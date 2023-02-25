中國女買下無人島爭議：為什麼會有「滲透沖繩、鼓動沖繩獨立」的疑慮？
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不是只在沖繩，日本也有所謂的「和平笨蛋（平和ボケ）」，到現在都還沒意識到戰爭可能一觸即發，甚至還有人抱持著要是開打，儘管投降就沒事了的天真心態。或別說日本，就算是被認為開打風險極高的台灣，也很多人對戰爭選擇避談、視而不見。
文：朱宥任（1990年生，國立臺北教育大學台文所畢業。曾參與沖繩縣費計畫在當地短期留學、工作，並基於興趣研究沖繩文史。著作《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分：琉球王國的前世今生》、《沖繩不一樣：那些旅行沒教你的沖繩事》及小說《地下全壘打王》、《好球帶》）
近日，日本沖繩縣的一座無人島「屋那霸島」，傳出有半數的土地，被一位張姓中國女士買走。張女宣稱購買土地後，可能會拿來建造度假村，或者轉賣給其他人。儘管日本政府表示，該島不是受到特殊管轄的地帶，所以交易純屬合法民間行為。然而，因為張女的國籍，加上美軍基地的重鎮就在沖繩縣，讓此事仍顯得敏感。
政治評論家矢板明夫曾在個人臉書表示，他推測張女買島的三個可能性，一是炒作知名度；二是滲透沖繩、鼓動沖繩獨立；三是將該島當作輔助中國武統台灣的據點。儘管矢板進一步說明，認為二、三兩項目缺乏具體根據，但這確實是日本主流意見擔心的地方。
雖然第一點和第三點不難理解，但為什麼會有「滲透沖繩」、「鼓動沖繩獨立」這項疑慮，或許得從沖繩的背景開始說起。沖繩過去有著自己的獨立政權，一般稱之為「琉球王國」。
琉球向來與中國維持良善關係
當時的琉球王國，一直和明、清保持朝貢關係。此舉對琉球有兩個好處，一是透過朝貢，可以獲得絲綢、瓷器等物品，琉球可以將這些商品轉賣給其他國家，賺取利潤。
二是琉球文化發展程度不高，好比像是航海、醫療、工藝等技術，以及官僚與行政體制上，都遠遠落後給中國、日本這些東亞大國。因此他們會派人到國子監留學，或者趁著朝貢，讓使節團學習中國文化，並且帶回到琉球。相對地，琉球國王得接受中國冊封，成為藩國之一。
這一段關係，一直維持至1879年，才因為日本明治政府併吞琉球，改立「沖繩縣」後才結束。換句話說，「沖繩縣」至今的歷史還不到150年，且過去數百年間和中國的緊密關係，使得文化受到中國不小的影響。至今無論在官方還是民間，都還是有許多文化交流，例如沖繩的首都那霸市，就還有福州園、孔廟這些中國味十足的設施。
而且，雖然琉球在1879年就遭廢除，但當時仍有一批琉球士族前往中國，希望能藉助清朝的力量重建琉球。儘管這行動因甲午戰爭，中國失去對抗日本的力量而破滅，但往後無論是中華民國，還是中國共產黨，也都有注意到沖繩過往和中國的特殊關係，並展露出統治沖繩的野心。
國共兩黨都曾展現對琉球的野心
二戰末期的1945年，美軍攻佔沖繩島，並就此建立軍事據點。即使戰爭結束，美軍也沒有撤走，還成立軍政府統治沖繩。沖繩人要不回當初被攻佔的土地，且美國士兵在沖繩犯案，雖然會交由軍方處置，但軍事法庭又常常從輕發落等等，種種因素引起沖繩人的強烈不滿。
當時中華民國就認為，或許有機會煽動沖繩人趕走美軍，並拒絕回歸日本統治，最終走向獨立或被中華民國治理，於是暗中行動，還成立過「琉球國民黨」。
不過，國民黨的算盤成效有限，沖繩後來的主流民意，還是選擇回歸日本統治，日後採激進獨立立場的黨派雖有參與選舉，但得票率都非常低。倒是當時沖繩人認為，只要回歸日本了，起碼會是正常的國家公民，人權比較有保障，且日本也會爭取撤除美軍基地。
然而事與願違，儘管回歸日本後，在經濟、民生面上確實有所成長，但美軍基地卻屹立不搖。
琉球人對美日積怨已久
我幾年前還在沖繩時，某天曾看到新聞報導，說有台美軍直昇機上的零件，在飛到半空中時掉下來。所幸東西是掉在人煙稀少的山區內，因此沒有造成傷亡。像這樣的新聞在沖繩屢見不鮮，有在地人聊到此事，就很不高興地抱怨說：像是這樣的事件，如果發生在東京，那肯定早就上頭條了，但沖繩卻習以為常，從來沒被重視過。
由此可見，沖繩確實有著不滿日本、美國的情緒。美國有自己環太平洋的戰略構想，而日本作為美軍盟國，大抵不會違逆美國。只是這麼一來，沖繩就成了大國間的犧牲品，最直接承擔軍事基地帶來的不便與風險。
既然自古深受中國文化影響，又有反美日情結，給了外界沖繩被中國煽動，整天想鬧獨立的形象。但我倒覺得，有些細節得分開釐清。沖繩確實有些學者或政治人物，會把「沖繩（琉球）獨立」拿出來講，不過最主要的原因，是他們感受到自己被當成次等公民，覺得既然權益都被大國忽視，那只有自己成為主權獨立的國家，才能夠解決這個問題。
琉球人反美未必親中
不過在現實層面上，沖繩缺乏能夠獨立的軍事、經濟力量，宣告獨立後，大概也只有中國之類的國家會支持，這點沖繩的有識之士並沒有笨到不曉得。但即使如此，沖繩也不會停止討論獨立的可能。畢竟即使辦不到，也必須向日美展現態度，作為一個警示：如果真的做得太過份，沖繩寧願出走自己來。
但就算不會真的走向獨立，中共有辦法見縫插針。沖繩群島的位置極佳，剛好介於台灣、日本、韓國與中國之間，因此這些地方一旦發生變故，美軍都能夠迅速馳援，這或許也是為什麼美軍遲遲不願撤走的主因。中共煽動反美日情緒，至少給駐軍帶來一點困擾，也算是一種策略。
總而言之，談及沖繩獨立，比較像是對美日的一種反抗及宣示，和親中不太能劃為等號。考慮到政治因素，沖繩人會反美日也絕對合情合理，絕非受到中國單方面蠱惑所致。但這確實給了中國共產黨能夠施力的點，就像是台灣某些政黨，或許並不支持兩岸統一，但中共可以煽動他們，讓他們做出會破壞台灣軍事、經濟力量的事，就等於變相得利了。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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