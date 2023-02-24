台達電董事長海英俊：電動車爆發時機已到，子公司泰達電走向「區域製造」大搶訂單

電動車市場正蓬勃發展，台達電去（2022）年第4季，每股盈餘（EPS）為12.58元創下歷史新高。面對國際政經局勢變化，它們藉由子公司泰達電以「區域製造」發揮成效。而董事長海英俊強調，電動車市場爆發的時間已經到了，今年訂單非常確定。

台達電去年第4季EPS12.58元創歷史新高

台達電公布去年第4季財報顯示，營收歷史次高達新台幣（下同）1056.6億元，毛利率約28.2%，營益率為10.67%，相較於第3季少了2個百分點，致使第4季稅後純益下滑至79.08億元，季減28.5%，但相較2021年同期大增26.3%。

營收高度成長，但是毛利率卻是下降，受到庫存認列與調整影響，台達電2022年全年毛利率為28.81%、營益率為10.78%沒有高度成長。此外，稅後純益是326.65億元，比2021年獲利大增21.9%、EPS為12.58元雙雙創下歷史新高。

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電動車市場開始爆發

台達電董事長海英俊於23日法說會上表示，過去談電動車都是特斯拉（Tesla），它對傳統車廠造成鯰魚效應，整個市場已經改變。他說：「連最不喜歡電動車的豐田（Toyota），也改了它們的策略，連社長都換了。」

再加上，許多國家都訂好新能源轉型的目標，成為未來的產業趨勢。海英俊以美國福特（Ford）皮卡車款熱銷為例子。他還透露，福特是台達的客戶，電動車除了是運具還能當發電機，功能相當多元。而電動車的市場爆發的時間已經到了。

海英俊分析，電動車循環起碼是5年以上，這跟手機、個人電腦等消費性產品不同。他說：「電動車的訂單是疊起來的⋯⋯訂單是非常確定；這不像是手機電腦還要看市場情況。」

2022年台達電動車市場，相較於前年成長非常巨大。海英俊特別強調：「今年會成長很多」。主要的原因是，台達已經逐步解決缺料的問題，僅剩下微控制器（MCU）還有一點缺貨。另外，車廠那邊缺料情況也好轉，再加上量放大，也做得比較熟，因此利潤也出來了，整體而言今年在電動車這塊很不錯。

不過，有一點值得注意，雖然電動車市場成長極其快速，但是對台達而言，業務「比重仍比較低」。海英俊提醒，現在車廠非常精，要賺到更多錢有難度，再加上台達在電動車業務過去「基期低」，今年看起來才會是「高度成長」，但實際上今年賺的錢不會太多，但是未來仍值得期待。

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台達電策略走向「區域製造」

此外，由於美中對抗下，供應鏈的彈性靈活成為趨勢，台達電旗下子公司「泰達電」是重要的策略。目前，台達電策略是泰達專注於東南亞、印度和東歐市場，台達則站穩台灣、中國和美洲，而在設計、製造上有清楚的分工。

台達電執行長鄭平指出，客戶選擇哪邊，就歸哪一家公司處理，而從設計、接單、製造都有清楚規範。他舉例，歐洲客戶通常有配合的設計團隊，它們以指定好設計業者，再由泰達電負責製造。而泰達電在泰國、斯洛伐克都有產能擴充計畫，泰國已是台達電動車產品生產重鎮。

除了電動車以外，台達電也看好雲端運算，由於人工智慧的發展，需求也開始拉升。海英俊指出：「ChatGpt運算所需頻寬一般的3倍，相當驚人，所以未來硬體設施都會再加強，尤其是散熱這一快⋯⋯已經有大公司跟他們談，有沒有更好的散熱方式」。他指出，過去產業界都不願意談淨潤式散熱，也就是把伺服器放到冷卻液， 散熱的模式現在也都有新的進展。

台達電成立於1971年，是全球重要的電源管理與散熱解決方案業者，具體來說，台達電的業務是電源及零組件、自動化和基礎設施。作為製造業者者，十多年前已經開始向自動化等方面發展做出努力，而未來電動車和AI的發展，也將成為台達電重要的利基市場。

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核稿編輯：翁世航