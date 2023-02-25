美國團隊研發比天然木材更堅固的人造木，還能有效吸收大氣中的二氧化碳

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《NewAtlas》報導，二氧化碳被認為是導致氣候變遷的主因之一；有效限制生產鋼鐵、金屬和水泥等建築材料時產生的二氧化碳，是應對氣候變遷的方式，其中一種更直接的作法則是透過建築材料吸收大氣中的二氧化碳。

碎木交疊加壓製成，人造木為常見建材

綜合《HGTV》的說明，人造木（Engineered wood）是一種建築材料，透過黏著劑將實木與廢木、碎木纖維或鋸木屑結合製造而成，具有木材的質感與外觀，同時比一般木材更堅固耐用。人造木的製造過程歷經多次強度、耐用性與防潮性的仔細檢驗，而有些人造木產品則是用防水黏合劑製成的，專門用於戶外建物。

最常見的人造木為膠合板（plywood），由多層單板交疊並透過加熱與壓力「交叉層壓（cross-laminated）」黏合形成。作為建築中常用的的木材，膠合板平滑的表面及寬度非常適合用來增加地板、牆壁和屋頂框架的強韌度及穩定性；此外，膠合板還可用來製作高級貨架、櫥櫃和樓梯部件。

將木材去木質化後，引入可吸附二氧化碳的孔洞材料

據《NewAtlas》指出，美國萊斯大學（Rice University）研究團隊嘗試利用天然木材的特性增強吸收二氧化碳的能力，在木材製作過程中將木頭內部結構清空後，將高孔隙微粒的金屬有機骨架（Metal-Organic Framework）孔洞材料引入，此過程被稱為「去木質作用」（delignification）。

此計畫的主要研究員斯米貝塔（Soumyabrata Roy）解釋，金屬有機骨架（簡稱為MOF）的粒子可吸附大氣中的二氧化碳，而MOF可輕易附著於木材內原先存有纖維素的管道。

而通訊作者穆罕默德（Muhammad Rahman）則表示，木材由三種基本成分組成，包括纖維素、半纖維素及木質素；其中賦予木材顏色的成份為木質素，因此木材進行去木質作用後就會呈現無色狀態。

人造木對環境帶來的益處