創作者會被AI取代嗎？會取代你工作的不是AI，而是比你會用AI的人

文：早安傑森

近期ChatGPT大紅後，出現一波「被離職」的幻想潮，很多人都擔心會被AI搶工作，這點我倒是挺同意，就像eTag當時搶走收票員的工作，冷血無情，但還真的……一點轉圜的餘地都沒有。

我這篇文章，只想專注在創作者，其他職業就不細談。

在ChatGPT、Rytr等等AI文字工具快速發展下，他們未來生一篇文章的速度，一定比你拉屎還快，這樣競爭下，創作者還有生存的空間嗎？

先說結論：絕對能，但還是得看人。

別翻白眼，聽我娓娓道來。

首先，如果你覺得現階段的ChatGPT就能把你幹掉了，那你真的……應該被淘汰，因為你根本不夠格稱為一個創作者，充其量只是一個「資料搜集員」，這根本用不著AI，客製化一點的爬蟲就把你弄死了。

像資料收集、整理、翻譯等等思考占比低的創作類型，都早晚會被AI碾壓，因為他的資料庫跟學習速度只會不斷迭代，做為一個人類，絕對看不到車尾燈，過奇點那一閃，就把你閃瞎了。

至於真正的創作者，我認為現階段的AI還威脅不到，但畢竟攸關未來生死存亡，我們還是得未雨綢繆，看看該怎麼做，才能長期跟AI競爭。

更像人一點

什麼叫更像人一點，如果畫出一個光譜，左手邊是冷氣壓縮機的說明書，右手邊則是你媽寫給你的信。

你覺得AI有可能超過你媽寫給你的信嗎？給他一甲子都很難啦。

所以請盡可能往右靠，創作的更像人一點。

要怎麼更像人？

最簡單的方式，就是加入真實故事、情緒與經驗。

這些是AI難以模仿的內容，就算模仿了，也很難讓觀眾同理。

也記得不要老是遵照某些創作套路，因為一但有套路，就能被Program，你的獨特性就會瞬間歸零。

風格會是你的武裝

風格，也是個難以被模仿的東西，這也將是你對抗AI的保護罩。

什麼叫風格？

他有點難捉摸，硬要說的話，就是創作者「長期累積」演化出的結果，包含像是用字遣詞、排版習性、斷句、標點……等等。

像是反骨男孩說：記得喔～

這就是一個幾乎100%無法被模仿的風格，這也是創作者拉出分水嶺的關鍵，很多人「不好意思」有風格，甚至嫌棄風格。

過去倒還好，但AI壓境，你要是還繼續堅持走「無風格」路線，恐怕創作生涯會提前腰斬。

AI不是敵人，是夥伴

我身邊厲害的創作者，發現AI後，多數都很興奮，而不是害怕。

WHY？因為他能提升創作效率，AI作為幫手，解放了大腦空間，讓創作者能做更重要、更有回饋感的事情。

有一派人說：用了AI就不是真正的創作了。

這大概像20年說：用Photoshop就不叫真正的攝影，要用底片才行！

好的工具出現時，得利的永遠是腦袋清楚的人，被拋在後面的，就是緊抓著舊技術不放，興趣是畫鄙視鏈的老古董。

總之，請去多玩ChatGPT，可以的話，了解下他的運作邏輯，多學些跟他相處的「咒語」。

忘了在哪個大大的臉書看到一句話說：「會取代你工作的不是AI，而是比你會用AI的人。」

100% TRUTH。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我可以預見，AI會大幅度改變人類生活的方式，就像過去的許多科技一樣。

但創作者大可以不用過於害怕：

專注想解決的問題

追隨原生的熱情

始終一貫的真誠分享

這些就是創作者，對AI最強大的護城河。

本文經早安傑森授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航