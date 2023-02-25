2023/02/25,
商業

創新者的兩難：為什麼Google明明更早發展AI，卻被微軟和ChatGPT打趴在地？

創新者的兩難：為什麼Google明明更早發展AI，卻被微軟和ChatGPT打趴在地？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

從百視達、PChome到Google，遭遇創新的挑戰時除了「市場太小以至於看不見、看不起」，最後就「來不及」以外，還有這些新東西常常損害了公司的核心利益，不是零分而是負分，所以即使公司想做，龐大的組織與「合理的商業思考」都會讓它無法前進。

文：Evonne Tsai

我覺得創新者的兩難，有一個核心概念讓大公司會「無法創新」：那就是「傷敵一百，自損三千」，加上大公司內重重的利害關係人，利益受損先互砍，對外就砍不下去。

  • 像是，當初PChome為什麼不下去跟剛崛起的蝦皮打補貼戰，早早把它滅了？

因為當時PChome訂單量是蝦皮的幾百倍，跟著蝦皮燒免運，失血也是蝦皮的幾百倍，當時露天要上市，就算他想燒，股東也不願意燒。

  • 像是，當初為什麼柯達發明了數位相機但卻遲遲不推出？

因為柯達最大的收益來源是軟片，數位相機不需要軟片，所以會毀了自己的生意，就算他想做，管理階層的人也多是最賺錢的軟片部門出身的，所以無法做。

  • 像是，當初為什麼百視達明明知道滯納金被Netflix死打，卻還是不取消也不轉往線上？

因為這是百事達最大的獲利來源，即使他想做，他龐大的店舖網絡店長也不願意取消，要轉往線上更是不可能合作了。

這些都是經典的創新者的兩難案例。

除了「市場太小以至於看不見、看不起」，最後就「來不及」以外，我認為這個兩難最難的部分在於，這個新東西常常損害了公司的核心利益，不是零分而是負分，所以即使公司想做，龐大的組織與「合理的商業思考」都會讓它無法前進。

最近我學到三個新的案例

  • 為什麼Google明明更早投入大量資源發展人工智慧，卻是別人推出ChatGPT，還被微軟導入到Bing，整個大落後？

之前有提到是擔心人工智慧亂講話，有包袱，這可能是一個，尤其Google之前釋出圖片辨識結果把黑人辨識成猩猩，PR可能一夜都白了頭，之後各種AI釋出可能都會跳起來死諫。

另外，最近看到Google的兩難是，AI算力是很貴的，微軟Bing現在搜尋量小，全面導入ChatGPT會有高成本沒錯，但新拓展到的搜尋市場頂多毛利低，多的都是賺到的，但Google現在是瀏覽器市佔超過90%的霸主，它在瀏覽器導入AI回答問題，對他們來說每個問題的成本會大幅提升，是毛利的大幅削減。

這真是個兩難的問題啊！要不是敵人都攻到城下，真的危急存亡之秋，我想也不會輕易做出這個決定。（所以我想Google創辦人佩吉回鍋，應該不是媒體說的什麼回去寫code，而是去擺平股東和利害關係人吧......）

  • 為什麼日本明明擁有世界上前幾大的車廠，而且世界上第一台純電動量產汽車，是日本Nissan做出來的，但是現在日本車廠做電動車卻遠遠落後，而且還在大推油電混合車呢？

因為汽車產業是日本的核心命脈之一，一台汽油車的零件有非常多種，跟燃油相關的許多零件，例如內燃機，變成電動車之後會完全不需要，這背後是龐大的供應鏈與許多家公司，還有許多工作機會。加上，日本公司的集團化子母公司交叉持股情況明顯，原本是互相庇蔭，垂直整合，但是要轉型時利害關係人互鎖的情況就更明顯，還有政府想要保障這些工作機會，所以產業和政府都不想推，當然速度就慢了。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

怎麼解呢？我記得創新者的兩難是提到，要保持額外的冗餘資源探索，但探索出來又如何呢？面對對核心優勢的打擊，我覺得還是需要領導者的決心。這真的是很難的抉擇，簡直像玩五子棋那種不管你下在哪一邊，對方都能從另外一邊完成五子相連那種痛苦。

但真的有人做到嗎？

  • 最後一個案例，是我最近聽到Podcast分享，當年貝佐斯怎麼開始轉向電子書的。

當時亞馬遜的核心業務是賣實體書，結果貝佐斯決定要推電子書，它將當時賣實體書的負責人找來，跟他說「從今天起，你已經從實體書的工作上被fire了，你的新工作就是要消滅你原本的業務。」

所以才有了今天的Kindle。

所以真的是有領導者能跨越這個兩難的。

這也讓我想到電影《一級玩家》或是駱以軍的《降生十二星座》，裡面玩遊戲的主角正是因為不能想要破關，才能找到隱藏的機關，而真正破關。

所以「使用者的心」就是那個直子之心吧！

本文經Evonne Tsai授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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