《尼采商學院》推薦序：給創業者讀哲學，沒搞錯吧？為什麼尼采特別適合創業者反覆重讀？

文：里德．霍夫曼（Reid Hoffman，創業者、投資者，偶爾會是哲學家）

【推薦序】從哲學談新創

尼采這個哲學家不但讓人心煩意亂，他本身就帶出許多問題。不同年代裡各有關懷的學者，讀尼采的作品竟會得出南轅北轍的解讀。他們的解讀固然彼此矛盾，卻都說得通， 這是因為尼采善用警句傳達哲思，加上文風緊湊，我們雖然不會讀錯他駁斥的對象，卻能從他批判的理據和寓意推敲出許多種不同的解讀。尼采之所以這樣寫文章，正是要追求恢宏創見，不容許自己隨波逐流。像這樣的哲學家，創業者應該一讀再讀。

科技和市場日新月異，創業者時時都在思考要怎麼善用這些變革，創造嶄新的產品和服務，顛覆產業。尼采以他獨樹一格的警句，向學院正經八百的傳統方法下戰帖，企圖顛覆他那個時代的哲學。創業者以新式公司文化和新穎的商業模型設計公司；尼采調整框架、把問題改頭換面，告訴世人可以怎麼過富有創造力的生活，以此推進他的哲學。創業者憑速度、原創性和策略搶下市場——也就是給司空見慣的問題，提供與時俱進的解決方案；尼采拆除陳舊的哲學體系

——以與時俱進的人性，取代舊偶像（價值、宗教等）——如此贏得讀者。

在本書中，作者戴夫和布萊德提到尼采對商業活動不屑一顧，還認為做生意的人全是市儈又渾渾噩噩之輩。這也難怪，畢竟尼采那個時代的生意人，不外乎是地方店主、市井老百姓，他們每天做生意，謹守成規，來來去去就是熟極而流的那幾招。反觀尼采，他認為人類靈魂至高的抱負是追求人類的演化，這包含認同的演化、文化的演化，還有新思維的演化，更確切來說，尼采期待人們創造前所未見的事物， 朝絕對的原創性演化。

殷殷期盼的尼采，字裡行間都透露著創業之道。打造新事物，改善制度，從演化的角度看待市場和顧客，並且加入他們的演化。尼采顛覆現狀，跟創業者做的是同一檔事。哲學家和文獻學家把經典讀得滾瓜爛熟，但願歷史長存人心、受人景仰，但尼采想要把那些偶像拉下神壇，創造嶄新的哲學。各家公司和實業家一旦在市場上建立陣地，接下來的心思都放在維持所處行業和市場的原狀，一點都不要變是最好。反觀創業者盡其所能，就是要利用新科技和另闢蹊徑的商業模型，打造新產品和服務，讓產業改頭換面。

沒搞錯吧？給創業者讀哲學？

話說回來，本書除了為一位宣揚創業精神的傑出哲學家加冕之外，還有什麼重要性呢？

尼采也是個向前看的人——他看向人類可能成為、應該成為的模樣：Ecce Homo，「瞧，這個人」。無獨有偶，最優秀的創業者中不乏偉大的人文主義者。我這樣說恐怕會讓一些讀者感到疑惑，畢竟在我們的經驗裡，創業者最鮮明的形象若不是資本家，就是推崇科技的一群人。其實創業者塑造產品、顧客和市場的演化，跟思考「我們人類是誰」「我們人類能怎樣發展」是有可以相互借鑒的地方。

哲學之所以有可能是創業之道的基礎，一部分原因也就在這裡。沒錯，許多創業者和商務人士認為哲學一無是處， 甚至比一無是處還不如。按照他們的看法，創業者跟哲學家位居效益光譜的對立兩端，前者實事求是，挽起袖子做事， 他們是為了顧好公眾實際的欲求和需要，才構思出合乎常識的理論。後者拋出浩大但抽象的理論，論動腦的程度固然令人折服，但落地實行就經不起考驗了。

見林不見樹的哲學家肯定大有人在，但你如果能知行合一，兩者的結合可是威力十足。

我鍾愛的一句話是這樣說的：理論中不存在理論和實踐的差別。這句話的弦外之音是：實踐中，理論和實踐有天壤之別。話雖如此，就批判而言兩者同樣重要。受理論驅動的實作最強健，因為你能從實作改善理論。哲學教你怎麼由概括的理論思考，教你如何精確思考和用詞，教你如何建構一套理論、檢驗理論求真相，進而推進那套理論的演化。如果你創業深得要領，那創業之道跟哲學可說是殊途同歸！

其他學科的焦點擺在比較特定的領域，教你怎麼在那些領域裡發展理論，從物理學、經濟學到心理學都是如此，為什麼創業者的工具箱特別為哲學留了位置，正是因為哲學講求通則。創業者做的生意通常有某些原創的成分，也許是獲取客人、跟客人打交道的新招，也許是新的科技平台，也許是新的商業策略或營運做法，也許是新的商業模型。這些創新大概都跳脫了當時的理論和框架，於是他們需要新的措辭才能訴說上述新意，將新意塑造成目標、策略、新的體系。哲學提供創業者塑造新理論的概括術語。

最後，哲學關懷的主題多半離不開人性。哲學出於對智慧的愛、對真理和知識的追求。支撐這番追求的是關於人性的理論：追尋真理和知識的我們是怎樣的人？我們能掌握什麼樣的真理？了解真理，我們又要如何行事？

我相信，每一段投入於創業的追求，都有一種人性的理論在支撐。我們不想要既有的產品和服務、卻想要這個新產品或服務，這樣的我們是怎樣的人？我們贏取客戶的新手段奏效了，讓它奏效的我們是怎樣的人？我們會潛心投入這項新產品或服務，這樣的我們是怎樣的人？

我相信創業需要一種特定的人性理論，所以公開講投資的時候，我常常會從哲學面的觀察說起。舉例來說，近20年來，我老把一件事掛在嘴上：投資面向消費者的網路產品， 形同投資七大罪的一種或更多種罪。商學院的學生以為學習顧客獲取成本（Customer Acquistion Cost, CAC）、顧客生涯價值（Lifetime Value, LTV）、營業利益率、競爭差異化等概念，就成了投資老手，但所有創業案都鎖定某個未來的CAC或LTV，問題是怎麼達標？隨著這款產品牽涉的規模越來越大，我們為什麼還能顧好它？這跟我們是怎樣的人有關。哲學幫助你犀利思考你的人性理論，思考它跟你的創業目標是怎麼串起來的。

讓自己成為製造好麻煩的創業者