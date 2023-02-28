舞／動博物館：談舞蹈／行為藝術介入作為當代美術館的時空創意化策略 （下）
我們想讓你知道的是
當代舞蹈介入展覽型式已然多樣多元：以舞動的暫時須臾性，挑戰亙古時間感；這些博物館美術館的創意實踐，對博物館觀看方式做出挑戰與移轉，也引動參觀的多重互動性，讓視覺藝術與文物殿堂綻放出更燦爛多樣的美學面貌。
文：賴嘉玲
博物館、圖書館與歌劇院（Museum, Library, Opera）曾是藝術文化的最高殿堂，在歐美社會的脈絡下，卻有著銀髮化現象，漸漸失卻了對年輕族群的吸引力。
在種種媒體文化與青年文化創意轉向的衝擊中，這些藝術場館不甘願成為褪色無聊的歷史遺跡，已不斷調整姿態展現更新其吸引力。除了貼近民眾的教育參與互動外，也提供跨界特殊的美學體驗以饗觀眾。
博物館界，近期除了以創意建築轉型歷史遺跡之外，更藉由表演藝術活化靜態的展演。本文特別針對當代美術館的舞蹈／行為藝術介入現象，探討博物館與美術展館的時空創意化策略表現。
當代舞蹈介入展覽型式已然多樣多元：以舞動的暫時須臾性，挑戰亙古時間感；將舞者身體作為移動雕塑，舞蹈表演轉化成為另類展品；舞動表演以博物館詮釋和藝術教育者方式呈現，展演以社群集結、社會介入為目標；以舞徑與博物館展覽路徑的疊韻，襯出展覽創意建築空間的多重語義對話演繹。
這些博物館美術館的創意實踐，對博物館觀看方式做出挑戰與移轉，也引動參觀的多重互動性，讓視覺藝術與文物殿堂綻放出更燦爛多樣的美學面貌。
上集已介紹了〈模式一〉編舞介入策展：編舞家與視覺藝術家的展覽作品共創、〈模式二〉 舞／動建構新情境與美術館制度對話，兩種模式。本文將介紹另兩種模式：〈模式三〉 舞作與博物館建築對話、〈模式四〉 舞作成為展品／舞作與美術展品對話。
〈模式三〉 舞作與博物館建築對話
德國知名編舞家Sasha Waltz在三個由名建築師所設計的博物館之開幕展覽時，製作創新舞作與建築的對話系列，則是另一種美術館與舞蹈的交織實踐：
- Zaha Hadid設計的羅馬馬克希二十一世紀國立美術館
知名英國巴基斯坦裔女建築師Zaha Hadid，其建築以後現代解構與流線設計著稱。她所設計位於羅馬的馬克希二十一世紀國立美術館（Maxxi National Museum of the XXI century Arts），2009年剛落成時邀請Sasha Waltz這位德國編舞家以舞作與建築對話，此編舞理念使用不尋常的舞台空間，讓舞者身體與想像不到的表演場所呼應。
如樓梯間的兩篇玻璃夾板，舞者也在樓梯扶手靠牆處，兩曲牆圍繞的迴廊間倚牆撐牆而舞，在大廳的舞作也以巨型電風扇的機械電音聲響伴奏，以及巨風吹動身著黑色漫長舞衣的舞者，在大廳與穿廊中漫遊，服裝設計以綿長的布幔，舞者相連相纏的五倍長髮，襯托出博物館蜿蜒流線空間。
- David Chipperfield設計的柏林新美術館
在室內樂音聲中，三十五位男女舞者，在博物館內20個空間中舞動。大廳第一幕是順著大廳兩側樓梯十字型移動上升，男舞者橫抱女舞者，女舞者以腳尖觸摸如礫石般的博物館岩壁群舞。
大廳第二幕是舞者接續在大廳牆壁，平步貼壁挪移被戰爭摧殘的哀慟身體，如浮雕歷史壁畫的動態演繹一般。之後，舞者與磚牆牆面、樑柱、地板，情侶般地密切追逐。
大廳第三幕是在如古義大利拱形半圓巨狀岩壁中，女舞者向光沿壁攀牆漸漸舞升至屋頂。側廳黑衣女舞者無限兀自旋轉數十分鐘，廊柱空間成為鮮明的佈景。
在小展間中，兩位著華美古裝的女舞者緩慢逆時鐘挪移，另一展間男舞者著肉色合身服飾，群舞在廊柱之間。走廊裡，男女舞者低頭頓步前行，女舞者在埋著沙堆的房間裡露出頭身，20個展覽空間成為舞作舞台，與舞者舞徑，襯著合唱與弦樂相互疊韻。
這些舞作不僅呈現編舞家對自身軀體的具身化，更特別凸顯博物館的空間質素與設計特色。柏林新博物館開幕式中整體的跨界展演，舞者與建築整體似乎融成了柏林博物館島中的史詩級舞動雕塑，在樂音中綻放創意驚奇。[1]
- Daniel Libeskind設計的柏林猶太博物館
Daniel Libeskind所設計的柏林猶太博物館，以大屠殺浩劫傷痕為設計主題，不規則切割不鏽鋼質材所構築呈現的博物館，已是大屠殺紀念館做為墓誌碑的城市雕塑之博物館典範。
而德國Sasha Waltz舞團，曾以編舞向大屠殺紀念致敬，在1999年猶太博物館開幕時，以數齣類似舞作表演，從裸身舞者的團塊堆疊成集中營犧牲的軀體屍堆，以透明四方袋子套著舞者身體如瓦斯室裡的屠殺，襯著斜面傷痕玻璃窗的建築，淡淡地展演出時代哀傷。穿梭人群之中如幽靈般的舞者，舞動瞬間震動了博物館空間，也向觀眾傳達了時代記憶。
以上三次開幕舞作都收錄在Sasha Waltz舞團集結的Architecture Dialogues影片之中。除了博物館建築，Sasha Waltz的舞作也與博物館展品對話。她近期被邀請在Foundation Bayerer 的新館竇加（Degas）展間，讓獨舞者在節拍器的噠噠聲中舞動當代線條，與展間的竇加芭蕾舞者畫作中的舞姿相互輝映，激盪創發。
〈模式四〉 舞作成為展品／舞作與美術展品對話
台灣的美術館界透過當代雙年展，也引介了此新創意實踐。旅法舞蹈家兼策展人林人中， 2016年在北美館的地下一樓展廳，讓知名舞蹈家林文中裸身獨舞呈現全齣舞作「二十世紀舞蹈史在亞洲」──以台灣的身體歷史為主題，探討戒嚴、體操、性自由等歷史議題，從國家介入的韻律體操開始，用身體展現武術、民族舞蹈、韻律舞、流行音樂舞蹈及雲門東方太極等舞步。
編舞家林人中2021年也受邀巴黎龐畢度中心，在疫情後整修重新開幕時，與其標榜後現代的建築對話。在通透如管線的中心入口電扶梯上，展出「電梯上的藝術史」，以白色簡潔服裝，雙人或多人對舞方式，在群眾使用中的上升與下降電扶梯上，舞者抽象演繹龐畢度的藏品，並使其雕塑化：從克林姆的《親吻》、孟克的《吶喊》、瑪格麗特的《人子》、《戀人》、馬蒂斯的《藍色裸女》、羅丹的《沈思者》、米勒的《拾穗》、梵谷的《永恆之門》、伊芙克萊因的《暗中之躍》、雷傑的《三人組》，到謝德慶的《時鐘一年計劃》等。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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核稿編輯：Joanna