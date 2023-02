文:戴禮(Nigel P. Daly,擁有師範大學TESOL博士學位,是語言學習和教育科技方面發表過論文的研究員,目前在台北外貿協會培訓中心擔任商務溝通培訓師)

台灣要為會淹沒學校——或至少學生家——的這波AI海嘯襲擊做好萬全的準備。

自2022年11月OpenAI發布了ChatGPT,美國的各個學校董事們已經禁止了ChatGPT的使用。直至目前為止,台灣學校的董事仍都保持沉默,但等到百度在三月釋出中文AI聊天機器人Ernie的時候,相同的狂熱潮很有可能會襲捲台灣。

我們是否要擔心AI聊天機器人為台灣教育系統帶來的影響?為了一探究竟,我與ChatGPT展開了一段對話。

ChatGPT是什麼?

ChatGPT回覆:

ChatGPT是由OpenAI開發的大型語言模型,能夠理解並產生類似人類對話的回應,並針對基於文字的對話輸入進行處理。 (ChatGPT is a large language model developed by OpenAI that can understand and generate human-like responses to text-based conversational inputs.)」

ChatGPT是否只是個更使用者友善的Google搜尋?

ChatGPT回覆:

ChatGPT與Google搜尋兩者皆涉及語言處理,不過ChatGPT的設計更加接近人類思考與回應,因此能夠更精確地理解對話式的輸入,而 Google 搜尋主要是根據輸入的關鍵字提供相關的網頁列表。 (While ChatGPT and Google search both involve language processing, ChatGPT is designed to understand and respond to conversational inputs in a more human-like manner, whereas Google search provides a list of relevant web pages based on the keywords entered.)

這還不能完全地展現出ChatGPT令人欽佩的能力。如果你還沒玩過OpenAI的ChatGPT,那你不會知道它在AI技術方面有多大的進步。

ChatGPT與其他的AI聊天機器人有什麼差別?

ChatGPT回覆:

ChatGPT與其他AI聊天機器人不同,因其擁有先進的自然語言處理能力和龐大的知識庫,使其能夠理解和回應各種主題和語言細微差別。 ChatGPT還能夠產生更加接近人類的、引人入勝的回應,使其感覺更像是在與一個真實的人對話,而不是一個機器人。 (ChatGPT is different from other AI chatbots because of its advanced natural language processing capabilities and large knowledge base, allowing it to understand and respond to a wide range of topics and nuances in human language. ChatGPT is also capable of generating more human-like and engaging responses, making it feel more like a conversation with a real person than a machine.)

如同ChatGPT所說的,它的力量仰賴於它生成回覆的能力。這就是為什麼它被稱作為「生成式AI」。

容我解釋一下。

以科技面上來説,ChatGPT是至今最大的「大型語言模型」並使用著transformer模型架構來產生高品質、更接近人類的文字回覆。除了龐大的訓練集之外,它也同時接受人類專家的訓練,並持續學習以增強模型微調回應的能力。

本質上來說,ChatGPT是一個自然的語言生成器及轉換器,其使用著數十億個參數,並根據先前的上下文來預測句子中的下一個單字。作為一個生成式AI工具,它可以從大量現有的文字數據中學習,並生成語言近乎完美、邏輯連貫且自然的原創內容。

OpenAI的工程師創造了非常具有開創性的東西。甚至連他們都不一定完全了解ChatGPT是如何運作地如此良好。而ChatGPT也深知這點。

ChatGPT的工程師真的知道ChatGPT是如何運作的嗎?

ChatGPT回覆:

ChatGPT的工程師對模型的運作方式和機器學習的基礎原理有基本的了解,但由於模型的複雜性和規模,很難完全理解其行為和決策過程中所有的細節。模型的內部運作受大量的數據和數學計算的影響,因此很難解釋ChatGPT如何生成其回應的每一個細節。 (ChatGPT engineers have a general understanding of how the model works and the underlying principles of machine learning, but due to the complexity and scale of the model, it is difficult to fully comprehend all the intricacies of its behavior and decision-making processes. The model's inner workings are influenced by a vast amount of data and mathematical computations, making it challenging to explain every detail of how ChatGPT generates its responses.)

ChatGPT標示著AI科技的重大進展,因為有著數十億個數據與連結參數加上人工監督與強化學習。這使得它有點類似於擁有數兆個由人類經驗形成的突觸連接的大腦。

這跟我們在《魔鬼終結者》與《駭客任務》中看到的那種AI意識的出現不怎麼相同,但它似乎是朝著那個方向大步向前邁進。

ChatGPT能讀取數百GB(Gigabyte)的網路文字,並能回答有關語言、歷史、數學和寫程式的問題。它可以成為一個很好的助教。

ChatGPT是否該被使用在台灣的教育呢?

ChatGPT回覆:

作為一個AI語言模型,ChatGPT在某些台灣的教育場景中可能是一個有價值的工具,但應該仔細評估其使用,並與人類互動和個人化教學的好處相互考慮。 (As an AI language model, ChatGPT can be a valuable tool in certain educational contexts in Taiwan, but its use should be carefully evaluated and considered alongside the benefits of human interaction and personalized instruction.)

像ChatGPT這樣的AI聊天機器人可以在教育中發揮重大作用。它們知道的比老師知道的還要多。它們的速度比老師更快。它們在解釋事情時,一定比大多數老師還要解釋地更清楚。

我不確定老師們是否要擔心自己的工作不保,但更多老師們需要擔心的是他們的自尊心。不是所有老師都會面臨這個擔憂,但至少對能力欠佳,又害怕科技的那些老師而言,這或許是個隱憂。

像ChatGPT這種生成式AI工具會取代老師嗎?

