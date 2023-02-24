李嘉誠蟬聯香港首富，身家達390億美元
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儘管去年恒生指數下跌了12%，50位富豪的總財富只從3280億美元微跌至3240億美元。「福布斯」今天公布最新香港前50名富豪排名榜報告，李嘉誠仍然居首，財富較去年增加了30億美元。
（中央社）美國財經商業雜誌「富比世」（Forbes，或譯「福布斯」）公布2023年香港富豪榜，已退休的長和創辦人李嘉誠以390億美元身家蟬聯香港首富。
「富比世」今天公布最新香港前50名富豪排名榜報告，李嘉誠仍然居首，財富較去年增加了30億美元。
恒基地產創辦人李兆基及新世界主席鄭家純家族，分別以303億美元和289億美元排名第2及第3位。
報告指出，由於香港房地產下跌，李兆基去年的財富減少了11%；經營珠寶首飾業的鄭家純家族，去年受惠於珠寶首飾業需求上升，財富增加了25億元美元。
第4名是李錦記李氏家族，第5是九倉高級顧問吳光正，第6名是新地創辦人郭得勝夫人鄺肖卿，第7名是銀娛董事長呂志和，第8名是華置前主席劉鑾雄，第9名是阿里巴巴創辦人之一蔡崇信，第10名為「玩具大王」蔡志明。
報告同時表示，去年香港經濟收縮3.5%，主因是出口下跌和內部需求轉弱，但隨著香港正在復常，前景變得正面。
另據報告，儘管去年恒生指數下跌了12%，50位富豪的總財富只從3280億美元微跌至3240億美元。
新聞來源：李嘉誠蟬聯香港首富 身家1.2兆元
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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核稿編輯：Joanna