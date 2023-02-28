舞／動博物館：談舞蹈／行為藝術介入作為當代美術館的時空創意化策略 （上）

文：賴嘉玲

博物館、圖書館與歌劇院（Museum, Library, Opera）曾是藝術文化的最高殿堂，在歐美社會的脈絡下，卻有著銀髮化現象，漸漸失卻了對年輕族群的吸引力。

在種種媒體文化與青年文化創意轉向的衝擊中，這些藝術場館不甘願成為褪色無聊的歷史遺跡，已不斷調整姿態展現更新其吸引力。除了貼近民眾的教育參與互動外，也提供跨界特殊的美學體驗以饗觀眾。

博物館界，近期除了以創意建築轉型歷史遺跡之外，更藉由表演藝術活化靜態的展演。本文特別針對當代美術館的舞蹈／行為藝術介入現象，探討博物館與美術展館的時空創意化策略表現。

當代舞蹈介入展覽型式已然多樣多元：以舞動的暫時須臾性，挑戰亙古時間感；將舞者身體作為移動雕塑，舞蹈表演轉化成為另類展品；舞動表演以博物館詮釋和藝術教育者方式呈現，展演以社群集結、社會介入為目標；以舞徑與博物館展覽路徑的疊韻，襯出展覽創意建築空間的多重語義對話演繹。

這些博物館、美術館的創意實踐，對博物館觀看方式做出挑戰與移轉，也引動參觀的多重互動性，讓視覺藝術與文物殿堂綻放出更燦爛多樣的美學面貌。

舞／動介入美術館的創意類型模式，可以從以下幾種國內外案例來一窺堂奧。

〈模式一〉編舞介入策展：編舞家與視覺藝術家的展覽作品共創

舞作成為當代藝術展品是一大趨勢，尤其是錄像作品與各種舞作的交織。2010年倫敦海沃克畫廊（Hayward Gallery）的「移動：自我編舞（Moving: Choreographing You）」 大展，邀請視覺藝術家與編舞家呈現作品，展現1960年代以降，舞蹈與當代藝術的交互影響。

海沃克畫廊是倫敦重要的當代美術館，位居南岸的藝文表演中心群，與國家電影中心、國家劇院、皇家節慶表演廳等混凝土式粗獷現代主義建築（Brutalist Architecture）區，串連成一城市創意區，引領介紹邊陲創新藝術類型給主流文化圈。

此舞動／展覽從1960年代Judson Church Theatre與Allan Kaprow的偶發（Happening）概念。到受John Cage影響的事件情境之表演理論，為一系列曾在紐約的行動介入藝術，呈現創作的紀錄展演與討論其如何影響一代藝術家。

也呈現Trisha Brown與Rosemary Butcher、Boris Charmatz 、 William Forsythe、Wayne McGregor、 Xavier Le Roy等編舞大師的重要作品，這些大師曾多次在美術館與雙年展場中出現，已啟發了許多當代藝術家。

近期古巴行動藝術家 Tania Bruguera的歷史儀式重演諷刺劇也在展覽之列，更有Isaac Julien這位知名錄像藝術家，以千禧曼波的東方白蛇飛天神話之舞，作為主題回應錄像創作，以及裝置藝術家Bruce Nauman以讓觀者穿越的通道設計裝置，建構觀者參與互動之穿越作品的的舞／移動體驗等。[1]

國內的舞蹈學者策展人張懿文，2021年在台灣當代文化實驗場C-Lab美援大樓的展館中，展出「數位肉身性（Digital Corporeality）」展，[2]此為國內少有的舞蹈與視覺藝術共創的展覽，探討數位時代的肉身性理論議題，但以史特拉汶斯基的「春之祭」舞作為策展發想，沿著因「春之祭」所啟發的各種錄像與裝置藝術而展開。

現場也邀請國內新秀安娜琪舞蹈劇場（謝杰樺），呈現其演出作品《SBx_2045-Second Body的日常》，定時在展覽大樓的衛浴空間，以科幻般的未來太空艙藍光氛圍，先進醫學的器具道具，卻宛如科博館福馬林的標本保存容器，以真人模擬機器人在房間生活，便池嘔吐等的日常生活舞動演出。

想像2045年未來的身體思考、複製、再製、AI與情慾，可謂舞動展覽很好的案例。更協同策展「問世間，情不為何物」2022年國美館台灣雙年展，展覽中集結眾多國內知名舞蹈家作品，以數位演繹、歷史錄像與物件陳設，並有舞蹈現場演出與展品並置等多重對話激盪。

Photo Credit: 筆者攝影 數位肉身性展覽中的安娜琪舞蹈劇場（謝杰樺）演出作品《SBx_2045 Second Body的日常》

Photo Credit: 筆者攝影 數位肉身性展覽中的安娜琪舞蹈劇場（謝杰樺）演出作品《SBx_2045 Second Body的日常》

〈模式二〉舞／動建構新情境與美術館制度對話

英國印度裔出生，德國籍藝術家提諾西格（Tino Sehgal），以「建構的情境」（constructed situation）著稱，在美術館中以舞動與暫時社會集結，作為藝術創作方式。

《獻給20世紀的20分鐘（Twenty minutes for the twentieth century）》 是以二十位舞蹈家各自的風格，濃縮在55分鐘的舞蹈史中表演呈現。

2005年與編舞家Thomas Scheibitz代表德國在威尼斯雙年展的德國館展出：「這是如此當代（This is so contemporary）」作品，是由一位穿著制服的博物館警衛在展館中移動跳舞，口中唱著「this is so contemporary」，像是移動的解說員將觀眾變成展品。

另一作品《這是交換（This is Exchange）》則是舞者作為移動的教育人員，圍繞觀眾互動地談論市場經濟，觀眾得以密碼退換一半展覽門票費用。

在美國古根漢美術館百年紀念展的作品《這進步（This Progress）》，是兒童／青少年／成人／年長者四種導覽員，從大廳依著如扶梯般迴旋而上的Frank Lloyd Wright所設計的建築，詢問觀眾何謂進步？展期六個月，最多人時導覽者一天詢問近70個參觀者。