舞／動博物館：談舞蹈／行為藝術介入作為當代美術館的時空創意化策略 （上）
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博物館、圖書館與歌劇院曾是藝術文化的最高殿堂，在歐美社會的脈絡下，卻有著銀髮化現象，漸漸失卻了對年輕族群的吸引力。這些藝術場館不甘願成為褪色無聊的歷史遺跡，近期除了以創意建築轉型歷史遺跡之外，更藉由表演藝術活化靜態的展演。本文特別針對當代美術館的舞蹈／行為藝術介入現象，探討博物館與美術展館的時空創意化策略表現。
文：賴嘉玲
博物館、圖書館與歌劇院（Museum, Library, Opera）曾是藝術文化的最高殿堂，在歐美社會的脈絡下，卻有著銀髮化現象，漸漸失卻了對年輕族群的吸引力。
在種種媒體文化與青年文化創意轉向的衝擊中，這些藝術場館不甘願成為褪色無聊的歷史遺跡，已不斷調整姿態展現更新其吸引力。除了貼近民眾的教育參與互動外，也提供跨界特殊的美學體驗以饗觀眾。
博物館界，近期除了以創意建築轉型歷史遺跡之外，更藉由表演藝術活化靜態的展演。本文特別針對當代美術館的舞蹈／行為藝術介入現象，探討博物館與美術展館的時空創意化策略表現。
當代舞蹈介入展覽型式已然多樣多元：以舞動的暫時須臾性，挑戰亙古時間感；將舞者身體作為移動雕塑，舞蹈表演轉化成為另類展品；舞動表演以博物館詮釋和藝術教育者方式呈現，展演以社群集結、社會介入為目標；以舞徑與博物館展覽路徑的疊韻，襯出展覽創意建築空間的多重語義對話演繹。
這些博物館、美術館的創意實踐，對博物館觀看方式做出挑戰與移轉，也引動參觀的多重互動性，讓視覺藝術與文物殿堂綻放出更燦爛多樣的美學面貌。
舞／動介入美術館的創意類型模式，可以從以下幾種國內外案例來一窺堂奧。
〈模式一〉編舞介入策展：編舞家與視覺藝術家的展覽作品共創
舞作成為當代藝術展品是一大趨勢，尤其是錄像作品與各種舞作的交織。2010年倫敦海沃克畫廊（Hayward Gallery）的「移動：自我編舞（Moving: Choreographing You）」 大展，邀請視覺藝術家與編舞家呈現作品，展現1960年代以降，舞蹈與當代藝術的交互影響。
海沃克畫廊是倫敦重要的當代美術館，位居南岸的藝文表演中心群，與國家電影中心、國家劇院、皇家節慶表演廳等混凝土式粗獷現代主義建築（Brutalist Architecture）區，串連成一城市創意區，引領介紹邊陲創新藝術類型給主流文化圈。
此舞動／展覽從1960年代Judson Church Theatre與Allan Kaprow的偶發（Happening）概念。到受John Cage影響的事件情境之表演理論，為一系列曾在紐約的行動介入藝術，呈現創作的紀錄展演與討論其如何影響一代藝術家。
也呈現Trisha Brown與Rosemary Butcher、Boris Charmatz 、 William Forsythe、Wayne McGregor、 Xavier Le Roy等編舞大師的重要作品，這些大師曾多次在美術館與雙年展場中出現，已啟發了許多當代藝術家。
近期古巴行動藝術家 Tania Bruguera的歷史儀式重演諷刺劇也在展覽之列，更有Isaac Julien這位知名錄像藝術家，以千禧曼波的東方白蛇飛天神話之舞，作為主題回應錄像創作，以及裝置藝術家Bruce Nauman以讓觀者穿越的通道設計裝置，建構觀者參與互動之穿越作品的的舞／移動體驗等。[1]
國內的舞蹈學者策展人張懿文，2021年在台灣當代文化實驗場C-Lab美援大樓的展館中，展出「數位肉身性（Digital Corporeality）」展，[2]此為國內少有的舞蹈與視覺藝術共創的展覽，探討數位時代的肉身性理論議題，但以史特拉汶斯基的「春之祭」舞作為策展發想，沿著因「春之祭」所啟發的各種錄像與裝置藝術而展開。
現場也邀請國內新秀安娜琪舞蹈劇場（謝杰樺），呈現其演出作品《SBx_2045-Second Body的日常》，定時在展覽大樓的衛浴空間，以科幻般的未來太空艙藍光氛圍，先進醫學的器具道具，卻宛如科博館福馬林的標本保存容器，以真人模擬機器人在房間生活，便池嘔吐等的日常生活舞動演出。
想像2045年未來的身體思考、複製、再製、AI與情慾，可謂舞動展覽很好的案例。更協同策展「問世間，情不為何物」2022年國美館台灣雙年展，展覽中集結眾多國內知名舞蹈家作品，以數位演繹、歷史錄像與物件陳設，並有舞蹈現場演出與展品並置等多重對話激盪。
〈模式二〉舞／動建構新情境與美術館制度對話
英國印度裔出生，德國籍藝術家提諾西格（Tino Sehgal），以「建構的情境」（constructed situation）著稱，在美術館中以舞動與暫時社會集結，作為藝術創作方式。
《獻給20世紀的20分鐘（Twenty minutes for the twentieth century）》 是以二十位舞蹈家各自的風格，濃縮在55分鐘的舞蹈史中表演呈現。
2005年與編舞家Thomas Scheibitz代表德國在威尼斯雙年展的德國館展出：「這是如此當代（This is so contemporary）」作品，是由一位穿著制服的博物館警衛在展館中移動跳舞，口中唱著「this is so contemporary」，像是移動的解說員將觀眾變成展品。
另一作品《這是交換（This is Exchange）》則是舞者作為移動的教育人員，圍繞觀眾互動地談論市場經濟，觀眾得以密碼退換一半展覽門票費用。
在美國古根漢美術館百年紀念展的作品《這進步（This Progress）》，是兒童／青少年／成人／年長者四種導覽員，從大廳依著如扶梯般迴旋而上的Frank Lloyd Wright所設計的建築，詢問觀眾何謂進步？展期六個月，最多人時導覽者一天詢問近70個參觀者。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料