一場以「美學」設計的「永續」策展！2222−未來選擇地跨界藝術合作：李承亮、煙花蕨醒、幸中家具實驗室

永續如何走入人群？故事串連藝術，透過感官衝擊「具象化」

對於資訊爆炸的現代人來說，永續是一個離生活遙遠的大框框，似乎很重要卻又不知道從何關注起。展覽試著想與你腦洞大開進入多重宇宙，從一段200年後未來人的科幻想像作為起點，串連台灣在地藝術家，邀展打造200年後的未來藝術空間，用藝術品「具象化」永續的情境，透過沈浸式體驗「同理感受」永續的意義。

藝術家李承亮－重塑生活的道具，離開現實的軌道

邀展藝術家之一「李承亮」，在2222－未來選擇地中展出的作品有《路上的萬年站》：一個由現代生活的疏離狀態下拓展的幻想場景；《木頭進化史》：人有別於其他動物，一直在快速進化中；《左轉彎》：利用視覺符號標誌轉化成展場中的抽象畫。>>>前進2222未來選擇地觀看完整藝術創作<<<

2222－未來選擇地 創作理念：《萬年站》是利用球形水塔改造的舞台廣播系統，提供觀者進入其中使用裝置與音樂的情境去找到自己的小世界。

▶策展團隊：「李承亮老師想在這次永續展覽中表達什麼呢？」

▶李承亮：「永續在現在依然以服務人類為前提，在一樣的使用邏輯上，盡力挑選更綠能的發電、或是加強回收的材質等等，但人對生活的追求沒有改變，環境作為主人的事實就不會被看見。我的作品關注人在日常生活中如進入離心力般失重的感受，希望藉由觀眾與作品的互動，帶動想像，看見『人－生活－環境』連結的大循環。」

花藝設計品牌煙花蕨醒－乘著遺落方艙守護最後生機

永續在某種層面上是人類對環境的「覺醒」，而「蕨類」是數億年前就存在於地球的古老綠色生命。煙花蕨醒老師為本展打造巨型蕨醒生態瓶系列的花藝場景創作，講究通風、光亮等模擬原生態元素，維持植物與環境的平衡。《遺落方艙》的創作，是人們利用科技再造自然，象徵未來世界僅存的最後生機。

2222－未來選擇地 創作理念：當文明達到一定的高度，自然資源消耗殆盡，失去了大自然也失去了人的原始初心，而遺落方舟的概念，是人們利用科技再造自然，是珍貴也不易。

▶策展團隊：「煙花蕨醒想在這次永續展覽中表達什麼呢？」

▶煙花蕨醒：「這是一個很好的環保議題，這件事其實很像製作生態瓶的概念。循環與永續是一件很重要的事情，然而過度取用大自然，勢必導致這個循環出現錯誤，讓生態失衡，當然如何改善這類問題，我們可以藉由文明的產物多個永續使用的概念，降低破壞與開採，進而修復人類於自然的平衡。」

幸中家具實驗室－廢料與設計碰撞出的永續可能性

生活周遭其實有非常多的廢料、垃圾一直不斷的被製造出來，在任何製造業都是無可避免的。幸中家具實驗室結合傳統製造與設計打造一套新的模組化系統，運用設計、開發多元化零組件，整合工廠的廢棄餘料，經過實驗室的轉化再次進入生活美學與使用者互動創造出新的「循環永續家具」。

2222－未來選擇地 循環永續家具：你可能沒想過水泥包裝袋、汽車報廢場的安全帶、回收廠的彈簧床，原本被視為垃圾的廢材，透過循環設計思維也能夠重新賦予意義並創造物品生命的延續。

▶策展團隊：「幸中家具實驗室想在這次永續展覽中表達什麼呢？」

▶幸中家具實驗室：「過去傳達循環永續常以嚴肅的方式來喚起大家對此的重視，我們想以生活美學及體驗的輕鬆方式傳遞，無意識傳達了你坐著椅子享用咖啡的同時，此椅座是離你500公里外金屬家具工廠產生的廢鋁削藉由設計的轉換而成的坐墊，讓大家能體會到並意識到在身活中減少垃圾的產生，並能以創意的方式來將生活中產生的垃圾轉換延續他的生命，循環永續產生的價值其實每個人都可以做到。」

減法美學落實低碳展場，思考「當展覽結束後呢？」 展場佈置為求豐富，通常思考的是如何「增加」裝飾，而《2222－未來選擇地》為求永續性活動設計，要克服的是「減少」一次性耗材，如何平衡策展內容與低碳永續，是策展單位為美學與共同主辦關鍵集團、綠屋在籌備期不斷面臨的「選擇」。

在減輕展覽耗材負擔的前提下，捨棄大面積輸出、板材佈置，與藝術家合作邀展打造展覽空間成為首選，當展期結束，所有展覽品都有歸去的地方，也許是下一個美術館或是回到藝術家的儲藏室，而植栽也能夠回歸土壤持續綻放生命。不僅如此，展場佈置更依循「可重複利用」、「廢棄再利用」、「友善環境」等原則，像是以可回收的布面取代PVC材質輸出，以建築廢材、磚塊作為空間佈置的媒材。

永續策展：用美學思考關鍵的選擇！

用「美學」找到與大眾溝通永續的契機；用「美學」思考策展與永續的平衡點，《2222－未來選擇地》訴求一同做出Better Choice，其實在策展的過程中，所有團隊就是一場Better Choice的實驗過程，期許每一次的選擇都成為改變未來的美好關鍵！

展覽資訊

展覽名稱：2222－未來選擇地

日期：2023/1/6 - 4/5

時間：10:00 - 18:00

地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館

共同主辦：關鍵評論網媒體集團、綠屋

策展單位：為美學有限公司

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責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna