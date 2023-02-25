創新者的兩難：為什麼Google明明更早發展AI，卻被微軟和ChatGPT打趴在地？
我們想讓你知道的是
從百視達、PChome到Google，遭遇創新的挑戰時除了「市場太小以至於看不見、看不起」，最後就「來不及」以外，還有這些新東西常常損害了公司的核心利益，不是零分而是負分，所以即使公司想做，龐大的組織與「合理的商業思考」都會讓它無法前進。
我覺得創新者的兩難，有一個核心概念讓大公司會「無法創新」：那就是「傷敵一百，自損三千」，加上大公司內重重的利害關係人，利益受損先互砍，對外就砍不下去。
- 像是，當初PChome為什麼不下去跟剛崛起的蝦皮打補貼戰，早早把它滅了？
因為當時PChome訂單量是蝦皮的幾百倍，跟著蝦皮燒免運，失血也是蝦皮的幾百倍，當時露天要上市，就算他想燒，股東也不願意燒。
- 像是，當初為什麼柯達發明了數位相機但卻遲遲不推出？
因為柯達最大的收益來源是軟片，數位相機不需要軟片，所以會毀了自己的生意，就算他想做，管理階層的人也多是最賺錢的軟片部門出身的，所以無法做。
- 像是，當初為什麼百視達明明知道滯納金被Netflix死打，卻還是不取消也不轉往線上？
因為這是百事達最大的獲利來源，即使他想做，他龐大的店舖網絡店長也不願意取消，要轉往線上更是不可能合作了。
這些都是經典的創新者的兩難案例。
除了「市場太小以至於看不見、看不起」，最後就「來不及」以外，我認為這個兩難最難的部分在於，這個新東西常常損害了公司的核心利益，不是零分而是負分，所以即使公司想做，龐大的組織與「合理的商業思考」都會讓它無法前進。
最近我學到三個新的案例
- 為什麼Google明明更早投入大量資源發展人工智慧，卻是別人推出ChatGPT，還被微軟導入到Bing，整個大落後？
之前有提到是擔心人工智慧亂講話，有包袱，這可能是一個，尤其Google之前釋出圖片辨識結果把黑人辨識成猩猩，PR可能一夜都白了頭，之後各種AI釋出可能都會跳起來死諫。
另外，最近看到Google的兩難是，AI算力是很貴的，微軟Bing現在搜尋量小，全面導入ChatGPT會有高成本沒錯，但新拓展到的搜尋市場頂多毛利低，多的都是賺到的，但Google現在是瀏覽器市佔超過90%的霸主，它在瀏覽器導入AI回答問題，對他們來說每個問題的成本會大幅提升，是毛利的大幅削減。
這真是個兩難的問題啊！要不是敵人都攻到城下，真的危急存亡之秋，我想也不會輕易做出這個決定。（所以我想Google創辦人佩吉回鍋，應該不是媒體說的什麼回去寫code，而是去擺平股東和利害關係人吧......）
- 為什麼日本明明擁有世界上前幾大的車廠，而且世界上第一台純電動量產汽車，是日本Nissan做出來的，但是現在日本車廠做電動車卻遠遠落後，而且還在大推油電混合車呢？
因為汽車產業是日本的核心命脈之一，一台汽油車的零件有非常多種，跟燃油相關的許多零件，例如內燃機，變成電動車之後會完全不需要，這背後是龐大的供應鏈與許多家公司，還有許多工作機會。加上，日本公司的集團化子母公司交叉持股情況明顯，原本是互相庇蔭，垂直整合，但是要轉型時利害關係人互鎖的情況就更明顯，還有政府想要保障這些工作機會，所以產業和政府都不想推，當然速度就慢了。
怎麼解呢？我記得創新者的兩難是提到，要保持額外的冗餘資源探索，但探索出來又如何呢？面對對核心優勢的打擊，我覺得還是需要領導者的決心。這真的是很難的抉擇，簡直像玩五子棋那種不管你下在哪一邊，對方都能從另外一邊完成五子相連那種痛苦。
但真的有人做到嗎？
- 最後一個案例，是我最近聽到Podcast分享，當年貝佐斯怎麼開始轉向電子書的。
當時亞馬遜的核心業務是賣實體書，結果貝佐斯決定要推電子書，它將當時賣實體書的負責人找來，跟他說「從今天起，你已經從實體書的工作上被fire了，你的新工作就是要消滅你原本的業務。」
所以才有了今天的Kindle。
所以真的是有領導者能跨越這個兩難的。
這也讓我想到電影《一級玩家》或是駱以軍的《降生十二星座》，裡面玩遊戲的主角正是因為不能想要破關，才能找到隱藏的機關，而真正破關。
所以「使用者的心」就是那個直子之心吧！
本文經Evonne Tsai授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21