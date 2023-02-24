政治檔案九成資訊被遮蔽，范雲提2訴求籲「揭露威權打手」

二二八和平紀念日即將到來，立法委員范雲今（24）日召開記者會，呼籲應揭露威權打手，讓真相帶領國家的轉型正義工程持續前進。他也提出了2項訴求，分別是在選舉公報上揭露威權時期作為加害人或共犯的紀錄，以及修改《政治檔案條例》，讓政治檔案的公開最大化。

范雲表示，台灣是世界上經歷最長戒嚴的民主國家，對社會真正的和解、並且不再猜測誰是加害人來說，轉型正義的工程是非常重要的。他也坦言心情非常遺憾，因為民間團體努力這麼久，雖然有一些進展，卻只見無數受害人、沒有一個加害人。

范雲指出，前民進黨主席林義雄今年已經82歲，卻還是不知道43年前的2月28日，是誰殺害他的母親和女兒。這是因為情治單位現在還是以國安為理由遮蔽當年政治檔案，受害者家屬即使看到檔案，也還是沒看到真相。

因此，范雲在記者會中提出2項訴求，首先是要修改《公職人員選舉罷免法》，若公職參選人在威權時期有侵害人權紀錄，應該要在選舉公報上揭露威權時期作為加害人或共犯的紀錄。

至於為什麼是在選舉公報上，范雲表示，因為黑道相關討論的關係，最近會修《選罷法》，而他認為曾在威權時期有傷害人權行為者，「如何相信他在得到政治權力之後，不會重蹈覆徹？」

政治檔案九成被遮蔽，受害者家屬也呼籲公開

第2項訴求是修改《政治檔案條例》，讓政治檔案的公開最大化。范雲表示，檔案局徵集到的政治檔案有7.7萬件，其中有7.2萬件、高達九成以上的資訊被遮蔽，「沒有真相我們如何能夠和解？難道正義是補償費可以買回的嗎？」

至於為什麼會有今天這樣的狀況，范雲解釋，按照現行《政治檔案條例》，情治單位可以依照《國家機密保護法》、《國家情報工作法》將相關資訊保密，甚至可以永久保密。

台大歷史系教授周婉窈說明，《政治檔案條例》是一個特殊法，位階高於一般法，但國安局、調查局一直用這2項一般法來遮蔽檔案，導致檔案有九成以上遮掩，其中多半就是加害人、共犯集團的部分。

周婉窈批評，在自由民主時代，國安局、調查局還替專制獨裁體制的加害者掩蓋真相，這些人道迫害行為是30年前到將近半世紀的事情，現在還要去遮掩是非常奇怪的。

台灣民間真相和解促進會理事長陳嘉銘表示，威權政府帶來的傷害很多種，不只是受害者被關或處以死刑，還有一種是無知，「讓受害者和家屬無知，是非常嚴重的傷害」，被害者最想知道發生什麼事、誰做了這些事，怎麼做、為什麼這樣做？

陳文成基金會董事長楊黃美幸表示，陳文成案已經42年、林義雄案43年，他一直困惑，與案件相關的特務情報人員、職業學生是遵循誰的規定？主謀者是誰？他表示自己也有收到檔案，但檔案非常不完全。

行政院推動轉型正義會報民間委員、鄭南榕家屬鄭竹梅指出，他是當事人家屬第二代，對於父母輩、甚至祖父母輩的過去，「我們應該要有『知』的權利」。

而鄭竹梅目前收到的檔案，尤其在關鍵部分會遭情治單位以國家安全等理由遮掩，因此他呼籲加速通過《政治檔案條例》的修法，「這並不是為了帶來仇恨，而是帶來和解」。

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核稿編輯：楊士範