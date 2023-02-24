普發現金6000元終於來了！何時發、怎麼領、那些人符合資格一次看

立法院21日三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，行政院23日也通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，財政部確定編列1417億元用於普發現金，其中4億元為交易手續費及ATM設機行變更設計費、網路服務等。

什麼時候發6000元

釋出許久普發現金的消息，行政院終於在昨日通過預算審查案，但距離真正領取的時間，民眾要再等等。因為目前朝野共識預計3月3日行政院長將前往立法院做特別預算報告與質詢，接著3月6日當週由委員會進行審查，同時以1個月的冷凍期計算，粗估約4月中才會正式發放。

數位發展部長唐鳳17日表示，預計最快在2月28日準備好系統，開放民眾登記資料，但實際發放時間仍要看立法院審查特別預算的時程，最後經由行政院決定。

普發6000的領取方式？

Photo Credit: 財政部

一般對象

登記入帳：至未來將開設的官方網站6000元專區登記匯款帳號，目前官網未正式上線，等確定發放時程後，會一併對外公布。 ATM提領：規劃12家金融機構的ATM提領功能，其中包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華、中國信託、中華郵政、台新銀行。 郵局提領：民眾只需在郵局營業時段，至臨櫃辦理即可。

特殊對象

領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收老人津貼等特定族群：可不須上網登記，政府將直接匯入帳戶中。 特定偏鄉：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉三地區由當地派出所或分駐所造冊發放，避免重複領取。

無論是登記入帳、ATM提領或至郵局提領，都必須攜帶發放對象的健保卡號、身分證字號或居留證號碼。登記入帳還需準備金融機構帳號，ATM提領要記得帶好個人提款卡。

哪些人有資格領取？

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設戶籍的我國國民（包含國內出生並領有出生證明新生兒）、各級政府機關因公派駐國外人員及其具本國國籍之眷屬、取得居留許可的外籍配偶、以及取得永久居留證的外國人，以上都能領取6000元的普發金。

外籍人士若要領取6000元，則同樣比照振興卷的資格審議：

取得臺灣地區居留許可之無戶籍國民。

取得臺灣地區依親居留、長期居留許可之大陸地區人民。

外國人為國內現有戶籍國民之配偶，取得居留許可者。

香港或澳門居民為臺灣地區人民之配偶，取得居留許可者。

前二款外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者。

第三款至第七款之人取得定居許可，尚未設戶籍者。

取得我國永久居留許可之外國人。

據《風傳媒》報導，財政部次長阮清華23日召開記者會表示，目前仍在研議因疫情無法返國而遭除籍的國人領取資格，他表示「除籍不是不可領，等戶籍恢復後，自然可以領，現在國境開放後，國人返國很方便，不會因此喪失權力。」

另外針對新生兒的發放，報導中表示，預計從發放日算起半年內出生的新生兒也同樣具備領取資格，也就是若從4月開始發放，則4月1日至9月30日出生的新生兒也能領取，而針對9月底出生的新生兒，為了行政便利，因此領取現金的期限可延後1個月。

不過《今周刊》的報導則提到，條例與特別預算的施行期間，預計會從公布日期行使至2025年12月31日截止。而民進黨立委鍾佳濱在附帶決議中提到，現金領取年齡應放寬至施行截止日，也就是只要在2025年12月31日前出生的新生兒，都可能有機會拿到6000元。

因此到底何時出生的新生兒才具備領取資格，還須等到立法院預算案審議通過後，行政院正式公布為準。

此外，除了原有的補助外，中央還特別針對低收入戶及中低收入戶加碼生活補助，從2023年1月起，低收入戶每人每月加發750元（共9000元）、中低收入戶每人每月加發500元（共6000元），持續發放1整年。

為何發放？

由於2022年，政府超徵稅收約4500億元，因此各界呼籲「還稅於民」，時任行政院長蘇貞昌就在1月4日決議，扣除必要規畫金額後，會將剩餘的1400億元普發全民。

財政部呼籲，普發現金的具體時程要等行政院正式公布，因此政府不會以簡訊的方式通知民眾提領6000元現金，若看到類似訊息，請民眾務必留意，避免上當，若有疑慮請165反詐騙轉專線查證。

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責任編輯：羅子恆

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