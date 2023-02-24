美中爭奪東南亞雲端市場，專家：中國產品勝在價格低與服務更好，但恐加劇資安風險
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在東南亞雲端市場的競爭中，儘管中國產品不一定比美國有優勢，但在官方的補貼，以及東南亞許多網路企業有華人背景的情況下，中國產品較能提供優惠與好的服務能力。不過專家也提醒，東南亞使用中國產品恐加劇資安的風險。
文：林柏宏
美國和中國在軍事、貿易等眾多領域角力不斷，如今戰場已延伸至東南亞的雲端市場上。據統計，儘管亞馬遜、Google和微軟仍主導東協的雲端服務，但騰訊旗下的雲端服務「騰訊雲」去年已成為部分東南亞國家最受歡迎的供應商，另外華為、阿里巴巴和騰訊在東南亞部分雲端基礎設施領域的市佔率也已超過美國同行。
對此，觀察人士表示，中企雲端商在東南亞大打價格戰的確具有競爭優勢，但當地企業在享受低價中國產品的同時，資安風險恐也加劇，此外若對中國形成數位依賴，不僅不利廠商多元佈局，之後還可能面臨北京的經濟脅迫，不見得對未來發展有益。
國際商業諮詢公司Frost & Sullivan在蒐集包含大中華區、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、印度、日本及韓國市場的數據後公佈的一份年度調查報告顯示，中國網路巨擘騰訊的雲端儲存服務「騰訊雲」（Tencent Cloud），成為上述調查國家或區域中媒體服務市場排名第一的供應商。
這份《2022年亞太媒體服務市場報告》（2022 Asia-Pacific Media Service Market Report）指出，受訪地區有33.4%的媒體和娛樂公司，透過「騰訊雲」加速他們的數位轉型，以滿足它們未來的媒體服務需求，包含內容創建、處理和傳輸，以及實時通信和直播等項目。
除了騰訊雲在東南亞許多國家大力拓展業務外，一些印尼和泰國商務人士還看好中國最大雲端平台、阿里巴巴集團旗下的「阿里雲」（Alibaba Cloud）在當地的增長潛力。
美中爭搶東南亞雲端市場
在印尼營建公司PT. Acset Indonusa Tbk擔任資深工程經理的丹尼爾.岡萬（Daniel Gunawan）對美國之音透露，雖然目前公司正使用Google雲端服務，但有可能考慮之後將資料轉而儲存在「阿里雲」上。
丹尼爾說：「我認為『阿里雲』目前很穩定，在提供相同儲存空間的情況下，『阿里雲』的費用比Google雲端便宜，競爭力也不輸Google。雖然我們公司已使用Google雲端服務超過5年了，但我不認為它比『阿里雲』好。」
《日經亞洲》（Nikkei Asia）上月則報導，泰國潮流生活品牌NaRaYa的製造與分銷商Narai Intertrade，目前已使用『阿里雲』服務。Narai Intertrade表示，使用『阿里雲』部分原因是公司主要客戶來自中國，其價格又比其他公司的雲服務低廉。
對於包含Google、阿里巴巴和騰訊等美中企業在東南亞的雲端競爭，華爾街日報本月中報導，雖然亞馬遜、Google和微軟仍主導東協雲端市場，但研調公司Gartner數據顯示，在雲端基礎建設服務領域上，中企在泰國市佔率已超越Google，而像是華為、阿里巴巴和騰訊在東南亞運行的「可用區域」（availability zones），也就是一個或多個擁有包括電力、網路的數據中心集合，已經比Google Cloud、微軟雲端（Microsoft Azure）和亞馬遜雲端運算服務（AWS）的「可用區域」還多，可以說從某些指標來看，中國雲端業者在東南亞已經領先美國同行。
不過，渴望在東南亞超車美國的中國雲端公司，不僅積極拓展當地業務，還已允諾在未來加碼投資。已在上個月於新加坡設立國際能力中心的「阿里雲」，於去年承諾3年內再投資10億美元（約新台幣305億元），以支持其全球合作夥伴；而正為泰國和馬來西亞數位政府和智慧城市項目提供雲服務的華為，則於去年11月表示，將投資3億美元（約新台幣91億元）在印尼開發雲端基礎設施。
對於中企在東南亞的大舉擴張，美國雲企業則盼強化當地雲端發展維持競爭優勢，像是亞馬遜已計畫未來15年，於泰國和印尼各投入50億美元（約新台幣1254億元），以加强两國的資料中心和其他雲端基礎建設，而Google自去年夏天以來則持續進行在馬來西亞和泰國建設資料中心的計畫，並支援新加坡和印尼政府的數位發展項目。
中國雲端公司的優勢
對於中企大舉搶進東協雲端市場，北京電子產業分析師、海豚智庫創始人李成東表示，相較美國，中國雲端產品較不具優勢，但卻致力提高服務能力，此外東南亞多數網路企業創辦人具有華裔背景，這些特性均有助中國雲企業在東南亞的發展。
李成東告訴美國之音：「其實中國企業本身的服務能力更強，我們看到華為在通訊設備非常強，其實是因為跟它服務能力有很大關係，就是它派了更多的人去做客戶的服務。這個其實是中西方企業比較大的一個區別，因為如果說（中國雲端）產品上可能是有不足的，或者說相對美國的企業會弱一些，但它在服務能力上就投入更多的配套的服務。
而且東南亞有一個特殊性，因為東南亞大量的網路企業，其實是以華人創辦為主，不管是在印尼、新加坡的一些網路公司，你可以看到它的組成結構裡面，管理層和創辦人團隊多多少少都有華人的背景。這個非常重要，因為溝通上來講，（中國雲端公司和東南亞企業）更容易理解彼此的需求。」
李成東進一步表示，以雲端業務主力放在北美、歐洲和日本市場的亞馬遜為例，2021年亞馬遜才在新加坡創立東協首座雲端創新中心（CIC），顯示美國和中國雲端公司在東南亞的佈局戰略迥異，這給予中企在當地發展的可乘之機。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21