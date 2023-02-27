《食藥史》：鴉片製劑濫用而殺害的美國阿宅，可能遠多過車禍和槍擊案
我們想讓你知道的是
無論對藥物的觀感如何，我們勢不可免地會隨著年齡增長而需要服用更多藥物。知己知彼、百戰不殆，藥物只是個工具和手段，更健康地生活才是我們嚮往的目標，愈清楚我們服用的藥物，才能掌握主動權於自身吧！
文：Gene
我在課堂上介紹秋水仙素（colchicine）的作用機制，詢問同學知道它是主要用作治療什麼疾病的嗎？提示是我也有服用過。沒想到，居然有坐第一排的學生，很認真地回答我說，是不是用作治療秃頭？見到我大崩潰後，他滿臉恐懼⋯⋯
其實，我上次服用秋水仙素是好幾年前的事了，但是為了預防痛風，我天天都要吃降尿酸的藥。現代文明生活中，有幾人壯年後不三高的？我也很希望三高是高智商、高學歷、高收入，可是往往卻是高血壓、高血脂、高血糖（或高尿酸），需要天天服藥已是不少同齡朋友之間公開的秘密。
從前看好萊塢電影或影集時，看到老美浴室總是有滿櫃子的藥，他們簡直是把藥當飯吃，一有啥症狀就打開櫃子找藥吞，以為那是戲劇的誇張效果。萬萬沒想到，到了美國留學後才發現，那樣的場景根本超寫實。在美國，不少台灣需要處方籤的藥物，在一般藥局就可以隨意用銅板價大量購買，因此我們回台時幫親友帶藥，甚至廉價到懶得收錢，也是公開的秘密了。
台灣雖然還沒那麼誇張，可是在廉價和方便的健保制度下，拿了超過自己真的需要服用的藥物，以致於後來要丟棄過期藥物，也不算是少見的。我們活在一有身體症狀就用藥物來處理的年代了，這並沒有不好，畢竟我們也更不會想要病痛纏身。
常期關注醫藥史的美國作家湯瑪斯．海格（Thomas Hager）一次去英國倫敦出差時去了趟大英博物館，看到大廳中一個十四公尺見方的大型展示桌中的上萬顆藥丸，呈現一個英國阿宅一生中平均吃掉的一萬四千顆藥，而身為美國阿宅，他也很清楚，和老美相比，老英簡直就是小巫見大巫，老美吃掉的平均可是他們的三至四倍！於是給了他靈感寫了這本《食藥史：從快樂草到數位藥丸，塑造人類歷史與當代醫療的藥物事典》（Ten Drugs: How Plants, Powders, and Pills Have Shaped the History of Medicine）。
海格指出，《食藥史》不是一部製藥業的學術史。他介紹了許多塑造了醫學史和當今世界的藥物，雖然省略了醫學史上許多最壯觀的事件以及一些人儘皆知的重要藥物。這本書並不是為了討好藥理學家和藥學家，可是也不想抨擊製藥產業。他只想帶領一般民眾在藥物發現的歷史中遨遊，探討我們和藥物之間錯綜複雜的關係。並且，也瞭解到藥物是雙面刃，好壞兼具。
每一種藥都不免有副作用。《食藥史》提到一個以上個世紀率先描述這種現象的德國科學家馬克斯．塞吉（Max Seige）命名的「塞吉週期」，迷人的新藥隆重登場，流行了一段時間，並被廣泛採用（第一階段）。這種蜜月期過了幾年後，出現了負面的媒體報導，暴露了這種熱門新藥的危險性（第二階段）。突然間，人們開始如驚弓之鳥。昨天還是藥物奇蹟的東西現在已經變成了過街老鼠。到了第三階段，人們會冷靜下來，對藥物的真正有效性採取更冷靜的看法，銷售也會恢復正常，在藥物的萬神殿中找到它們應有的位置。其他醫療行為大概也有類似的「塞吉週期」吧？
海格省略的重要藥物有阿斯匹靈和盤尼西林，因為太多阿宅撰寫過相關文章。取而代之的是一些鮮為人知（但非常重要）的藥物，如水合氯醛（chloral hydrate）這種迷藥。該書還討論了一些家喻戶曉的藥物，如複合避孕藥和威爾鋼，以及抗菌的磺胺類藥物（sulfonamides）。《食藥史》用了相當大的篇幅介紹各種形式的鴉片製劑，因為它們的歷史意義以及目前的重要性，還有眾多有趣的人事物。
從罌粟漿液中提取的鴉片已經使用了至少一萬年，是人類已知的最古老的毒品之一，而且自羅馬時代以來一直是重要的貿易品。在十九世紀，由於四分之一的抽大菸，中國抵制鴉片的進口，導致與鴉片貿易的主要參與者英國發生了兩次戰爭。鴉片在我阿嬤的年代在南洋華人中也相當普遍，我近來還得知有長輩深受其害。為了將鴉片製劑的止痛能力與它們強大的成癮性脫鉤，已經投入了大量的資源，但到目前為止革命尚未成功。
鴉片及其衍生物例，如美國近年常被濫用的吩坦尼（Fentanyl），使數百萬阿宅擺脫了難以忍受的疼痛，但它們也使另外數百萬阿宅陷入毒癮的痛苦之中。美國人僅佔世界人口不到百分之五，卻服用了全球八成的鴉片製劑，嚴重程度甚至讓近年美國阿宅的平均預期壽命下降。鴉片製劑濫用而殺害的美國阿宅，可能遠多過車禍和槍擊案。
說個我自身的經歷吧。我在美國留學時有次飆單車不小心仆了街，臉上掛了彩還臉骨破裂被送進醫院急診室。為了止痛，醫師就開立了鴉片製劑給我。預計要出院那天上午，我覺得天旋地轉，可是醫院警告我超過中午再不出院就要再加一天的天價住院費，於是我就被迫坐上朋友的車回家休息。短短不到十分鐘路程，我就暈車暈到昏天暗地，一回到家立刻衝去廁所狂吐。同住的學弟嚇到六神無主，但我已無法言語地從廁所爬到床上，以為是腦震盪的後遺症。
事情傳開來後，有位台灣醫師朋友晚上來探望躺在床上奄奄一息的我，看了我吃的藥後，驚覺是鴉片製劑過量的副作用，台灣一般的處方用量只有我當時服用的不到一半。原來，是因為老美太常吃止痛藥了，美國醫生開立鴉片製劑的量都要調到頗高，否則他們還是會痛不欲生。我一停用那個鴉片製劑，不到一天就生龍活虎了起來。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
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創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
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✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
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-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
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⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
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