【國際新聞圖輯】俄烏戰爭一週年：法國艾菲爾鐵塔亮起烏克蘭國旗的藍黃色

2023年2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭一週年，這場無情的戰爭還在進行中。800萬烏克蘭成為難民，是本世紀惡化最快、最大規模的難民潮，更有無數的生命在戰火下逝去生命，演變成一場長期抗戰。

戰爭之初，美國官員預測基輔在96小時內就會被俄軍攻下；然而，烏克蘭上下軍民一心，沒有屈服於俄羅斯的軍事威脅，在各地展現驚人的抵抗意志，加上烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）堅定的領導，不斷向西方國家發表一場場撼動人心的演說，獲得各國給予的軍援，持續奮戰。

戰爭滿一週年之際，有哪些精采的新聞照片？讓我們看看各國對烏克蘭的聲援，向遠方的烏克蘭人，致上深深的敬意。

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法國艾菲爾鐵塔在2月23日的晚間，點起烏克蘭國旗顏色的電燈，以表示法國對烏克蘭的支持。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）重申，法國絕對支持烏克蘭，並在數週前加碼提供烏克蘭12輛凱薩自走砲，並在今年夏天讓2000名烏軍在法國進行軍事訓練。

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英國政治行動藝術團體「Led By Donkeys」於2月23日在俄羅斯駐英國大使館前的道路，潑灑超過300公升的黃、藍兩色油漆，使館前道路成為一大片烏克蘭國旗，對俄羅斯發動戰爭表達抗議。

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美國總統拜登（Joe Biden），於2月20日無預警出訪烏克蘭，事前行程保密到家，這是俄烏戰爭後拜登首度出訪烏克蘭，也是自前美國總統林肯（Abraham Lincoln）參與內戰之後，首位出訪不受美軍控制的戰爭區域的總統。拜登前後停留約五個小時，在烏克蘭陣亡將士紀念牆前，悼念戰爭遇難者並獻上花圈，並與澤倫斯基擁抱。

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德國美茵茲（Mainz）舉行一年一度的狂歡節，其中的「玫瑰星期一」（Rosenmontag）有大型花車遊行，是慶典活動最高潮。今年有其中一台政治諷刺花車的雕像，是歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），用一把歐盟的雨傘抵擋俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）吹來的狂風，象徵馮德萊恩帶領歐盟對抗俄羅斯。

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在烏克蘭頓巴斯（Donbas）的戰爭前線，有一群志願投入緊急醫療救難的醫護人員，他們是非營利組織「Hospitallers」。開著一輛巴士，治療在前線受傷的烏克蘭士兵，並把他們轉移到安全的區域。

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俄羅斯總統普亭在2月22日參加「祖國保衛者日」前的一場音樂會，這個節日是紀念十月革命推翻沙皇之後，蘇維埃共和國志願紅軍在1918年2月23日，於彼得格勒南部普斯科夫（Pskov）擊退德軍，保衛彼得格勒的行動。

雖然俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭還在持續，不過烏克蘭人的意志與決心，已讓他們走了比世人預期還遠的一段路。即便戰爭仍未見曙光，但雨過天晴的黎明，終究會再度照耀烏克蘭那片自由的天空。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航