ChatGPT回覆:

像ChatGPT這樣的生成式人工智慧工具不太可能完全取代老師。儘管這些工具在提供個性化反饋或生成教育內容等特定任務方面很有用,但它們缺乏對有效教學至關重要的同理心、創造力和人際技能。 (It is unlikely that teachers will be completely replaced by generative AI tools like ChatGPT. While these tools can be useful for certain tasks such as providing personalized feedback or generating educational content, they lack the empathy, creativity, and interpersonal skills that are essential for effective teaching.)

這是一個令人放心的答案,也是我完全同意的答案。

用ChatGPT來生成資訊與文字的潛在用途是無限的,僅受限於人的想像力。因此,我稍微更進一步地讓ChatGPT突破自我,為我提供對於將其使用在教育中,正式且合乎邏輯的同意派及反對派論述。

反對在教育中使用ChatGPT的理由是什麼?

ChatGPT回覆:

前提1:教育是一個複雜且多元的過程,不僅僅涉及訊息的傳遞。

前提2:AI聊天機器人缺乏情感智慧、創造力和批判性思維技能,這些是有效教學和學習所必需的。

結論:因此,依賴AI聊天機器人作為主要的教育來源會冒著過度簡化和貶低學習過程的風險,最終導致次優的學習成果。 (Premise 1: Education is a complex and multi-faceted process that involves more than just the transfer of information. Premise 2: AI chatbots lack the emotional intelligence, creativity, and critical thinking skills that are necessary for effective teaching and learning. Conclusion: Therefore, relying on AI chatbots as a primary source of education risks oversimplifying and devaluing the learning process, ultimately leading to suboptimal learning outcomes.)

我想我們都會同意,這是一個對於反對依賴ChatGPT作為教育「主要來源」這個想法的有效邏輯演繹論述。

然而,我認為有趣的是,ChatGPT沒有提到人類教育家和評論家的主要擔憂:要求AI聊天機器人做作業和完成任務的作弊學生。

你為何沒提及學生使用ChatGPT來作弊?

ChatGPT回覆:

如果我之前的回答沒有回應有關作弊的問題,我很抱歉。使用ChatGPT進行教育的反對意見之一,確實是學生可能會利用它來抄襲作業或考試,通過複製或改寫模型生成的文本。教育工作者需要考慮潛在的誤用可能性並採取措施予以緩解,例如設計需要批判性思維的評估,或使用抄襲檢測軟體。 (I apologize if my previous response did not address the concern about cheating. One of the arguments against using ChatGPT in education is indeed that students could potentially use it to cheat on assignments or exams by copying or paraphrasing text generated by the model. It is important for educators to consider the potential for misuse and take steps to mitigate it, such as designing assessments that require critical thinking or using plagiarism detection software.)

這些是重點。

ChatGPT忽略作弊一事可能是有意的,因為它傾向於不鼓勵不道德或是非法的行為。ChatGPT在它的用戶介面中就明確表示它「接受過拒絕不當請求的訓練」,這也許就是它不會公開說明它可能會被用來「作弊」的原因。

這該提醒著我們,ChatGPT的知識至少受到三個因素的限制:

它是基於其能接觸的網路文字內容以及它的訓練數據集

在程式編寫與和人為訓練中存在著偏差

作為一個語言模型,流利度和連貫的意思表達完勝真實性

我們能永遠相信ChatGPT回覆的真實性嗎?

ChatGPT回覆:

儘管ChatGPT致力於提供精確且有用的回答,但應該始終驗證其答案並與其他來源一起使用。 (While ChatGPT strives to provide accurate and informative responses, its replies should always be verified and used in conjunction with other sources.)

科技媒體CNET因為最近發布的文章內含錯誤資訊而陷入困境,它承認那些文章是由像ChatGPT等AI編寫工具來寫作的。CNET並沒有加以查證AI提供的資訊。

我亦要求提供支持ChatGPT在教育中使用的論點。

支持在教育中使用ChatGPT的理由是什麼?

ChatGPT回覆:

前提1:AI聊天機器人有能力為學生提供規模化和易於使用的支援。

前提2:使用AI聊天機器人可以釋放人類教師的時間,讓其專注於更複雜和個性化的教學。

結論:因此,將AI聊天機器人納入教育過程中可以增強整體的學習體驗,並改善學習結果。 (Premise 1: AI chatbots have the ability to provide scalable and accessible support to students. Premise 2: The use of AI chatbots can free up time for human teachers to focus on more complex and personalized instruction. Conclusion: Therefore, incorporating AI chatbots into the educational process can enhance the overall learning experience and improve learning outcomes.)

我喜歡這個論述,因為它觸及了良好教育科技的主要目的:它可以擴大教學規模,並能做得比任何老師都來得多。它還可以將老師們從單調的訊息傳遞中釋放,並讓老師能騰出更多時間專注在「更複雜、更個人化的教學」

換句話說,良好的教育科技的主要目的,是讓教師能夠專注於他們的主要目的:學生學習。

翻轉教室是良好教育科技的一個好例子。在這種模式下,可以使用高品質的教學影片和線上練習,例如可汗學院(或台灣的均一教育平台)等平台,讓學生能夠在家中按照自己的進度學習。

在這裡,正常的教育模式被「翻轉」了,因為教師將教學外包給了一個好的線上學習平台,然後利用課堂時間來監督和幫助學生解決問題,或者專注於以更有意義的方式整合技能的更高級的專案和活動。

遺憾的是,儘管翻轉教室已經推廣了超過10年,但大多數教師並沒有對這種更有效的教育模式做出反應與回饋。

為何只有少數的老師使用翻轉教室模型?

