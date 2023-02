AI技術領先的中企為何遲不推出聊天機器人？原來是怕AI「發瘋」，大踩北京政治紅線

ChatGPT在全球科技界非常火燙,引起中國業者憂心在AI產業上落後。其實,近年中國在AI領域一直是領頭羊,但如今眾多業者在聊天機器人的開發卻顯得牛步,原因是一方面受限於先進晶片被歐美封殺;二來也害怕自己的聊天機器人發瘋,在網路上高談闊論踩到北京的政治紅線。

因為ChatGPT的熱門,進而使得中國科技巨頭紛紛推出人工智慧(AI)產品,確保在此巨大的市場中,能夠獲得一席之地。

ChatGPT是由一家名為OpenAI推出的聊天機器人產品,引發了一場全球性的AI競賽。ChatGPT是生成式AI的成果,它可以產出連續且複雜的文字圖片,這和過去點對點的一問一答,過於制式聊天機器人有所不同。

ChatGPT在2022年11月發布,用戶還可向它詢問各類哲學性問題,或指示生產各類哲學家、詩人和文學家風格的作品,甚至能做出系統編碼。它的運作模式是海量搜尋網路上大量的內容,再加上OpenAI雇用的人力、用戶以現實的對話訓練而成,最終學到人類日常的語法結構。

受到AI浪潮影響中國科技巨頭,例如搜尋引擎業者百度(Baidu)、電子商務阿里巴巴(Alibaba)和社群騰訊(Tencent)等眾多中國公司,紛紛宣布投資開發,類似ChatGPT的聊天機器人,但是在公布的細節上卻顯得格外小心。

中國在AI研究上領先全球

中國業者會有如此大的動作是可以理解的,因為過去在許多資料中均顯示,中國AI技術領先於歐美,這象徵了一種國力。根據《日經亞洲》報導指出,中國在AI研究論文在數量和質量上,都遠遠超過美國。其中,騰訊、阿里巴巴和華為等業者,還進入人工智慧研究中的前10名。

報導稱, 全球AI相關論文篇數量,從2012年的約2.5萬篇,大幅度成長到2021年的13.5萬篇。最引人關注就是中國,近年它們數量上一直排在首位,2021年已經領先美國大約2倍。

未料,竟是微軟投資的ChatGPT率先橫空出世,成全球焦點。AI和中國科技行業專家告訴《華爾街日報》,早期開始大量投資,這種生成式AI技術的中國業者,將有希望於近期打造出自己的ChatGPT,而其它公司在發展商業應用上,已經難以追趕上美國業者。

2023年1月百度仍率先公布計劃,在3月份將自家AI聊天機器人文心一言(Ernie Bot)整合到其搜尋引擎中。百度強調,文心一言將改進公司旗下的人工智能雲、自動駕駛汽車系統,還有語音助理小度(Xiaodu)。

目前,市場推測將加速邁向AI開發或者引入應用的公司,還包含中國電子商務公司京東(JD)、語音識別技術提供業者科大訊飛(iFlytek)、餐飲外賣公司美團(Meituan)和遊戲公司網易(Netease)等。

不過,中國業者首先遇到一個相當大的問題,就是先進晶片無法從國外進口,這大大侷限了中國擴大發展AI的腳步。

中國業者懼怕聊天機器人踩到官方紅線

其業者要迅速地追趕上ChatGPT卻是非常困難。《華爾街日報》直言,中國企業面臨著地緣政治和審查的障礙,撇除晶片問題以外,AI衍生出的內容,是否又會踩到北京當局的紅線,成為了中國業者相當頭痛的地方。

還有中國網路上的限制多導致資料不足,許多資訊也不能用。香港科技大學(Hong Kong University of Science and Technology)人工智能研究中心(Center for Artificial Intelligence Research)主任馮雁告訴《華爾街日報》,大多數中國公司只能取得特定的對話數據,像是金融、電子商務等。

中國嚴格的審查、監管制度變相成為發展AI的阻礙,中國業者一方面要追趕美國同業的腳步,又時刻擔心它們的聊天機器人不會發瘋,在網路上在政治上高談闊論些敏感議題。

事實上,北京當局對此也有警覺,例如今年1月,中國互聯網監管機構發佈了生成式AI技術的新規定,要求在明顯位置標註上合成生成或經過「編輯」(審查)。此些一再顯示中國業者在未來可能遇到相當難解的困境。

