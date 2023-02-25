中國女買下無人島爭議：為什麼會有「滲透沖繩、鼓動沖繩獨立」的疑慮？

文：朱宥任（1990年生，國立臺北教育大學台文所畢業。曾參與沖繩縣費計畫在當地短期留學、工作，並基於興趣研究沖繩文史。著作《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分：琉球王國的前世今生》、《沖繩不一樣：那些旅行沒教你的沖繩事》及小說《地下全壘打王》、《好球帶》）

近日，日本沖繩縣的一座無人島「屋那霸島」，傳出有半數的土地，被一位張姓中國女士買走。張女宣稱購買土地後，可能會拿來建造度假村，或者轉賣給其他人。儘管日本政府表示，該島不是受到特殊管轄的地帶，所以交易純屬合法民間行為。然而，因為張女的國籍，加上美軍基地的重鎮就在沖繩縣，讓此事仍顯得敏感。

政治評論家矢板明夫曾在個人臉書表示，他推測張女買島的三個可能性，一是炒作知名度；二是滲透沖繩、鼓動沖繩獨立；三是將該島當作輔助中國武統台灣的據點。儘管矢板進一步說明，認為二、三兩項目缺乏具體根據，但這確實是日本主流意見擔心的地方。

雖然第一點和第三點不難理解，但為什麼會有「滲透沖繩」、「鼓動沖繩獨立」這項疑慮，或許得從沖繩的背景開始說起。沖繩過去有著自己的獨立政權，一般稱之為「琉球王國」。

琉球向來與中國維持良善關係

當時的琉球王國，一直和明、清保持朝貢關係。此舉對琉球有兩個好處，一是透過朝貢，可以獲得絲綢、瓷器等物品，琉球可以將這些商品轉賣給其他國家，賺取利潤。

二是琉球文化發展程度不高，好比像是航海、醫療、工藝等技術，以及官僚與行政體制上，都遠遠落後給中國、日本這些東亞大國。因此他們會派人到國子監留學，或者趁著朝貢，讓使節團學習中國文化，並且帶回到琉球。相對地，琉球國王得接受中國冊封，成為藩國之一。

這一段關係，一直維持至1879年，才因為日本明治政府併吞琉球，改立「沖繩縣」後才結束。換句話說，「沖繩縣」至今的歷史還不到150年，且過去數百年間和中國的緊密關係，使得文化受到中國不小的影響。至今無論在官方還是民間，都還是有許多文化交流，例如沖繩的首都那霸市，就還有福州園、孔廟這些中國味十足的設施。

而且，雖然琉球在1879年就遭廢除，但當時仍有一批琉球士族前往中國，希望能藉助清朝的力量重建琉球。儘管這行動因甲午戰爭，中國失去對抗日本的力量而破滅，但往後無論是中華民國，還是中國共產黨，也都有注意到沖繩過往和中國的特殊關係，並展露出統治沖繩的野心。

作者朱宥任拍攝提供 位於沖繩那霸市的孔廟

國共兩黨都曾展現對琉球的野心

二戰末期的1945年，美軍攻佔沖繩島，並就此建立軍事據點。即使戰爭結束，美軍也沒有撤走，還成立軍政府統治沖繩。沖繩人要不回當初被攻佔的土地，且美國士兵在沖繩犯案，雖然會交由軍方處置，但軍事法庭又常常從輕發落等等，種種因素引起沖繩人的強烈不滿。

當時中華民國就認為，或許有機會煽動沖繩人趕走美軍，並拒絕回歸日本統治，最終走向獨立或被中華民國治理，於是暗中行動，還成立過「琉球國民黨」。

不過，國民黨的算盤成效有限，沖繩後來的主流民意，還是選擇回歸日本統治，日後採激進獨立立場的黨派雖有參與選舉，但得票率都非常低。倒是當時沖繩人認為，只要回歸日本了，起碼會是正常的國家公民，人權比較有保障，且日本也會爭取撤除美軍基地。

然而事與願違，儘管回歸日本後，在經濟、民生面上確實有所成長，但美軍基地卻屹立不搖。

琉球人對美日積怨已久

我幾年前還在沖繩時，某天曾看到新聞報導，說有台美軍直昇機上的零件，在飛到半空中時掉下來。所幸東西是掉在人煙稀少的山區內，因此沒有造成傷亡。像這樣的新聞在沖繩屢見不鮮，有在地人聊到此事，就很不高興地抱怨說：像是這樣的事件，如果發生在東京，那肯定早就上頭條了，但沖繩卻習以為常，從來沒被重視過。

由此可見，沖繩確實有著不滿日本、美國的情緒。美國有自己環太平洋的戰略構想，而日本作為美軍盟國，大抵不會違逆美國。只是這麼一來，沖繩就成了大國間的犧牲品，最直接承擔軍事基地帶來的不便與風險。

既然自古深受中國文化影響，又有反美日情結，給了外界沖繩被中國煽動，整天想鬧獨立的形象。但我倒覺得，有些細節得分開釐清。沖繩確實有些學者或政治人物，會把「沖繩（琉球）獨立」拿出來講，不過最主要的原因，是他們感受到自己被當成次等公民，覺得既然權益都被大國忽視，那只有自己成為主權獨立的國家，才能夠解決這個問題。

琉球人反美未必親中

不過在現實層面上，沖繩缺乏能夠獨立的軍事、經濟力量，宣告獨立後，大概也只有中國之類的國家會支持，這點沖繩的有識之士並沒有笨到不曉得。但即使如此，沖繩也不會停止討論獨立的可能。畢竟即使辦不到，也必須向日美展現態度，作為一個警示：如果真的做得太過份，沖繩寧願出走自己來。

但就算不會真的走向獨立，中共有辦法見縫插針。沖繩群島的位置極佳，剛好介於台灣、日本、韓國與中國之間，因此這些地方一旦發生變故，美軍都能夠迅速馳援，這或許也是為什麼美軍遲遲不願撤走的主因。中共煽動反美日情緒，至少給駐軍帶來一點困擾，也算是一種策略。

作者朱宥任拍攝提供 美軍基地帶給沖繩人民許多不便

總而言之，談及沖繩獨立，比較像是對美日的一種反抗及宣示，和親中不太能劃為等號。考慮到政治因素，沖繩人會反美日也絕對合情合理，絕非受到中國單方面蠱惑所致。但這確實給了中國共產黨能夠施力的點，就像是台灣某些政黨，或許並不支持兩岸統一，但中共可以煽動他們，讓他們做出會破壞台灣軍事、經濟力量的事，就等於變相得利了。