移居奧地利：七分冒險，三分人情味
我們想讓你知道的是
奧地利人多對香港無甚所知，但港奧卻深有淵源。香港曾有位叫蘇海文（Helmut Sohmen） 的奧地利商人當立法局議員。他曾向當時中國駐港最高機構新華社提議以一百億港元租賃香港十年，由港人自治。
移居奧地利比起移德，多七分冒險，三分人情味。
奧德兩國雖同是德語國家，但前者面積和人口都比後者少許多。這個現在人口只800餘萬的中歐國家，卻曾是中歐霸主，面積幅蓋現在匈牙利、捷克和波蘭不少地區。奧地利的哈布斯堡王朝，曾在歐洲有深遠影響力，是德意志民族領頭人。然而後來被普魯士戰勝，德意志帝國國力蓋過奧地利。一戰後皇室解體，加上納粹年代與納粹合作不光采歷史。今天的奧地利人鮮有以歷史為傲，反而強調他們與德國不同的一面。
奧地利雖然都講德文，但在奧國講德式德文，總像在台灣講大陸普通話、在澳洲講美式英文、在南美講西班牙西文，格格不入。外國人在外地學德文，總是學德式德文，這也難怪，因為德國是影響力最大的德語國家。然而在奧地利生活，必須學懂常用的字詞，別人才會視你為他們一分子。
例如「一月」口語稱為Jannar，而非書面和德國用的Januar、「袋子」是 Sackerl 而非德國多用的 Tüte、「歐洲李」（即香港所稱「布冧」，音譯英文「plum」） 是Zwetschke而不是標準語的Pflaume。遇上奧地利人，跟他們說德文，不會留下太深刻印象，但說出幾個奧國用詞，對方馬上眉開眼笑，好奇你怎樣學會，並樂意繼續談下去。因為這些詞語很多德國人都不會，你這個亞洲人反而掌握。
跟奧地利談歌德和湯馬士曼，他們不會有很大反應，但談到奧地利作家，他們則非常興奮。幾年前的歌德學院C2德文考試，寫作題需要事先閱讀的書籍，是奧地利現代小說「Der Trafikant」（便利店員），講述一個奧地利鄉村少年在維也納遇上佛洛伊德的故事，裡面有許多奧地利德文用詞，後頁還有幾頁詞彙表對照標準德文。這小說的作者Robert Seethaler，是奧地利有名的現代作家。另一位是曾在威爾斯史雲斯（Swansea） 當大學講師的Wolf Haas，他寫的偵探小說懸疑刺激又富幽默，在德國亦廣受歡迎，時在街上見到他新書的海報。想認識現代奧地利，他們倆是必讀。
要是奧地利人問到你為何移奧，而不選擇熱門得多的鄰國德國，你大可以說：「我很欣賞德語區的文化和傳統，而學著德文的時候，就發現原來德意志文化不由德國專美，旁邊的奧地利有其一番情趣和品味。從奧地利去認識德意志和歐洲，會有獨特的體會，是居德者無法知曉的。」奧地利人聽過後都會很高興，覺得你由衷欣賞他們。
奧地利人多對香港無甚所知，但港奧卻深有淵源。香港曾有位叫蘇海文（Helmut Sohmen） 的奧地利商人當立法局議員。他曾向當時中國駐港最高機構新華社提議以一百億港元租賃香港十年，由港人自治。此外，歌手甄妮及前拔萃女書院校長西門氏夫人（Joyce Symons），都有奧地利血統。在奧港人跟當地人談到這些人物，他們都會對香港認識多一分，知道香港有中西薈萃一面。
1913年的維也納，同時住著希特拉、史大林、鐵托、托洛斯基和佛洛伊德這幾位後來改變世界的人物。他們或許有擦肩而過，或者每天看到對方都不定。今天選擇定居奧地利的人，不乏有識見和生活情調之士，說不定也能改變世界。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21