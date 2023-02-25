TNL+ 2023/02/25,
環境

美國團隊研發比天然木材更堅固的人造木，還能有效吸收大氣中的二氧化碳

美國團隊研發比天然木材更堅固的人造木，還能有效吸收大氣中的二氧化碳
示意圖｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

近年來氣候變遷議題持續受大量關注與討論，科學家們則透過研發降低環境負荷的建材，試圖透過設計建材的特性以減少二氧化碳排放量；如今美國萊斯大學的研究團隊設計出一種新的人造木製程，使建材更堅固耐用並吸附大氣中的二氧化碳。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《NewAtlas》報導，二氧化碳被認為是導致氣候變遷的主因之一；有效限制生產鋼鐵、金屬和水泥等建築材料時產生的二氧化碳，是應對氣候變遷的方式，其中一種更直接的作法則是透過建築材料吸收大氣中的二氧化碳。

碎木交疊加壓製成，人造木為常見建材

綜合《HGTV》的說明，人造木（Engineered wood）是一種建築材料，透過黏著劑將實木與廢木、碎木纖維或鋸木屑結合製造而成，具有木材的質感與外觀，同時比一般木材更堅固耐用。人造木的製造過程歷經多次強度、耐用性與防潮性的仔細檢驗，而有些人造木產品則是用防水黏合劑製成的，專門用於戶外建物。

最常見的人造木為膠合板（plywood），由多層單板交疊並透過加熱與壓力「交叉層壓（cross-laminated）」黏合形成。作為建築中常用的的木材，膠合板平滑的表面及寬度非常適合用來增加地板、牆壁和屋頂框架的強韌度及穩定性；此外，膠合板還可用來製作高級貨架、櫥櫃和樓梯部件。

將木材去木質化後，引入可吸附二氧化碳的孔洞材料

據《NewAtlas》指出，美國萊斯大學（Rice University）研究團隊嘗試利用天然木材的特性增強吸收二氧化碳的能力，在木材製作過程中將木頭內部結構清空後，將高孔隙微粒的金屬有機骨架（Metal-Organic Framework）孔洞材料引入，此過程被稱為「去木質作用」（delignification）。

此計畫的主要研究員斯米貝塔（Soumyabrata Roy）解釋，金屬有機骨架（簡稱為MOF）的粒子可吸附大氣中的二氧化碳，而MOF可輕易附著於木材內原先存有纖維素的管道。

而通訊作者穆罕默德（Muhammad Rahman）則表示，木材由三種基本成分組成，包括纖維素、半纖維素及木質素；其中賦予木材顏色的成份為木質素，因此木材進行去木質作用後就會呈現無色狀態。

人造木對環境帶來的益處

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。