AI技術領先的中企為何遲不推出聊天機器人？原來是怕AI「發瘋」，大踩北京政治紅線
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近年來中國一直是人工智慧領域的領頭羊，中國業者不是推不出類似於ChatGPT的聊天機器人，但是受限於北京高度的言論審查，他們真的很擔心旗下的聊天機器人瘋起來，害得自己的企業被官方封殺。
ChatGPT在全球科技界非常火燙，引起中國業者憂心在AI產業上落後。其實，近年中國在AI領域一直是領頭羊，但如今眾多業者在聊天機器人的開發卻顯得牛步，原因是一方面受限於先進晶片被歐美封殺；二來也害怕自己的聊天機器人發瘋，在網路上高談闊論踩到北京的政治紅線。
ChatGPT爆紅，讓中國科技業者憂心
因為ChatGPT的熱門，進而使得中國科技巨頭紛紛推出人工智慧（AI）產品，確保在此巨大的市場中，能夠獲得一席之地。
ChatGPT是由一家名為OpenAI推出的聊天機器人產品，引發了一場全球性的AI競賽。ChatGPT是生成式AI的成果，它可以產出連續且複雜的文字圖片，這和過去點對點的一問一答，過於制式聊天機器人有所不同。
ChatGPT在2022年11月發布，用戶還可向它詢問各類哲學性問題，或指示生產各類哲學家、詩人和文學家風格的作品，甚至能做出系統編碼。它的運作模式是海量搜尋網路上大量的內容，再加上OpenAI雇用的人力、用戶以現實的對話訓練而成，最終學到人類日常的語法結構。
受到AI浪潮影響中國科技巨頭，例如搜尋引擎業者百度（Baidu）、電子商務阿里巴巴（Alibaba）和社群騰訊（Tencent）等眾多中國公司，紛紛宣布投資開發，類似ChatGPT的聊天機器人，但是在公布的細節上卻顯得格外小心。
中國在AI研究上領先全球
中國業者會有如此大的動作是可以理解的，因為過去在許多資料中均顯示，中國AI技術領先於歐美，這象徵了一種國力。根據《日經亞洲》報導指出，中國在AI研究論文在數量和質量上，都遠遠超過美國。其中，騰訊、阿里巴巴和華為等業者，還進入人工智慧研究中的前10名。
報導稱， 全球AI相關論文篇數量，從2012年的約2.5萬篇，大幅度成長到2021年的13.5萬篇。最引人關注就是中國，近年它們數量上一直排在首位，2021年已經領先美國大約2倍。
未料，竟是微軟投資的ChatGPT率先橫空出世，成全球焦點。AI和中國科技行業專家告訴《華爾街日報》，早期開始大量投資，這種生成式AI技術的中國業者，將有希望於近期打造出自己的ChatGPT，而其它公司在發展商業應用上，已經難以追趕上美國業者。
2023年1月百度仍率先公布計劃，在3月份將自家AI聊天機器人文心一言（Ernie Bot）整合到其搜尋引擎中。百度強調，文心一言將改進公司旗下的人工智能雲、自動駕駛汽車系統，還有語音助理小度（Xiaodu）。
目前，市場推測將加速邁向AI開發或者引入應用的公司，還包含中國電子商務公司京東（JD）、語音識別技術提供業者科大訊飛（iFlytek）、餐飲外賣公司美團（Meituan）和遊戲公司網易（Netease）等。
不過，中國業者首先遇到一個相當大的問題，就是先進晶片無法從國外進口，這大大侷限了中國擴大發展AI的腳步。
中國業者懼怕聊天機器人踩到官方紅線
其業者要迅速地追趕上ChatGPT卻是非常困難。《華爾街日報》直言，中國企業面臨著地緣政治和審查的障礙，撇除晶片問題以外，AI衍生出的內容，是否又會踩到北京當局的紅線，成為了中國業者相當頭痛的地方。
還有中國網路上的限制多導致資料不足，許多資訊也不能用。香港科技大學（Hong Kong University of Science and Technology）人工智能研究中心（Center for Artificial Intelligence Research）主任馮雁告訴《華爾街日報》，大多數中國公司只能取得特定的對話數據，像是金融、電子商務等。
中國嚴格的審查、監管制度變相成為發展AI的阻礙，中國業者一方面要追趕美國同業的腳步，又時刻擔心它們的聊天機器人不會發瘋，在網路上在政治上高談闊論些敏感議題。
事實上，北京當局對此也有警覺，例如今年1月，中國互聯網監管機構發佈了生成式AI技術的新規定，要求在明顯位置標註上合成生成或經過「編輯」（審查）。此些一再顯示中國業者在未來可能遇到相當難解的困境。
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核稿編輯：翁世航
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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