TNL+ 2023/03/04,
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蕎麥麵兩三事：宜冬宜夏的平民美食，東京人「年越」必吃，有祝願健康長壽之意

蕎麥麵兩三事：宜冬宜夏的平民美食，東京人「年越」必吃，有祝願健康長壽之意
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

蕎麥麵是日本人喜愛的主食之一，在東北、關東、信州等多雪地區尤其流行。蕎麥很好種，在貧脊的土地上也能收成，是飢饉時期最好的糧食。蕎麥顏色偏灰黑，並不討喜，一開始都是貧窮人家的食物。在製粉技術普及前，蕎麥是作為窮人家的澱粉主食來食用，有些是混入米飯中增加飽足，也有做成糰子狀沾醬食用。也因為如此，常被視為低賤食物，貴族和武士不太會去吃它。

我常都覺得日本人在台灣應該很好生活，一方面台灣人生性沒那麼拘謹，一方面台灣的各種日本料理店都很齊全，只是唯有蕎麥麵屋不知何故，特別少。中山北路巷子裡的「二月半」是名店，幾乎餐餐都得排隊，林森北路六條也有家蕎麥麵店，只有晚上開門，除了賣麵，也賣酒肴，價格並不便宜。

除此之外台北的蕎麥麵店似乎不多，想念蕎麥麵的日本人，大概多得去高級超市買麵條自己回家煮。

超市的懶人蕎麥麵不難，大多數是麵條煮熟後以冰塊冰鎮，再將冷麵放入竹簍，然後把罐頭醬汁倒進豬口杯，切一點蔥絲和芥末就可以沾麵食用。此外，煮麵水也記得不要倒掉，待麵吃完後，可以摻入豬口杯當作湯喝，讓冷食後的胃也感受溫暖。

小時候暑熱之時，我媽很常做這道菜，麵條放在竹簍上顯得美味，夾起來放進豬口杯再夾出來吃的方式也很新奇，我自己頗喜歡，只是常被未攪散的芥末嗆得哇哇叫，問這是什麼菜，始知「ざるそば」這個字彙。

某次京都旅遊逢雨，天氣又濕又冷，從醍醐寺出來肚子已餓，走回車站的路途又似相當遙遠，山門前瞻前顧後，好像有一蕎麥麵店，便推門走入。主人招呼後送上熱茶，不久一碗熱呼呼的蕎麥湯麵就送上餐桌。那碗麵相當清爽，湯有柚子胡椒的香，配上蕎麥麵略軟的口感，在濕冷的天氣裡暖胃暖心，彷彿得到再出發的勇氣。

又一次是夏天在松本之類的小型城市，外頭熱氣蒸騰、汗如雨下，令人毫無食慾。也是走進一家蕎麥麵店，點了生啤酒和ざるそば，好似是特別的啤酒，啤酒花的苦味很鮮明，夏天感覺特別清爽，竹簍上的麵條看起來特別可口，冷麵咬起來比起湯麵有彈性許多，醬汁搭配一點芥末頗為爽口，也成為大暑時吃不下飯的百憂解。

蕎麥麵是日本人喜愛的主食之一，在東北、關東、信州等多雪地區尤其流行。蕎麥很好種，在貧脊的土地上也能收成，是飢饉時期最好的糧食。蕎麥顏色偏灰黑，並不討喜，一開始都是貧窮人家的食物。在製粉技術普及前，蕎麥是作為窮人家的澱粉主食來食用，有些是混入米飯中增加飽足，也有做成糰子狀沾醬食用。也因為如此，常被視為低賤食物，貴族和武士不太會去吃它。

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