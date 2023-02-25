緬懷日本樂壇傳奇高橋幸宏（下）：生涯五個時期九首作品推薦，紀念這位永遠的流行巨星
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相較曾經同屬YMO的坂本龍一和細野晴臣，高橋幸宏沒有「電影配樂大師」或「搖滾教父」等響亮名號，因此在中文圈的知名度不比二人，這次藉著兩篇文章，希望能讓更多人接觸到他，有機會深入他的創作。
文：學長音樂黑白講
前言
前文介紹完他的生平和音樂特色後，這次將用「推薦＋解說」的方式帶各位來趟作品巡禮，雖然讀完本文再回去讀上篇也無妨，但因為是更深入的內容，若讀過上篇對背景有些印象，讀起來應該會更有感。
假設你讀完上篇後去找了高橋幸宏的音樂，卻在面對龐大的作品群時感到不知所措，或聽了之後仍摸不著頭緒，不知該以何種觀點聆聽，別著急，也許本文能提供方向。可以把本文當成認識高橋幸宏的基礎或工具，隨意閱讀即可，期待各位日後想查找相關資料之時再訪。
最後，結語處有從個人專輯中挑選（最後兩首除外），根據表現時期差異、聆聽門檻和樂趣製作的串流播放清單，共計9首40分鐘依年代順序排列，曲少必有諸多遺珠，但望成為參考。仍要提醒這只是便於瀏覽其一生風格變化的清單，希望對高橋幸宏產生興趣的你，能在閒暇時慢慢品味每張作品。
- 本文串流連結皆使用Spotify。
作品推薦
由於高橋幸宏一生主導、參與的製作無數，為避免胡亂推薦導致各位迷失方向，以下根據特徵定義五個時期，各挑一張專輯代表，除了最後一張，僅從個人發表的作品挑選，其他相關、有趣或重要的作品，則會用延伸聆聽的形式補足。
- 法國時期：サラヴァ！／Saravah! ／願你幸福！（1978）
象徵個人活動正式展開的第一張專輯，參與錄製的樂手可謂眾星雲集，包括高中正義、鈴木茂、山下達郎，以及後來共組YMO的細野晴臣和坂本龍一等。
《サラヴァ！》用法國流行和「巴莎諾瓦」（bossa nova）作基調，施以坂本龍一的管弦編曲，呈現了閒雅的巴黎風光與高橋幸宏時尚且浪漫的感性，也能感受到對歐洲的嚮往。
就親切性而言，或許是最適合當入門推薦的作品，但高橋往後的作風卻與此大相徑庭。在確立自身的演唱風格前，他模仿了當時很喜歡的細野晴臣的歌聲（我一度以為其中幾首是細野唱的）；從第二張專輯《音楽殺人》開始，便逐漸掌握自己的聲音，也把熱情轉而投注在新浪潮風格的音樂。
為紀念出道兼本作發售40週年，2018年發行了重錄歌唱部分的《Saravah Saravah!》，由於在台灣地區串流聽不到，就不作延伸聆聽。
- 流行時期：音楽殺人／Murdered by the Music （1980）
如上所述，這是高橋幸宏轉換跑道專志於新浪潮風格的首張專輯，往後整個80年代，其作品都帶有這種色彩，然後在十年之中逐漸淡去，直到1988年發行的《EGO》。至於為什麼不取名「新浪潮時期」而要用「流行」呢？我會在文章下一節回答各位。
回到正題，本作同樣有YMO全員參與，包括專門為他們製作音色的「YMO第四人」松武秀樹，此時YMO已展開活動將近2年，高橋幸宏活用經驗與合成器聲響，為樂曲注入了一股新潮酷炫的能量。
有人或許會選擇《ロマン神経症》（NEUROMANTIC，浪漫精神官能症）（1981）這張性格尖銳的傑作為代表，但我認為它存在讓人誤會高橋作風的風險。之所以選《音楽殺人》，是因為本作豐富的風格和編曲，從各種角度描繪出高橋幸宏的「音樂人物像」，也展現他對流行音樂的志向。
延伸聆聽：受YMO同年發行的《BGM》影響，更大膽地使用合成器添加古怪音色，進一步深入新浪潮風格；不安的樂音搭配高橋的低吟，為流行樂抹上神經質的淡妝，是生涯中氛圍最灰暗的經典｜《ロマン神経症》（串流連結）
中場休息：取名「流行時期」的理由，被略過的90年代
下一節要介紹的專輯，發行年份將直接從1980年跳到2006年，我選擇略過90年代這十年不談，並非該期間缺乏優秀的作品，諸如〈X'Mas Day in the Next Life〉、〈1%の関係〉跟drum & bass風格的〈世界中がI love You ~everyone says I love you~〉都是佳作。
但個人覺得，此時的高橋幸宏較難做焦點性介紹，因為其創作的核心動機——流行樂，這一點並沒有太大變化，簡言之，就是他依然站在80年代流行樂志向的延長線上，僅作樂風和音色上的更新，所以80至90年代的這二十年，我統一稱為「流行時期」。
這十年的作品很可惜串流鎖區聽不到，因此沒有被收入歌單，當然你可以透過買實體專輯、換帳號地區，或是「你知我知」的YouTube等方式聽到它們。
- Electronica時期：BLUE MOON BLUE （2006）
原本是去找細野晴臣製作新專輯，在過程中兩人順理成章地於2002年組成了electronica風格的組合「SKETCH SHOW」，該風格廣義而言可用於所有使用電子樂器的曲風；狹義則專指非舞曲類的電子音樂，有吸取環境音樂（ambient music）之重視氛圍大於旋律、和聲的特徵。從中獲得的經驗大幅影響了高橋之後的作風，也造就本作誕生。
以上翻譯成白話文就是聽了不會想跳舞、有放鬆效果的音樂，先前介紹過坂本龍一的《12》（文章連結）便屬於這種風格。
距離上一次個人專輯發表超過6年，高橋用聲音顆粒緻密、質地精良的《BLUE MOON BLUE》展示他的全新樣貌，更重視簡約重複之聲營造的氛圍與精神效果，卻又保留過去流行路線平易近人的部分，令這張作品在變得更沈穩內斂的同時，又不失親切。
坂本龍一亦有參與SKETCH SHOW的部分編曲，在2004年後還數次加入演出陣容，讓昔日的YMO以Human Audio Sponge（HAS）的名義復活。
延伸聆聽：邀請坂本龍一與YMO演出御用樂手、澀谷系代表之一的Cornelius（小山田圭吾），聯手打造靜謐內省的音像｜《LOOPHOLE》（2003）（串流連結）
- 再詮釋時期：Life Anew （2013）
剛過花甲之年的高橋幸宏，集結了堀江博久、ゴンドウトモヒコ（権藤知彦）等知名樂手，首次追溯自己的音樂根源。雖說是「時期」，但這種傾向的作品只此一張，由於發行時間上的特殊意義，而且是最後一張個人專輯，特地以此名義介紹。
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