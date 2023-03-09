催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（四）：軍方層層相護，案情無法得到進一步的真相

文：艾德嘉

民意代表的調查，與憑空出現的第五張照片

雖然監察院礙於政治因素無法赴中正式調查，不過接受陳情的國大代表陳永興，卻在8月初悄悄派出助理游賢達到廈門石獅市，訪談漁民跟法醫吳一懷，試著釐清布袋針、背部瘀傷的真相，並找出更多線索。

游賢達在祥芝村訪談了船長蔡阿碧、為黃國章封棺下葬的陳姓漁民等6、7人，看過遺體狀況的漁民眾人看法異口同聲：「一定是被打死，丟下海的。」他們都指出遺體背部有很長的大片瘀傷，而且旁觀公安處理過程的他們紛紛指證「法醫有拍到（背部）照片」。

然而，法醫吳一懷卻強烈否認漁民的說法，他表示自己沒有拍過黃國章的背部照片，自然也拿不出這張照片。游賢達拿出放大後的驗屍照片，指出黃國章頭部的金屬針物品，讓吳一懷當場神情愕然。

「那應該是漂在海上的植物之類的吧？好像是一根……稻草……。」吳一懷說。這個答案，與照片上的金屬光澤相互矛盾，但在游賢達的追問之下，吳一懷還是堅持那是「稻草」。他說那根「稻草」是黏上去的，才會出現在黃國章的人中部位；至於為何會發出金屬光澤，那肯定是照片光線的問題。

總而言之，吳一懷堅決不認為那是金屬，因為金屬在海裡會生鏽，「就算不鏽鋼也會生鏽啊。」 吳一懷表示他不認為這根「稻草」有什麼好留意的，也聲稱他沒看到任何背部瘀傷，「那是屍斑啦。」至於為什麼黃國章的屍斑會全部集中在背部，他認為可能是屍體搬上陸地時擠壓造成的，或是落海時接觸海面的「角度特殊」，才造成這個現象。

從吳一懷閃躲的態度、漁民的證詞、9月楊日松看到照片的判斷，顯然吳一懷跟石獅市公安局的處理有不少問題，不但欠缺專業，更顯示他們可能有所隱瞞。得到游賢達的訪查資料之後，陳永興與黃信介服務處發布新聞稿，質疑吳一懷的「稻草說」。

因為一般落海者在經驗上，會沉入海中至少9天才浮出；但黃國章卻是落海第5天就被漁民發現。同時，他的頭部肌膚也腐爛特別快，這顯示他頭部可能有重創傷口，加速了潰爛程度，這更證明了那根又直又長又有金屬光澤的物體並非「稻草」，而更可能是插入黃國章頭部、造成傷害的金屬針。

接下來在台灣發生的一樁風波，更證明石獅市公安局確實對陳碧娥一行人有所隱瞞。一位國民黨籍立委王顯明，在媒體風風火火報導黃國章驗屍照片時突然跳了出來：「照片是假造的。那根針是事後插進去的。」他站出來大聲指責陳碧娥。

這讓陳碧娥感到啼笑皆非，身為一個心痛的母親，為了兒子死亡真相沒日沒夜奔波，好不容易見到兒子的遺體，怎麼還會刻意去「插針」、「假造」驗屍照片呢？她在媒體上大力反擊，媒體與輿論也不買單立委的愚蠢說法，大量批評聲很快反過來淹沒了王顯明。

自己感到難堪的王顯明隨後私下約見陳碧娥，表示他是受人所託，才出面講這番話，他本身並沒有跟進黃國章命案。更詭異的是，他還拿出了陳碧娥沒有的「第五張照片」，吳一懷沒有給死者家屬這張照片，卻給了一個不相關的人。

可惜的是，無論找出多少疑點，無論吳一懷與對岸公安的說法多麼難以服人，在他們不願合作的情況下，黃國章案也無法得到更進一步的真相。

沒有驗屍，最後只能報告訓誡

在監察委員介入調查之下，艦長馮逸成等南陽艦「九一七號」官兵，依然對黃國章失蹤過程口徑一致，並直指黃國章「個性自閉」、「無法適應」，表示他難以輔導，艦方已經盡了一切努力，有意暗示這一切都是士兵的個人問題。至於為什麼自閉一說，會與黃國章家屬、朋友的說法、以及他本身在新訓時期的良好表現矛盾，則完全被南陽艦所忽視。

艦方上下證詞一致，否認黃國章頭部的金屬物是艦上物品；關於艦長為什麼在發現黃國章失蹤後，沒有及時停止船艦搜索並返航，馮逸成則堅持除非有人目擊落海情況，否則在搜索完全艦空間之前，他是不會任意停止任務返航，「以免延誤軍機」。這個說法，並不讓監委趙昌平滿意。

如果有遺體、物證、現場等實證可供調查，或許就能夠讓艦方的矛盾暴露出來，也讓監察院跟軍法體系有所依據，找出應該為黃國章之死負責的人員或原因。

然而，陳碧娥等人盡了一切努力，整理出諸多線索與疑點，又儘管媒體、反對黨民代、監察院、社會輿論，基本上都相當支持黃國章命案案情不單純的說法；然而在法律上，沒有實證，等於就是沒有真相。有再多的疑點，都只能停留在懷疑的層次上。

監察院最後做出一份報告，完整梳理出南陽艦管理的眾多疏失，並判定這些艦方管理問題應該要對黃國章死亡事件負起責任，但監察院能做的，就只是讓艦長、副艦長、輔導長、作戰長以及班長等人被申誡跟記過，並將互助組長禁足5天。至於能夠對艦方做出實際制裁的海軍軍法體系，則是以犯罪嫌疑不足，讓艦長與副艦長得以不起訴了事。

這對於為子辛苦奔波、犧牲家庭和樂的陳碧娥來說，自然是非常遺憾的結果。這份遺憾不是因為沒有人被起訴或受到刑責，而是因為她依然不知道兒子死亡的真相。

一切悲劇本都不應發生

一個18歲的男孩，人健健康康、活活潑潑地去當兵，卻在不到半年之後，就慘死在海上，屍體甚至不能完整回到故土。從事件調查結果看來，他的死亡完全是不應該發生的悲劇。

陳碧娥並非不了解，從軍固然有生命風險，可能會遭遇很多意外以致殉難。如果軍方願意向她坦承一切，無論他們稱這起案件是意外、自殺、謀殺都好，她可以不要撫卹，也不要有人出來負責，只要真實的答案，只要軍方願意講出全部的過程，讓她知道自己的兒子究竟是怎麼死的……她就能夠放下一切，與自己的心痛和平相處。