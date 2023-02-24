普發現金6000元終於來了！何時發、怎麼領、那些人符合資格一次看
我們想讓你知道的是
隨著政府不斷釋出普發現金的消息，昨日行政院終於通過特別預算案，並送往立法院審核預算，目前行政院擬將1400多億元還稅於民，預計4月立法院會完成審議，並正式發放現金。那麼究竟要怎麼領取、又有哪些人符合資格呢？
立法院21日三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，行政院23日也通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，財政部確定編列1417億元用於普發現金，其中4億元為交易手續費及ATM設機行變更設計費、網路服務等。
什麼時候發6000元
釋出許久普發現金的消息，行政院終於在昨日通過預算審查案，但距離真正領取的時間，民眾要再等等。因為目前朝野共識預計3月3日行政院長將前往立法院做特別預算報告與質詢，接著3月6日當週由委員會進行審查，同時以1個月的冷凍期計算，粗估約4月中才會正式發放。
數位發展部長唐鳳17日表示，預計最快在2月28日準備好系統，開放民眾登記資料，但實際發放時間仍要看立法院審查特別預算的時程，最後經由行政院決定。
普發6000的領取方式？
- 一般對象
- 登記入帳：至未來將開設的官方網站6000元專區登記匯款帳號，目前官網未正式上線，等確定發放時程後，會一併對外公布。
- ATM提領：規劃12家金融機構的ATM提領功能，其中包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華、中國信託、中華郵政、台新銀行。
- 郵局提領：民眾只需在郵局營業時段，至臨櫃辦理即可。
- 特殊對象
- 領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收老人津貼等特定族群：可不須上網登記，政府將直接匯入帳戶中。
- 特定偏鄉：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉三地區由當地派出所或分駐所造冊發放，避免重複領取。
無論是登記入帳、ATM提領或至郵局提領，都必須攜帶發放對象的健保卡號、身分證字號或居留證號碼。登記入帳還需準備金融機構帳號，ATM提領要記得帶好個人提款卡。
哪些人有資格領取？
設戶籍的我國國民（包含國內出生並領有出生證明新生兒）、各級政府機關因公派駐國外人員及其具本國國籍之眷屬、取得居留許可的外籍配偶、以及取得永久居留證的外國人，以上都能領取6000元的普發金。
外籍人士若要領取6000元，則同樣比照振興卷的資格審議：
- 取得臺灣地區居留許可之無戶籍國民。
- 取得臺灣地區依親居留、長期居留許可之大陸地區人民。
- 外國人為國內現有戶籍國民之配偶，取得居留許可者。
- 香港或澳門居民為臺灣地區人民之配偶，取得居留許可者。
- 前二款外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者。
- 第三款至第七款之人取得定居許可，尚未設戶籍者。
- 取得我國永久居留許可之外國人。
據《風傳媒》報導，財政部次長阮清華23日召開記者會表示，目前仍在研議因疫情無法返國而遭除籍的國人領取資格，他表示「除籍不是不可領，等戶籍恢復後，自然可以領，現在國境開放後，國人返國很方便，不會因此喪失權力。」
另外針對新生兒的發放，報導中表示，預計從發放日算起半年內出生的新生兒也同樣具備領取資格，也就是若從4月開始發放，則4月1日至9月30日出生的新生兒也能領取，而針對9月底出生的新生兒，為了行政便利，因此領取現金的期限可延後1個月。
不過《今周刊》的報導則提到，條例與特別預算的施行期間，預計會從公布日期行使至2025年12月31日截止。而民進黨立委鍾佳濱在附帶決議中提到，現金領取年齡應放寬至施行截止日，也就是只要在2025年12月31日前出生的新生兒，都可能有機會拿到6000元。
因此到底何時出生的新生兒才具備領取資格，還須等到立法院預算案審議通過後，行政院正式公布為準。
此外，除了原有的補助外，中央還特別針對低收入戶及中低收入戶加碼生活補助，從2023年1月起，低收入戶每人每月加發750元（共9000元）、中低收入戶每人每月加發500元（共6000元），持續發放1整年。
為何發放？
由於2022年，政府超徵稅收約4500億元，因此各界呼籲「還稅於民」，時任行政院長蘇貞昌就在1月4日決議，扣除必要規畫金額後，會將剩餘的1400億元普發全民。
財政部呼籲，普發現金的具體時程要等行政院正式公布，因此政府不會以簡訊的方式通知民眾提領6000元現金，若看到類似訊息，請民眾務必留意，避免上當，若有疑慮請165反詐騙轉專線查證。
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責任編輯：羅子恆
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21