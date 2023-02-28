【專訪】《沒口之河》作者黃瀚嶢：永遠身處成為在地人的過程，是我不斷接近在地的動力
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撰寫出版《沒口之河》後，黃瀚嶢在今年一月底前往知本觀看聯合年祭，那是兩年一度的大事，十個卑南族部落將共襄盛舉，今年特別辦在知本濕地，足見部落重視的態度。而這次年祭也是對於部落非常重要的縫合。知本光電案曾撕裂部落，贊成方與反對方各執立場，但黃瀚嶢從旁觀察，部落是擁有獨特自癒能力的。
文：愛麗絲
「我很幸運，成長於政府開始重視環保議題、相關出版品蓬勃發展的年代，」生於1980年代後期，黃瀚嶢從小遍覽許多生態繪本、自然圖鑑，相較早年荒野獨行、需耗費更多心力拓展所見所識的自然生態界前輩，他擁有許多能參考的文本資料，對自然生態的興趣更自童年萌發。
高中時，黃瀚嶢加入當年校內最大社團——生物研究社，相較於許多替未來讀生物系、生技系做準備的同儕，黃瀚嶢愛往野外跑。大學選讀森林系，接觸到自然資源管理、環境保護等領域，加入台大自然保育社，觸及蘇花高、高雄茂林紫斑蝶等議題，視野拓寬至社運與原住民部落。
黃瀚嶢一路成長，生命經驗與生態脈絡交織，於是，當生物研究社的老學長登高一呼，邀集眾人替尼伯特風災後的知本溼地深入調查、撰寫國家級溼地評定書，好讓知本溼地獲得法定地位、讓資源得以挹注時，黃瀚嶢義無反顧投入，這也成為他撰寫《沒口之河》的起點。
打破套裝感的生態解說、與流於俗套的自然觀察
「為什麼風災來了知本溼地就抵擋不住、沒口之河的水都流乾了？」黃瀚嶢與夥伴共同爬梳當地環境史脈絡，才逐漸明白背後的錯綜複雜與多方角力，也將這一切與知本光電案寫入書裡。
《沒口之河》如自然書寫也如報導文學，自然地景涵蓋歷史爬梳，正是黃瀚嶢對筆下作品的期許。他曾讀過《我們的河》（Toms River），當中描述自歐洲染料工業崛起、流向美洲大陸養成經濟沃土，卻也帶來未知的災難，如今更移轉重心至亞洲。「有環境史、有歷史縱深， 這就是台灣該出的自然書寫啊，」加上報導文學的厚度，打破以往對自然書寫的既定印象，黃瀚嶢想做的，和他投入生態解說的態度一致。
「我想打破傳統那些通俗的、擬人化的、套裝感的自然生態解說模式，」深知自己過往也受套裝式解說影響，黃瀚嶢建構起完備知識與探索能力後，便希望能盡一己之力，發展出不流於俗套的生態觀察、解說，「我不想像套公式一樣，走到某地就把腦中背誦的資料傾倒而出，我想要給訪客在自然裡現地觀察的體驗。」
無處不是生態觀察
自然生態與人文歷史密不可分，黃瀚嶢以此為解說核心，而他投入社運時，也發揮所長負責生態論述，「我們必須闡述當地動植物背後的指標意義，包含地景、生物廊道、歷史意義等，才能替當地爭取合理地位。」
黃瀚嶢投身知本光電案時，也參與了卡大地布部落的民俗植物調查計畫，部落裡的老獵人替黃瀚嶢命名「阿迪勞勞」（’Atilawlaw），意指大型的鷹——因黃瀚嶢目光如鷹銳利，總在觀察中能迅速辨認各類植物。
「事實上，無處不是生態觀察。」投入知本光電案後，黃瀚嶢逐漸發覺要成就每一次的有效抗爭，得先搞清楚背後運作機制——只針對縣府抗爭不一定有用，背後一整個組織、體系，必須精準打點，各個擊破。對此，黃瀚嶢特別敬佩地球公民基金會的策略行動，讓整體行動能有效達成目的，「這不也是種生態觀察嗎？我們觀察政治生態。」
部落倫理與現代民主機制的磨合
綜觀知本光電案進程，開發廠商、甚或政府單位總便宜行事，跳過與在地部落取得共識的步驟，逕自推進開發，或跳過與部落協商，直搗上級主管機關，「這或許也是威權的遺緒，跳過受影響的對象，只與掌權的上位者談妥條件。」而原住民族委員會作為主管機關，卻不一定能維護部落權益，反倒因《原住民族基本法》的模糊與疏漏，讓原民會每一次的法律解釋，都使開發商擁有操作空間。譬如，要求部落舉辦「諮商同意投票」，但知情者早已熟習分化社區的技巧，一手主導出對自己有利的投票結果。
黃瀚嶢坦言，目前看來，原民會仍像配合政府大政策的白手套。事實上，如今卡大地布部落希望訂定自治條例，原民會仍不予承認，並認為所有原住民族應視為整體，遵從一視同仁的集體規範，「但以『原住民族』命名群體，不也是來自殖民者的命名嗎？」
在知本光電案裡， 除了替知本溼地、替卡大地布部落爭取合理地位與權益，黃瀚嶢也再次反思現代民主機制與部落倫理的磨合。以原民會規範各部落須設立「部落會議」為例，這是部落前所未有的組織，若要使部落意見能被有效傳達，部落裡必須有熟悉相關程序、規範者擔任主事者，推動部落與外部社會的對話，「否則很多部落不理解程序，只好說交給『懂法律的』來辦部落會議，那很大機率就是村里長來辦，但這真的有辦法傳遞部落意見嗎？」根據黃瀚嶢對其他地方的觀察，若部落缺乏能擔任橋樑的溝通者，「部落會議」恐將淪為被各方勢力利用的工具。
若設身處地站在部落角度思考，黃瀚嶢指出，強行將「一人一票，票票等值」的民主架構套用至部落未嘗不是一種暴力，「部落傳統倫理和現代個人主義社會是很不一樣的，我們應理解後予以尊重，讓部落保有一定程度的自治。」部落自治，並非完全獨立於民主法治社會之外，不少部落現今已學會如何提規則、以白紙黑字的規畫與主管機關對話，譬如為舉行狩獵祭儀，部落得先與林務局討論共管制度，「必須有明文規範邊界才能避免任憑宰割，」在黃瀚嶢的理想藍圖中，部落與外部社會的邊界可以是相當開放的，現代民主機制的法治、國民義務也能在部落內良性運作。
部落獨有的自癒能力
撰寫出版《沒口之河》後，黃瀚嶢在今年一月底前往知本觀看聯合年祭，那是兩年一度的大事，十個卑南族部落將共襄盛舉，今年特別辦在知本濕地，足見部落重視的態度。而這次年祭也是對於部落非常重要的縫合。知本光電案曾撕裂部落，贊成方與反對方各執立場，但黃瀚嶢從旁觀察，部落是擁有獨特自癒能力的。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna