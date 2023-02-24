2023/02/24,
政治

監察委員申請陳宗彥案自動調查，國民黨團呼籲檢調依法偵辦、懲戒

監察委員申請陳宗彥案自動調查，國民黨團呼籲檢調依法偵辦、懲戒
Photo Credit：立法院國民黨團

我們想讓你知道的是

監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊表示，針對陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，涉嫌接受業者不當性招待等事，申請自動調查。

前行政院發言人陳宗彥日前被揭露，於任職台南市政府期間，疑似有喝花酒等情事。對此，3名監察委員宣布申請自動調查，而國民黨立法院黨團也要求檢調單位盡快依法偵辦，且應將陳宗彥依照《公務人員懲戒法》懲戒。

立法院國民黨團昨（23）日晚間發布採訪通知，表示將向監察院舉發陳宗彥任職台南市政府期間，敗壞官箴之言行。隨後，監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊發佈新聞稿，表示針對陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，涉嫌接受業者不當性招待，並因台南市政府所屬機關相關案件，接受連恆、王孝瑋行賄，涉嫌違反《貪污治罪條例》等罪嫌，以及後續台南地檢署偵辦引發爭議，涉及司法公信及政府形象，因此申請自動調查。

監察委員提問，陳宗彥任職南市府期間，有無損害公務員及政府信譽之行為？是否接受不正利益？有無藉職務上機會為不當情事？南檢處理情形為何、是否怠惰偵辦？認為相關疑義有深入調查瞭解的必要。

國民黨團：陳宗彥應依法懲處

國民黨團今（24）日對此在監察院前召開記者會，黨團總召曾銘宗表示，陳宗彥事件涉及3項責任，第1個是法律責任，希望檢調依法趕快偵辦；第2個是刑事責任，當時台南地檢署既然簽結，曾銘宗質疑，南檢跟廉政署有沒有把喝花酒的情況通報當時的台南市政府？因為即使沒有刑事責任，也要通報給當地的地方政府。第3項是政治責任，陳宗彥從台南市民政局長、新聞處長到內政部的政務次長到行政院發言人，都是政務官，「誰任命他？要不要出來道歉？要不要追究他們政治責任？」

立委謝衣鳳指出，根據《公務人員懲戒法》第20條規定，公務人員案件超過10年不能予以休職懲戒，本來以為沒有法可以罰陳宗彥，但黨團找到一條：「公務員免除職務、撤職、剝奪退休（職、伍）金之懲戒處分，其違失情節應屬重大，現行法未設定期間限制」，所以陳宗彥應可依此懲處。

謝衣鳳舉例，過去政府官員也有依照此項準則來懲戒的，前總統府發言人丁允恭事件就發生在他任職新聞局長期間，監察以11比0通過彈劾、送懲戒法院來審理，2022年已經判撤職、停止任用3年，「我們希望如果監察院有良心，今天陳宗彥也應該要一併追究他的行政以及政治責任」。

立委李德維說明，陳宗彥案有人的問題、也有行政機關責任，因此希望監察院能夠趕快針對相關人以及政府相關機關的疏失做了解，給全民一個交代。這個不僅牽扯到官員的貞操以及官箴的問題，更有行政機關或者相關法務機關疏失的問題。

立委鄭正鈐表示，昨日晚上6點黨團發出記者會通知，要來監察院申告後，「他們才開始動靜」，並質疑監察院在做的動作，到底是真的要把事情查出來、還是要護航，都必須持續監督。「希望監察委員嚴守本分責任，而不是為特別的派系護航」。

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核稿編輯：楊士範


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