Netflix經歷去年虧損及訂閱數流失，打擊寄生帳號後決定調降特定地區價格

Netflix日前降低了近100個地區的每月訂閱費用，這些地區橫跨中美洲和南美洲、撒哈拉以南非洲、中東和北非、中歐和東歐以及亞太地區。但 Netflix調降的費用也因地區而有所不同，從降低20%至60%不等，無論是新用戶或是已訂閱用戶都享有優惠。

據Ampere Analysis數據顯示，在2億Netflix的訂閱用戶中，有近5%的人受惠於價格的調降，大約是1000萬人。

Netflix更在馬來西亞的推特頻道上向用戶宣布，「從今天起，馬來西亞站的基本訂閱方案，從每個月35令吉調降至每個月28令吉。」

Kali ni, dropping down is good news ✅ Starting today, our Basic Plan in Malaysia is now RM28 per month for both new and existing members. pic.twitter.com/lcqMpHDJW1 — Netflix Malaysia (@NetflixMY) February 21, 2023

事實上，這樣的消息並不令人意外，據《TechCrunch》報導，隨著各類串流平台（Paramount+、Apple TV+、Disney+和Hulu）興起，並不斷聲稱各自的平台價值遠勝其他串流平台，使得Netflix面臨極大的競爭壓力。就連原本有提供免費觀看方案的Peacock，也在2月初撤除免費觀看功能，加入串流平台競爭行列。

此外，Netflix又在今年2月初釋出打擊共享密碼用戶的消息，預計在加拿大、紐西蘭、西班牙及葡萄牙等地推出付費共享方案，該政策將使Netflix訂閱者能添加額外成員於帳戶中（每添加1人，加拿大每月多付7.99加幣、紐西蘭每月多付7.99紐西蘭幣、葡萄牙每月多付3.99歐元、西班牙每月多付5.99歐元），否則官方有權撤銷帳戶成員的服務。

付費共享方案因此引來各界的批評，《TechCrunch》報導，該政策將使分開居住的家庭成員受影響，或者是旅行、出差在外的人都會被官方強制加收費用。雖然Netflix解釋，只要訂閱者每31天在家庭網路上登錄過一次，就能繼續使用帳戶而不收取費用，但報導中指出，這顯然無法消除訂閱者的疑慮，許多訂閱者依然感到相當不滿。

針對Netflix突如其來的降價策略，《華爾街日報》引述 瑞銀集團媒體和娛樂分析師約翰．霍杜里克 （John Hodulik）說法，「 這絕對違反Netflix近期的趨勢，對於更廣泛的串流媒體行業也是如此。」

Netflix共同執行長格雷格．彼特斯（Greg Peters）表示，目前公司正在尋找能夠負擔價格上漲的地區，這是為了內容的產出提供資金。他期待Netflix在市場中仍能持續增加訂閱者，「我們認為自己是不可替代的商品。」

不過《華爾街日報》指出，Netflix的降價顯示了大型串流平台仍在努力找尋最佳的訂閱價格以實現用戶成長與海外收支間的平衡，因為現今的消費者已經能在本地有線電視台、區域串流媒體和大型全球平台之間自由選擇。

Netflix雖然已經向全球近190多個國家展開業務，但去年大部分時間都在適應日益激烈的競爭，以及因為疫後復甦而改變的消費者觀看習慣，使得去年Netflix不斷面臨虧損，更出現10年來首次訂閱數的流失。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範