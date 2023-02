緬懷日本樂壇傳奇高橋幸宏（下）：生涯五個時期九首作品推薦，紀念這位永遠的流行巨星

文:學長音樂黑白講

前言

前文介紹完他的生平和音樂特色後,這次將用「推薦+解說」的方式帶各位來趟作品巡禮,雖然讀完本文再回去讀上篇也無妨,但因為是更深入的內容,若讀過上篇對背景有些印象,讀起來應該會更有感。

假設你讀完上篇後去找了高橋幸宏的音樂,卻在面對龐大的作品群時感到不知所措,或聽了之後仍摸不著頭緒,不知該以何種觀點聆聽,別著急,也許本文能提供方向。可以把本文當成認識高橋幸宏的基礎或工具,隨意閱讀即可,期待各位日後想查找相關資料之時再訪。

最後,結語處有從個人專輯中挑選(最後兩首除外),根據表現時期差異、聆聽門檻和樂趣製作的串流播放清單,共計9首40分鐘依年代順序排列,曲少必有諸多遺珠,但望成為參考。仍要提醒這只是便於瀏覽其一生風格變化的清單,希望對高橋幸宏產生興趣的你,能在閒暇時慢慢品味每張作品。

本文串流連結皆使用Spotify。

作品推薦

由於高橋幸宏一生主導、參與的製作無數,為避免胡亂推薦導致各位迷失方向,以下根據特徵定義五個時期,各挑一張專輯代表,除了最後一張,僅從個人發表的作品挑選,其他相關、有趣或重要的作品,則會用延伸聆聽的形式補足。

法國時期:サラヴァ!/Saravah! /願你幸福!(1978)

象徵個人活動正式展開的第一張專輯,參與錄製的樂手可謂眾星雲集,包括高中正義、鈴木茂、山下達郎,以及後來共組YMO的細野晴臣和坂本龍一等。

《サラヴァ!》用法國流行和「巴莎諾瓦」(bossa nova)作基調,施以坂本龍一的管弦編曲,呈現了閒雅的巴黎風光與高橋幸宏時尚且浪漫的感性,也能感受到對歐洲的嚮往。

就親切性而言,或許是最適合當入門推薦的作品,但高橋往後的作風卻與此大相徑庭。在確立自身的演唱風格前,他模仿了當時很喜歡的細野晴臣的歌聲(我一度以為其中幾首是細野唱的);從第二張專輯《音楽殺人》開始,便逐漸掌握自己的聲音,也把熱情轉而投注在新浪潮風格的音樂。

為紀念出道兼本作發售40週年,2018年發行了重錄歌唱部分的《Saravah Saravah!》,由於在台灣地區串流聽不到,就不作延伸聆聽。

流行時期:音楽殺人/Murdered by the Music (1980)

如上所述,這是高橋幸宏轉換跑道專志於新浪潮風格的首張專輯,往後整個80年代,其作品都帶有這種色彩,然後在十年之中逐漸淡去,直到1988年發行的《EGO》。至於為什麼不取名「新浪潮時期」而要用「流行」呢?我會在文章下一節回答各位。

回到正題,本作同樣有YMO全員參與,包括專門為他們製作音色的「YMO第四人」松武秀樹,此時YMO已展開活動將近2年,高橋幸宏活用經驗與合成器聲響,為樂曲注入了一股新潮酷炫的能量。

有人或許會選擇《ロマン神経症》(NEUROMANTIC,浪漫精神官能症)(1981)這張性格尖銳的傑作為代表,但我認為它存在讓人誤會高橋作風的風險。之所以選《音楽殺人》,是因為本作豐富的風格和編曲,從各種角度描繪出高橋幸宏的「音樂人物像」,也展現他對流行音樂的志向。

中場休息:取名「流行時期」的理由,被略過的90年代

下一節要介紹的專輯,發行年份將直接從1980年跳到2006年,我選擇略過90年代這十年不談,並非該期間缺乏優秀的作品,諸如〈X'Mas Day in the Next Life〉、〈1%の関係〉跟drum & bass風格的〈世界中がI love You ~everyone says I love you~〉都是佳作。

但個人覺得,此時的高橋幸宏較難做焦點性介紹,因為其創作的核心動機——流行樂,這一點並沒有太大變化,簡言之,就是他依然站在80年代流行樂志向的延長線上,僅作樂風和音色上的更新,所以80至90年代的這二十年,我統一稱為「流行時期」。

這十年的作品很可惜串流鎖區聽不到,因此沒有被收入歌單,當然你可以透過買實體專輯、換帳號地區,或是「你知我知」的YouTube等方式聽到它們。

Electronica時期:BLUE MOON BLUE (2006)

原本是去找細野晴臣製作新專輯,在過程中兩人順理成章地於2002年組成了electronica風格的組合「SKETCH SHOW」,該風格廣義而言可用於所有使用電子樂器的曲風;狹義則專指非舞曲類的電子音樂,有吸取環境音樂(ambient music)之重視氛圍大於旋律、和聲的特徵。從中獲得的經驗大幅影響了高橋之後的作風,也造就本作誕生。

以上翻譯成白話文就是聽了不會想跳舞、有放鬆效果的音樂,先前介紹過坂本龍一的《12》(文章連結)便屬於這種風格。

距離上一次個人專輯發表超過6年,高橋用聲音顆粒緻密、質地精良的《BLUE MOON BLUE》展示他的全新樣貌,更重視簡約重複之聲營造的氛圍與精神效果,卻又保留過去流行路線平易近人的部分,令這張作品在變得更沈穩內斂的同時,又不失親切。

坂本龍一亦有參與SKETCH SHOW的部分編曲,在2004年後還數次加入演出陣容,讓昔日的YMO以Human Audio Sponge(HAS)的名義復活。

再詮釋時期:Life Anew (2013)

剛過花甲之年的高橋幸宏,集結了堀江博久、ゴンドウトモヒコ(権藤知彦)等知名樂手,首次追溯自己的音樂根源。雖說是「時期」,但這種傾向的作品只此一張,由於發行時間上的特殊意義,而且是最後一張個人專輯,特地以此名義介紹。