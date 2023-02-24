美中爭奪東南亞雲端市場，專家：中國產品勝在價格低與服務更好，但恐加劇資安風險

文：林柏宏

美國和中國在軍事、貿易等眾多領域角力不斷，如今戰場已延伸至東南亞的雲端市場上。據統計，儘管亞馬遜、Google和微軟仍主導東協的雲端服務，但騰訊旗下的雲端服務「騰訊雲」去年已成為部分東南亞國家最受歡迎的供應商，另外華為、阿里巴巴和騰訊在東南亞部分雲端基礎設施領域的市佔率也已超過美國同行。

對此，觀察人士表示，中企雲端商在東南亞大打價格戰的確具有競爭優勢，但當地企業在享受低價中國產品的同時，資安風險恐也加劇，此外若對中國形成數位依賴，不僅不利廠商多元佈局，之後還可能面臨北京的經濟脅迫，不見得對未來發展有益。

國際商業諮詢公司Frost & Sullivan在蒐集包含大中華區、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、印度、日本及韓國市場的數據後公佈的一份年度調查報告顯示，中國網路巨擘騰訊的雲端儲存服務「騰訊雲」（Tencent Cloud），成為上述調查國家或區域中媒體服務市場排名第一的供應商。

這份《2022年亞太媒體服務市場報告》（2022 Asia-Pacific Media Service Market Report）指出，受訪地區有33.4%的媒體和娛樂公司，透過「騰訊雲」加速他們的數位轉型，以滿足它們未來的媒體服務需求，包含內容創建、處理和傳輸，以及實時通信和直播等項目。

除了騰訊雲在東南亞許多國家大力拓展業務外，一些印尼和泰國商務人士還看好中國最大雲端平台、阿里巴巴集團旗下的「阿里雲」（Alibaba Cloud）在當地的增長潛力。

美中爭搶東南亞雲端市場

在印尼營建公司PT. Acset Indonusa Tbk擔任資深工程經理的丹尼爾.岡萬（Daniel Gunawan）對美國之音透露，雖然目前公司正使用Google雲端服務，但有可能考慮之後將資料轉而儲存在「阿里雲」上。

丹尼爾說：「我認為『阿里雲』目前很穩定，在提供相同儲存空間的情況下，『阿里雲』的費用比Google雲端便宜，競爭力也不輸Google。雖然我們公司已使用Google雲端服務超過5年了，但我不認為它比『阿里雲』好。」

《日經亞洲》（Nikkei Asia）上月則報導，泰國潮流生活品牌NaRaYa的製造與分銷商Narai Intertrade，目前已使用『阿里雲』服務。Narai Intertrade表示，使用『阿里雲』部分原因是公司主要客戶來自中國，其價格又比其他公司的雲服務低廉。

對於包含Google、阿里巴巴和騰訊等美中企業在東南亞的雲端競爭，華爾街日報本月中報導，雖然亞馬遜、Google和微軟仍主導東協雲端市場，但研調公司Gartner數據顯示，在雲端基礎建設服務領域上，中企在泰國市佔率已超越Google，而像是華為、阿里巴巴和騰訊在東南亞運行的「可用區域」（availability zones），也就是一個或多個擁有包括電力、網路的數據中心集合，已經比Google Cloud、微軟雲端（Microsoft Azure）和亞馬遜雲端運算服務（AWS）的「可用區域」還多，可以說從某些指標來看，中國雲端業者在東南亞已經領先美國同行。

不過，渴望在東南亞超車美國的中國雲端公司，不僅積極拓展當地業務，還已允諾在未來加碼投資。已在上個月於新加坡設立國際能力中心的「阿里雲」，於去年承諾3年內再投資10億美元（約新台幣305億元），以支持其全球合作夥伴；而正為泰國和馬來西亞數位政府和智慧城市項目提供雲服務的華為，則於去年11月表示，將投資3億美元（約新台幣91億元）在印尼開發雲端基礎設施。

對於中企在東南亞的大舉擴張，美國雲企業則盼強化當地雲端發展維持競爭優勢，像是亞馬遜已計畫未來15年，於泰國和印尼各投入50億美元（約新台幣1254億元），以加强两國的資料中心和其他雲端基礎建設，而Google自去年夏天以來則持續進行在馬來西亞和泰國建設資料中心的計畫，並支援新加坡和印尼政府的數位發展項目。

Photo Credit: GettyImages Google執行長桑德爾.皮查伊

中國雲端公司的優勢

對於中企大舉搶進東協雲端市場，北京電子產業分析師、海豚智庫創始人李成東表示，相較美國，中國雲端產品較不具優勢，但卻致力提高服務能力，此外東南亞多數網路企業創辦人具有華裔背景，這些特性均有助中國雲企業在東南亞的發展。

李成東告訴美國之音：「其實中國企業本身的服務能力更強，我們看到華為在通訊設備非常強，其實是因為跟它服務能力有很大關係，就是它派了更多的人去做客戶的服務。這個其實是中西方企業比較大的一個區別，因為如果說（中國雲端）產品上可能是有不足的，或者說相對美國的企業會弱一些，但它在服務能力上就投入更多的配套的服務。

而且東南亞有一個特殊性，因為東南亞大量的網路企業，其實是以華人創辦為主，不管是在印尼、新加坡的一些網路公司，你可以看到它的組成結構裡面，管理層和創辦人團隊多多少少都有華人的背景。這個非常重要，因為溝通上來講，（中國雲端公司和東南亞企業）更容易理解彼此的需求。」

李成東進一步表示，以雲端業務主力放在北美、歐洲和日本市場的亞馬遜為例，2021年亞馬遜才在新加坡創立東協首座雲端創新中心（CIC），顯示美國和中國雲端公司在東南亞的佈局戰略迥異，這給予中企在當地發展的可乘之機。