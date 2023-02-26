創作者會被AI取代嗎？會取代你工作的不是AI，而是比你會用AI的人
我們想讓你知道的是
如果你覺得現階段的ChatGPT就能把你幹掉，那你真的應該被淘汰，因為你充其量只是一個「資料搜集員」，用不著AI，客製化一點的爬蟲就把你弄死了。至於真正的創作者，我認為現階段的AI還威脅不到，但我們還是得未雨綢繆，看看該怎麼做才能長期跟AI競爭。
文：早安傑森
近期ChatGPT大紅後，出現一波「被離職」的幻想潮，很多人都擔心會被AI搶工作，這點我倒是挺同意，就像eTag當時搶走收票員的工作，冷血無情，但還真的……一點轉圜的餘地都沒有。
我這篇文章，只想專注在創作者，其他職業就不細談。
在ChatGPT、Rytr等等AI文字工具快速發展下，他們未來生一篇文章的速度，一定比你拉屎還快，這樣競爭下，創作者還有生存的空間嗎？
先說結論：絕對能，但還是得看人。
別翻白眼，聽我娓娓道來。
首先，如果你覺得現階段的ChatGPT就能把你幹掉了，那你真的……應該被淘汰，因為你根本不夠格稱為一個創作者，充其量只是一個「資料搜集員」，這根本用不著AI，客製化一點的爬蟲就把你弄死了。
像資料收集、整理、翻譯等等思考占比低的創作類型，都早晚會被AI碾壓，因為他的資料庫跟學習速度只會不斷迭代，做為一個人類，絕對看不到車尾燈，過奇點那一閃，就把你閃瞎了。
至於真正的創作者，我認為現階段的AI還威脅不到，但畢竟攸關未來生死存亡，我們還是得未雨綢繆，看看該怎麼做，才能長期跟AI競爭。
更像人一點
什麼叫更像人一點，如果畫出一個光譜，左手邊是冷氣壓縮機的說明書，右手邊則是你媽寫給你的信。
你覺得AI有可能超過你媽寫給你的信嗎？給他一甲子都很難啦。
所以請盡可能往右靠，創作的更像人一點。
要怎麼更像人？
最簡單的方式，就是加入真實故事、情緒與經驗。
這些是AI難以模仿的內容，就算模仿了，也很難讓觀眾同理。
也記得不要老是遵照某些創作套路，因為一但有套路，就能被Program，你的獨特性就會瞬間歸零。
風格會是你的武裝
風格，也是個難以被模仿的東西，這也將是你對抗AI的保護罩。
什麼叫風格？
他有點難捉摸，硬要說的話，就是創作者「長期累積」演化出的結果，包含像是用字遣詞、排版習性、斷句、標點……等等。
像是反骨男孩說：記得喔～
這就是一個幾乎100%無法被模仿的風格，這也是創作者拉出分水嶺的關鍵，很多人「不好意思」有風格，甚至嫌棄風格。
過去倒還好，但AI壓境，你要是還繼續堅持走「無風格」路線，恐怕創作生涯會提前腰斬。
AI不是敵人，是夥伴
我身邊厲害的創作者，發現AI後，多數都很興奮，而不是害怕。
WHY？因為他能提升創作效率，AI作為幫手，解放了大腦空間，讓創作者能做更重要、更有回饋感的事情。
有一派人說：用了AI就不是真正的創作了。
這大概像20年說：用Photoshop就不叫真正的攝影，要用底片才行！
好的工具出現時，得利的永遠是腦袋清楚的人，被拋在後面的，就是緊抓著舊技術不放，興趣是畫鄙視鏈的老古董。
總之，請去多玩ChatGPT，可以的話，了解下他的運作邏輯，多學些跟他相處的「咒語」。
忘了在哪個大大的臉書看到一句話說：「會取代你工作的不是AI，而是比你會用AI的人。」
100% TRUTH。
我可以預見，AI會大幅度改變人類生活的方式，就像過去的許多科技一樣。
但創作者大可以不用過於害怕：
- 專注想解決的問題
- 追隨原生的熱情
- 始終一貫的真誠分享
這些就是創作者，對AI最強大的護城河。
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
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