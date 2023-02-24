美軍駐台人數擬增加3倍多，學者：美軍一直在台灣，國軍「聯兵營」赴美移訓意義更大
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未來台海發生衝突，美軍會不會派地面部隊來？學者表示存疑，但指出美國可能提供電訊情報給我軍，我軍再以飛彈系統做攻擊，如同美軍在俄烏戰爭也沒有出動地面部隊，但透過電訊情報和武器提供，就可以讓烏克蘭有現在的表現。
《華爾街日報》23日獨家報導指出，美軍擬在未來幾個月在台部署100-200名軍人，高於一年前的30人，不過學者認為，美軍駐台早已經是公開的秘密，現在不再低調的原因可能是美方想讓中國明確瞭解到美國對台灣的支持，另外也可看出美國與國軍在未來台海衝突中可能的合作模式。
「美軍一直在台灣」，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今（24）日出席國策研究院舉行的俄烏戰爭週年座談會前，被媒體詢問此事時引述總統蔡英文談話，證實台灣一直有美軍存在，不過一直是以「顧問」（assistant）、而不是「駐紮」（station）的形式對外公開。像是2021年美國在台協會（AIT）葛沛迪上校（COL Brady Crosier）上國軍節目《莒光園地》談美台安全合作，就是第一次的官方公開。
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑也指出，美軍一直有在駐台，但要看的是人數有多少、駐台的人員的作用與官階比較重要。
林穎佑提到，最近也傳出我國陸軍第542旅、333旅聯合兵種營（聯兵營）今年下半年將赴美交流，是首次以「營級」部隊規模交流，他認為「這個意義相對來得大」。
林穎佑解釋，未來台海發生衝突，美軍會不會派地面部隊來，這點他「表示存疑」，不過美國可能提供先進的電訊偵查，如RC-135S等偵搜機等，或讓美國偵搜部隊把電訊情報提供給我軍，我軍再以飛彈系統做攻擊。林穎佑指出，美軍在俄烏戰爭也沒有出動地面部隊，但透過電訊情報和武器提供，就可以讓烏克蘭有現在的表現。
因此，林穎佑表示，我軍如何與美國合作相當重要，無論是系統武器的介接、或者在人員上的合作默契都需要時間。林穎佑指出，台灣不像像烏克蘭的武器多是俄羅斯製、很難跟美國與北約系統進行連線，我國空軍F16、陸軍未來將有M1戰車，甚至海馬斯系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）都可以直接跟美國介接，但就是需要人員訓練。
蘇紫雲則指出，美軍在台的人數如果增加，很清楚會在國軍現役部隊跟後備部隊擔任戰術、戰法還有準則的調整，也可以延伸到國軍派遣營級部隊前往美國接受聯合演訓。
蘇紫雲透露，據他所知，國軍派往美國的營級部隊會以核心幹部跟種子部隊為主，不會帶主要裝備過去，除了不讓移訓成本太高，再來就是為了讓國軍使用美軍的裝備，包括美軍所使用的輪型裝甲車還有M1系列的戰車，目的就是要吸收美軍的實戰經驗。
台美軍事、外交低調轉曝光，釋放「美國堅定支持台灣」訊息
國策研究院副執行長王宏仁今日受訪表示，台灣與美國在軍事、外交方面的合作交流，往年都是希望低調再低調，不過現在傳出美軍擴增在台兵力，本週稍早媒體也拍到外交部長吳釗燮等人於大華府與美國副國務卿等國安高層開會，一個講國安政治，一個講軍力，這些消息都是要讓中國知道，「美國對台灣的支持是非常堅定的。」
延伸閱讀
- 《華爾街日報》：美軍駐台數增逾3倍加強訓練國軍，布林肯：台海衝突不是中國內政，將為全球經濟帶來災難性後果
- 蔡英文CNN專訪證實美軍在台協訓國軍，邱國正：雙方頻繁交流，但並無部隊進駐
- 台美高層國安會談，趙怡翔：地點及公開性是重大進展，學者：具象徵意義，更包含實質意涵
- 如果台海真的開戰，美軍有哪些介入的可能性？
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核稿編輯：楊士範
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21