蘭有現在的表現。

因此，林穎佑表示，我軍如何與美國合作相當重要，無論是系統武器的介接、或者在人員上的合作默契都需要時間。林穎佑指出，台灣不像像烏克蘭的武器多是俄羅斯製、很難跟美國與北約系統進行連線，我國空軍F16、陸軍未來將有M1戰車，甚至海馬斯系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）都可以直接跟美國介接，但就是需要人員訓練。

Photo Credit: GettyImages 美國M1艾布拉姆斯坦克（M1 Abrams）在波蘭展示。

蘇紫雲則指出，美軍在台的人數如果增加，很清楚會在國軍現役部隊跟後備部隊擔任戰術、戰法還有準則的調整，也可以延伸到國軍派遣營級部隊前往美國接受聯合演訓。

蘇紫雲透露，據他所知，國軍派往美國的營級部隊會以核心幹部跟種子部隊為主，不會帶主要裝備過去，除了不讓移訓成本太高，再來就是為了讓國軍使用美軍的裝備，包括美軍所使用的輪型裝甲車還有M1系列的戰車，目的就是要吸收美軍的實戰經驗。

台美軍事、外交低調轉曝光，釋放「美國堅定支持台灣」訊息

國策研究院副執行長王宏仁今日受訪表示，台灣與美國在軍事、外交方面的合作交流，往年都是希望低調再低調，不過現在傳出美軍擴增在台兵力，本週稍早媒體也拍到外交部長吳釗燮等人於大華府與美國副國務卿等國安高層開會，一個講國安政治，一個講軍力，這些消息都是要讓中國知道，「美國對台灣的支持是非常堅定的。」

Photo Credit: 中央社 外交部長吳釗燮（左）與國家安全會議秘書長顧立雄 （右二）美東時間2月21日前往美國在台協會華盛頓總部出席台美國安會談。

Photo Credit: 中央社 美國副國務卿雪蔓（中）也出席與我外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄的閉門會議。

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核稿編輯：楊士範