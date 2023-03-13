《尼采商學院》推薦序：給創業者讀哲學，沒搞錯吧？為什麼尼采特別適合創業者反覆重讀？
我們想讓你知道的是
本書兩位作者的創新資歷超過18年，擁有數百次投資經驗，他們將以當代角度剖析尼采金句，給你智識、情緒，還有創業方面的啟發。不說漂亮話、不用複雜公式、不需困難圖表，以全新視角詮釋尼采哲學，告訴你事業成功的關鍵。只要融會貫通本書5大重點，一周閱讀一篇，你將是下一個改變世界的創新者。
文：里德．霍夫曼（Reid Hoffman，創業者、投資者，偶爾會是哲學家）
【推薦序】從哲學談新創
尼采這個哲學家不但讓人心煩意亂，他本身就帶出許多問題。不同年代裡各有關懷的學者，讀尼采的作品竟會得出南轅北轍的解讀。他們的解讀固然彼此矛盾，卻都說得通， 這是因為尼采善用警句傳達哲思，加上文風緊湊，我們雖然不會讀錯他駁斥的對象，卻能從他批判的理據和寓意推敲出許多種不同的解讀。尼采之所以這樣寫文章，正是要追求恢宏創見，不容許自己隨波逐流。像這樣的哲學家，創業者應該一讀再讀。
科技和市場日新月異，創業者時時都在思考要怎麼善用這些變革，創造嶄新的產品和服務，顛覆產業。尼采以他獨樹一格的警句，向學院正經八百的傳統方法下戰帖，企圖顛覆他那個時代的哲學。創業者以新式公司文化和新穎的商業模型設計公司；尼采調整框架、把問題改頭換面，告訴世人可以怎麼過富有創造力的生活，以此推進他的哲學。創業者憑速度、原創性和策略搶下市場——也就是給司空見慣的問題，提供與時俱進的解決方案；尼采拆除陳舊的哲學體系
——以與時俱進的人性，取代舊偶像（價值、宗教等）——如此贏得讀者。
在本書中，作者戴夫和布萊德提到尼采對商業活動不屑一顧，還認為做生意的人全是市儈又渾渾噩噩之輩。這也難怪，畢竟尼采那個時代的生意人，不外乎是地方店主、市井老百姓，他們每天做生意，謹守成規，來來去去就是熟極而流的那幾招。反觀尼采，他認為人類靈魂至高的抱負是追求人類的演化，這包含認同的演化、文化的演化，還有新思維的演化，更確切來說，尼采期待人們創造前所未見的事物， 朝絕對的原創性演化。
殷殷期盼的尼采，字裡行間都透露著創業之道。打造新事物，改善制度，從演化的角度看待市場和顧客，並且加入他們的演化。尼采顛覆現狀，跟創業者做的是同一檔事。哲學家和文獻學家把經典讀得滾瓜爛熟，但願歷史長存人心、受人景仰，但尼采想要把那些偶像拉下神壇，創造嶄新的哲學。各家公司和實業家一旦在市場上建立陣地，接下來的心思都放在維持所處行業和市場的原狀，一點都不要變是最好。反觀創業者盡其所能，就是要利用新科技和另闢蹊徑的商業模型，打造新產品和服務，讓產業改頭換面。
沒搞錯吧？給創業者讀哲學？
話說回來，本書除了為一位宣揚創業精神的傑出哲學家加冕之外，還有什麼重要性呢？
尼采也是個向前看的人——他看向人類可能成為、應該成為的模樣：Ecce Homo，「瞧，這個人」。無獨有偶，最優秀的創業者中不乏偉大的人文主義者。我這樣說恐怕會讓一些讀者感到疑惑，畢竟在我們的經驗裡，創業者最鮮明的形象若不是資本家，就是推崇科技的一群人。其實創業者塑造產品、顧客和市場的演化，跟思考「我們人類是誰」「我們人類能怎樣發展」是有可以相互借鑒的地方。
哲學之所以有可能是創業之道的基礎，一部分原因也就在這裡。沒錯，許多創業者和商務人士認為哲學一無是處， 甚至比一無是處還不如。按照他們的看法，創業者跟哲學家位居效益光譜的對立兩端，前者實事求是，挽起袖子做事， 他們是為了顧好公眾實際的欲求和需要，才構思出合乎常識的理論。後者拋出浩大但抽象的理論，論動腦的程度固然令人折服，但落地實行就經不起考驗了。
見林不見樹的哲學家肯定大有人在，但你如果能知行合一，兩者的結合可是威力十足。
我鍾愛的一句話是這樣說的：理論中不存在理論和實踐的差別。這句話的弦外之音是：實踐中，理論和實踐有天壤之別。話雖如此，就批判而言兩者同樣重要。受理論驅動的實作最強健，因為你能從實作改善理論。哲學教你怎麼由概括的理論思考，教你如何精確思考和用詞，教你如何建構一套理論、檢驗理論求真相，進而推進那套理論的演化。如果你創業深得要領，那創業之道跟哲學可說是殊途同歸！
其他學科的焦點擺在比較特定的領域，教你怎麼在那些領域裡發展理論，從物理學、經濟學到心理學都是如此，為什麼創業者的工具箱特別為哲學留了位置，正是因為哲學講求通則。創業者做的生意通常有某些原創的成分，也許是獲取客人、跟客人打交道的新招，也許是新的科技平台，也許是新的商業策略或營運做法，也許是新的商業模型。這些創新大概都跳脫了當時的理論和框架，於是他們需要新的措辭才能訴說上述新意，將新意塑造成目標、策略、新的體系。哲學提供創業者塑造新理論的概括術語。
最後，哲學關懷的主題多半離不開人性。哲學出於對智慧的愛、對真理和知識的追求。支撐這番追求的是關於人性的理論：追尋真理和知識的我們是怎樣的人？我們能掌握什麼樣的真理？了解真理，我們又要如何行事？
我相信，每一段投入於創業的追求，都有一種人性的理論在支撐。我們不想要既有的產品和服務、卻想要這個新產品或服務，這樣的我們是怎樣的人？我們贏取客戶的新手段奏效了，讓它奏效的我們是怎樣的人？我們會潛心投入這項新產品或服務，這樣的我們是怎樣的人？
我相信創業需要一種特定的人性理論，所以公開講投資的時候，我常常會從哲學面的觀察說起。舉例來說，近20年來，我老把一件事掛在嘴上：投資面向消費者的網路產品， 形同投資七大罪的一種或更多種罪。商學院的學生以為學習顧客獲取成本（Customer Acquistion Cost, CAC）、顧客生涯價值（Lifetime Value, LTV）、營業利益率、競爭差異化等概念，就成了投資老手，但所有創業案都鎖定某個未來的CAC或LTV，問題是怎麼達標？隨著這款產品牽涉的規模越來越大，我們為什麼還能顧好它？這跟我們是怎樣的人有關。哲學幫助你犀利思考你的人性理論，思考它跟你的創業目標是怎麼串起來的。
讓自己成為製造好麻煩的創業者
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門