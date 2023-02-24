Netflix經歷去年虧損及訂閱數流失，打擊寄生帳號後決定調降特定地區價格
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Netflix在祭出打擊寄生帳號的「付費共享制度」後，引起民眾不滿，而Netflix也在日前調降100多國的用戶訂閱費用，折扣從20%~60%不等，預計將有1000萬人受惠。
Netflix日前降低了近100個地區的每月訂閱費用，這些地區橫跨中美洲和南美洲、撒哈拉以南非洲、中東和北非、中歐和東歐以及亞太地區。但 Netflix調降的費用也因地區而有所不同，從降低20%至60%不等，無論是新用戶或是已訂閱用戶都享有優惠。
據Ampere Analysis數據顯示，在2億Netflix的訂閱用戶中，有近5%的人受惠於價格的調降，大約是1000萬人。
Netflix更在馬來西亞的推特頻道上向用戶宣布，「從今天起，馬來西亞站的基本訂閱方案，從每個月35令吉調降至每個月28令吉。」
事實上，這樣的消息並不令人意外，據《TechCrunch》報導，隨著各類串流平台（Paramount+、Apple TV+、Disney+和Hulu）興起，並不斷聲稱各自的平台價值遠勝其他串流平台，使得Netflix面臨極大的競爭壓力。就連原本有提供免費觀看方案的Peacock，也在2月初撤除免費觀看功能，加入串流平台競爭行列。
此外，Netflix又在今年2月初釋出打擊共享密碼用戶的消息，預計在加拿大、紐西蘭、西班牙及葡萄牙等地推出付費共享方案，該政策將使Netflix訂閱者能添加額外成員於帳戶中（每添加1人，加拿大每月多付7.99加幣、紐西蘭每月多付7.99紐西蘭幣、葡萄牙每月多付3.99歐元、西班牙每月多付5.99歐元），否則官方有權撤銷帳戶成員的服務。
付費共享方案因此引來各界的批評，《TechCrunch》報導，該政策將使分開居住的家庭成員受影響，或者是旅行、出差在外的人都會被官方強制加收費用。雖然Netflix解釋，只要訂閱者每31天在家庭網路上登錄過一次，就能繼續使用帳戶而不收取費用，但報導中指出，這顯然無法消除訂閱者的疑慮，許多訂閱者依然感到相當不滿。
針對Netflix突如其來的降價策略，《華爾街日報》引述瑞銀集團媒體和娛樂分析師約翰．霍杜里克 （John Hodulik）說法，「這絕對違反Netflix近期的趨勢，對於更廣泛的串流媒體行業也是如此。」
Netflix共同執行長格雷格．彼特斯（Greg Peters）表示，目前公司正在尋找能夠負擔價格上漲的地區，這是為了內容的產出提供資金。他期待Netflix在市場中仍能持續增加訂閱者，「我們認為自己是不可替代的商品。」
不過《華爾街日報》指出，Netflix的降價顯示了大型串流平台仍在努力找尋最佳的訂閱價格以實現用戶成長與海外收支間的平衡，因為現今的消費者已經能在本地有線電視台、區域串流媒體和大型全球平台之間自由選擇。
Netflix雖然已經向全球近190多個國家展開業務，但去年大部分時間都在適應日益激烈的競爭，以及因為疫後復甦而改變的消費者觀看習慣，使得去年Netflix不斷面臨虧損，更出現10年來首次訂閱數的流失。
新聞來源
- Netflix lowers prices in 100+ territories as scrutiny grows over password-sharing rules（TechCrunch）
- Netflix starts cracking down on password sharing in four new markets, including Canada（TechCrunch）
- Netflix Cuts Subscription Prices in Over 30 Countries（The Wall Street Journal）
延伸閱讀
- 沒預期中慘！Netflix第二季失去97萬用戶，在拉美國家禁止共享帳號掀「Chau Netflix」熱潮
- 面對用戶流失Netflix不忍了：正式推出「廣告方案」以更低價格吸引觀眾，並向廣告商招手
- Netflix Q1財報分析：訂戶銳減、股價大跌、前景黯淡，兩大殺手鐧有機會再推升用戶數量嗎？
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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