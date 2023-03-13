柏南克《行動的勇氣》推薦序：本書描述的細節，可做為台灣擬定金融危機SOP的參考
我們想讓你知道的是
柏南克以獨特的角度觀察美國經濟，為讀者帶來不同的視野，首次揭露少數幾位重要領導者如何以創意和果決的判斷避免經濟陷入嚴重的崩解。詳述當初自己與聯準會理事們如何應對金融系統失靈，與接踵而至的經濟衰退，以及不曾公諸於世的內情。
文：胡勝正（中央研究院院士）
【推薦序】勇氣底下的啟示
行動需要勇氣，更需要創意、專業、協調與溝通。
柏南克在美國南卡羅萊納州鄉下長大，就讀哈佛大學與麻省理工學院，成為史丹佛大學和普林斯頓大學等名校的教授，再進入華府的權力中心。共和黨的小布希總統提名他為聯準會主席，民主黨的歐巴馬總統肯定他的表現，留他續任四年，時代雜誌評選他為二○○九年度風雲人物。
柏南克擔任美國聯準會主席前後八年期間，正逢全球金融海嘯，本書中，柏南克以獨特的角度觀察，揭露他和其他幾位重要領導者如何以創意和果決的判斷避免經濟陷入嚴重的崩解。本書描述的細節，可做為台灣擬定金融危機SOP標準作業程序的參考。
二○○八年九月十五日，雷曼兄弟公司宣布破產，可以說是金融海嘯的分水嶺，柏南克稱之為美國最可怕的「金融恐慌」。迄今還有質疑的聲音，認為如果當時美國政府伸手拯救雷曼，就不至於發生全球金融海嘯，美國政府放棄雷曼，後來卻又對美國國際集團紓困的決定，更是不連貫的逆轉，連支持者似乎都不願對這樣的決定做「無罪推論」，讓柏南克覺得難過。
本書第十二章對雷曼倒閉事件作了詳細的交代，柏南克聲稱，聯準會或財政部並沒有選擇讓雷曼倒閉，其實是很努力替雷曼找買主，包括英國的巴克萊都收到徵詢，但沒有一家穩固可靠的公司能夠為雷曼的負債保證，同時向市場保證，雷曼最後可以存活下來。聯準會甚至考慮直接挹注資金；但雷曼的資產負債表比想像差得多，也沒有合理的計畫與足夠的擔保品，讓聯準會找到紓困的著力點。美國國際集團雖然令人憤怒，但因為擁有足夠的擔保品，可以為聯準會龐大貸款作保證。
柏南克認為，一個經濟法案在政治上不可行，不管支持這種方案的經濟理由多麼完美無缺，都不可能過關。二○○八年又是選舉年，要讓一個法案通過，與總統、國會、媒體、兩位總統候選人、國會議員，甚至外國中央銀行總裁的溝通變得非常重要。因為柏南克和團隊的有效溝通，強而有力的策略才能成形，使各國與美國採取一致的步驟，前後一貫，對全球經濟從金融海嘯快速復甦，良有助益。
一九三二、三三年，胡佛與小羅斯福兩位總統交接有四個月的過渡期，在大蕭條時代，引爆了冗長的不確定因素，導致美國修改憲法，將新總統選出到就職的等待期縮短兩個月。這次金融海嘯，又碰到小布希與歐巴馬兩位總統交接的尷尬過渡時期，即將上任者和即將下台者在許多事務處理上，尤其該做但不受歡迎的政策或有歧見的政策，都必須想出怎麼合作，卻又不違反總統只有一位的事實。
選舉之後，財政部長鮑爾森及其他參與處理危機的政務官頓時成為跛鴨，聯準會主席有任期，沒有人事更換的問題，提供了政策延續性。本書第十七章提醒我們，台灣也有冗長四個月新舊總統交接空窗期，以現在全球經濟情勢多變，這四個月期間經濟動盪恐難避免，急需一套SOP，使空窗期間，政務不致空轉，加劇經濟動盪。
歐巴馬上任之後，金融危機轉為經濟危機，民眾信心不足，為提振信心，聯準會對系統重要的銀行創辦了後來所謂的「壓力測試」，以估計這些銀行需要多少資本，才能度過重大的經濟衰退，問題的重點在於測試嚴苛而透明，大大提高了大家對銀行體系的信心，願意再度投資美國的銀行。這項「壓力測試」後來被各國廣泛採用，成為衡量金融風險的標準作業。
二○一○年九月柏南克在國會見證說，金融海嘯的最大教訓在於要有效消除「大到不能倒（Too big to fail）」的金融機構。柏南克認為「總體審慎」的監督管理，必須見樹又見林，要能辨識出牽連廣泛的風險，並加以處理與排除，只看個別金融機構往往難以察覺這種大規模風險問題。但他認為解散大企業、縮小營運規模並不是解決「大到不能倒」問題的最好方式，重點在於大型機構不能因為較大就擁有不公平的優勢。例如要擁有更嚴格的資本、流動性與風險控管標準，主管機關也要有權加以接管或解散。
柏南克受教於哈佛與麻省理工學院，對貨幣政策效果的看法，有異於以佛利曼為首的芝加哥學派，他認為貨幣政策的操作要公開透明，而非讓市場不可預期，他後來推動「前瞻指引」，也是基於這個理念。
柏南克主政期間，聯準會共推動了三次量化寬鬆貨幣政策（Quantitative easing, QE）。在這過程中，儘管聯準會努力解釋與溝通，一般人對量化寬鬆，特別是第二次QE的性質與效果，仍有很多誤解與不了解之處，迫使聯準會以後更努力溝通工作，可見「公開透明」知易行難。
柏南克的教育似乎也影響他對財政政策的看法，偏向凱因斯。希臘、葡萄牙發生財務危機，需要紓困，必須採撙節方案，他沒有意見。但德國與美國在最初的振興經濟方案之後，也改採撙節方案，柏南克顯然不同意，第二十二章稱之為「逆風而行」，但聯準會要公開討論卻是「不容易」。柏南克認為，財政行動可能有用，前提是能夠迅速實施、重點放在能夠對經濟產生短期影響上，而且明確地避免增加長期赤字。
柏南克說，金融恐慌一大部分是心理因素，投射鎮定、理性、安心的態度，這場戰爭就贏了一半；蓋特納說，柏南克就是有這樣本能的佛陀。最後，本書給我們的啟示：「如果政府要發揮創造經濟成就的重要功能，就必須明確恢復禮讓、妥協和開放精神，否則經濟會悲慘沉淪，無法發揮非凡力量。」
書籍介紹
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門