HOKA經典再革新，更輕盈、更緩震、更靈敏CLIFTON 9輕彈上市！攜手童顏女神李佳穎、鐵人夢想家吳承泰，打造幸福跑攻略

海內外運動賽場能見度與全球影響力逐漸提升的運動專業品牌HOKA，昨（23）日正式推出經典跑鞋CLIFTON 9，以更輕盈、更緩震、更靈敏的腳感，創造自由奔馳的幸福體驗。同時，HOKA公布攜手童顏女神李佳穎擔任品牌大使，暢聊幸福跑攻略就是穿上HOKA跑鞋，享受跑步的過程，感受輕鬆奔跑的暢快感。此外，HOKA贊助選手鐵人夢想家 吳承泰亦現身發表會現場，暢談菁英選手享受跑步的心路歷程與新年度賽事計畫，更傳授李佳穎跑前動態暖身要訣，為兩人2023年的目標信心喊話！

全球銷售迎佳績，台灣戶外運動風氣興起，站穩國際運動品牌市場競爭力

HOKA自2022年全球推出全新品牌精神「Fly Human Fly」，在國際知名度與銷售持續上揚，在戶外及跑步愛好者的支持下，成功於激烈競爭的國際運動品牌市場佔有一席之地。針對台灣市場，HOKA 資深品牌經理黃微如表示：「台灣近年在跑步、登山等戶外運動風氣與運動訓練課程影響下，有更多消費者投入馬拉松、三鐵、越野跑等運動項目，帶動HOKA品牌能見度與討論度。而在HOKA眾多的產品線，CLIFTON為最經典暢銷系列，以輕量緩震、可自由無拘束跑步著稱，因此在CLIFTON 9上市推出之際，希望有更多運動愛好者一起穿上CLIFTON 9，體驗輕快飛奔、享受跑步運動的樂趣。」

HOKA攜手童顏女神李佳穎擔當品牌大使，分享幸福跑三大攻略

鐵人夢想家吳承泰總教練對CLIFTON 9輕盈厚底讚不絕口

近年從演員角色成功跨足戶外主持的李佳穎，私底下是熱愛跑步的運動咖 ，一直是HOKA忠實粉絲，此次成為HOKA品牌大使，臉上洋溢滿滿的幸福感。最愛HOKA跑鞋穩定結構與中底緩震的平衡設計，改善其習慣性翻船與長距離路跑足弓塌陷的問題，在體驗CLIFTON 9後，李佳穎對CLIFTON 9極佳的穩定性與步態轉換、中底緩震的支撐平衡給予高度評價，加上輕量化設計，讓佳穎越來越愛穿著它跑步、越跑越開心，不論是工作與出遊，都帶著CLIFTON 9趴趴走！

近年維持每日跑步運動習慣的佳穎，分享每天最幸福的時刻就是享受跑步的過程，要能「跑」出幸福感，首先要找到鄰近且熟悉的私房路線、傾聽自己的聲音體感且不追求速度成績，達到一定程度的放空或冥想，排除負能量，重新充滿正能量；最後是穿上外型亮眼又兼具舒適感的HOKA跑鞋，體現運動也要時尚的態度，盡情享受幸福跑時光。

作為HTRC跑步班總教練的鐵人夢想家吳承泰，亦分享跑班學員穿著比例最高的鞋款就是CLIFTON系列，在親身體驗CLIFTON 9後，對CLIFTON 9更厚的中底、更輕的重量感到相當驚艷。談到印象深刻的幸福時刻，承泰表示從小以奧運鐵人為最終夢想，除了會受每一次訓練成績進步而鼓舞，其實也相當享受賽場上與對手同場競爭拉鋸的過程，雖然都是微小的片段，但持續享受這樣的時刻，相信就能離夢想更近一步；發表會現場，吳承泰也傳授李佳穎跑前動態暖身的關鍵動作，除讓跑步時有更好的發揮，也能有效避免運動傷害發生，兩人也一起為2023年目標相互加油打氣、信心喊話！

HOKA經典暢銷產品CLIFTON系列再推新作

源自創辦人Nicolas Mermoud賦予CLIFTON「自由無拘束」的跑鞋靈魂

作為 HOKA 最具代表性、最多跑者喜愛的 CLIFTON 系列，源自於創辦人 Nicolas 一次假期的跑步靈感，當時他從南非開普敦跑上桌山（Table Mountain），一路看見視野廣闊、面向大西洋的克利夫頓海灘（Clifton Beach），其蔚藍海水與純白沙灘的美景，讓人享受其中不自覺奔馳起來，故於2014年推出輕量緩震、可「自由無拘束」跑步的代表跑鞋—CLIFTON系列，自此CLIFTON亦成為最能代表HOKA跑鞋精神的系列之一。

CLIFTON 9全新回彈泡棉中底科技：「更輕盈、更緩震、更靈活」創造全新自由奔馳體驗

承襲CLIFTON系列特色，CLIFTON 9維持Mata Rocker滾動式中底配置，創造極佳步態轉換穩定性；大底於重點磨損區配置耐磨橡膠，創造鞋重與耐磨完美平衡；更輕量的全新回彈泡棉中底科技，打造更靈活的觸地腳感，較前代增加3mm中底，創造更佳的緩震效果，跑者實測全新中底腳感除了柔軟舒適外，也同時帶來出色的推進力，提供更優秀的長距離跑步表現；新一代透氣網眼鞋舌翼設計，可防止滑動增加鞋面穩定包覆性；新增前側LOGO與後側鞋跟反光設計，讓夜晚跑步更安全亮眼。CLIFTON 9台灣定價NT$4,880元，有多款配色供跑友選擇，男款共活力橘/暗黃、城堡藍/天藍、迷霧灰/黑與百香果黃/玉米黃四色，女款共海棠粉/紫丁香粉、清新藍/冰藍、雲雨灰/冰藍與淡紫/桃子粉四色；男女共款有墨青/月見草黃、灰藍/冰河白、流沙色/蛋奶酒白、白、黑/白與黑等六色，將於指定通路陸續上市。

Photo Credit：HOKA HOKA經典系列全新CLIFTON 9輕盈緩震再升級，台灣定價NT$4,880元，通路已正式上市販售。

關於HOKA

HOKA為近來廣受跑者及戶外玩家熱愛的新興品牌，其原文毛利語意與Logo上展翅乘風飛翔的海鷗，代表著最省力的飛行方式，正如同HOKA帶給跑者們更輕鬆暢快的跑步感受。2009年由超馬跑者Nicolas Mermoud及Jean-Luc Diard創立，致力於開發適應全世界最高難度賽事與地形的超跑鞋，輕彈緩震的舒適特性也風靡了全世界的超級馬拉松、越野跑、三鐵跑者。

鞋款運用超緩震輕量材質、進化的快跑弧形鞋底、全腳掌包覆式穩定結構，緩震Q彈、穩定舒適，讓跑者跑姿順暢、輕鬆省力，全方面滿足跑者的需求。無論在高聳山脈、越野小徑或公路等各類型路面，都能輕快飛奔向前征服挑戰，就像海鷗飛翔時的自由自在！HOKA邀你一起用運動感受飛馳快感、創造正面能量，用每一步跑翻世界！FLY HUMAN FLY！