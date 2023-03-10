催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（五）：陳碧娥化悲憤為力量，成為國軍的「黃媽媽」

文：艾德嘉

自從中華民國接收台灣以來，台灣絕大多數的成年男性，都必須服從徵兵制，進入軍隊服役一段時間。來自社會各個階層、族群的人，被依據體位跟抽籤結果等，再被分配到不同的單位，成為軍隊的一員官兵。

他們必須接受部隊的艱苦訓練，忍受各種來自長官、學長的不合理對待；有些人自己因為違規惹上麻煩，有些人卻是因為他人看不順眼被找麻煩，但無論原因是什麼，在軍隊講求服從的體系中，基層官兵只能忍耐這一切，默默等到平安退伍的一天。

只不過，有些人連退伍令下來的那一天都無法見到。自殺、意外、無故被指控犯罪而遭軍法審判……家屬等待已久的歸人沒有回來，有的只是一紙冷酷的文件，或許是慰問狀，或許只是一張收屍的通知。在這些悲劇之中，不知道有多少起是枉死的？又有多少起是應該被避免的呢？

自從國共內戰結束之後，大部分的國軍官兵都不是戰死沙場，而是死於部隊的制度或人為問題。但這些問題多半因為軍隊體制的封閉與龐大，而難以做全面性的檢討跟改革。每一個個案結束後，體制沒有改變，下一個悲劇又會發生。

化悲憤為力量

對陳碧娥來說，失去國章是永遠無法彌補的痛。她並非不明白，人終究要放下傷痛向前走，但在放下之前，她不能接受這件事沒有真相、不明不白就莫名其妙地結束了。偏偏，她最重視的真相，正是軍方最不願意提供的補償。

回想起軍方的處理態度，她依然深感憤怒。國防部長蔣仲苓曾經對國軍頻傳的命案說出一句：「哪個地方不死人。」一副這些死亡事件不過是小事的態度。海軍總司令顧崇廉則在黃國章案剛爆發之際，在海軍八四敦睦支隊結訓典禮上，向記者表示黃國章應該是壓力大，「受不了苦才跳海。」

陳碧娥之所以痛恨軍方高層的這些言論，不是因為他們指控自己的兒子自殺、逃兵，而是因為這些言論根本沒有證據或調查結果支持，若非高層自己憑感覺隨口說說，就是為了「大事化小，小事化無」串聯出來的安全說詞。顧崇廉直指黃國章自殺之際，軍方的調查根本還沒展開，他何從知道死因是自殺呢？

這顯示這些海軍和國軍高層，對於自己部隊下屬發生了什麼事，根本一點都不關心，也沒有意願透過調查去理解真相。如果紅十字會不是先聯絡黃家，而是先聯絡軍方，她還會有機會到中國見兒子遺體最後一面嗎？

她想起艦長馮逸成在事件之初的嚴厲嘴臉，「你兒子是逃兵。」艦長甚至還告訴她們，海浪是打向蚵仔寮，要她們去那裡找人，把責任推得一乾二淨，讓她們全家在虛幻的希望中白忙一場……。如果軍方第一個知道黃國章的遺體下落，依照他們只想掩蓋事情的處理方式，恐怕她們只能拿到骨灰，甚至至今還在蚵仔寮茫然尋找已死的親人吧。

副艦長徐世昌的話語也讓她印象深刻。在國章受到艦上老兵欺侮的時候，他在她的面前聲稱，要是處罰這些人，全艦就沒飯吃了。這個說法的背後，就是不打算懲罰犯錯者的意思，或許副艦長跟艦上軍官真的有管理上的難處，但他們的做法就是放任這些老兵施用不當暴力，對新兵的痛苦跟困難視而不見，聽而不聞。

最後，一條人命真的出事了，他們的第一反應不是了解事情的原因，而是努力串聯證詞，掩蓋事證，假裝這件事跟自己的帶兵無方毫無關聯。

這樣的軍隊，要讓父母怎麼放心把孩子交給他們？軍法體系不願起訴，監察院報告也只能給予訓誡，對艦長等人根本無關痛癢。他們就是在等待風波過去，等家屬累了，放棄追究，然後眾人全都回到日常，抱持僥倖，假裝自己的部隊絕不會再發生下一起麻煩事件。

陳碧娥決心不讓他們再這樣僥倖下去了。

以民間身分撼動體制

雖然國章的案子已經走進死胡同，她仍然沒有離開街頭。她開始與台灣人權促進會等非政府組織合作，與同樣遇到軍中人權問題的家屬串聯，對裝聾作啞的國軍展開一連串的抗議行動。

「軍方還我兒子來。」孩子去當兵卻沒能回來的父親母親們，拉著布條、帶著大聲公，在街頭上、在國防部、各軍種司令部等機關外面，吶喊出他們心中的苦痛。1995年7月22日，軍中事故受害者家屬們組成了「軍中受難家屬聯誼會」。

在台灣解嚴之後，長期壓抑的社會運動得到解放，宛如百花盛開在首都台北街頭。各個社運團體一方面爭取自己的議題，另一方面也互相扶助、串聯，凝聚彼此的微小力量，形成民意的巨大匯流。

然而，只是哭泣或抗議是沒有用的。陳碧娥在一場又一場的社運、一個又一個非政府組織裡穿梭來回，慢慢體悟到一件事：要解決問題，不能只訴諸悲情。

有時候，記者會或社運現場會特別強調、展演受害者的不幸，讓在場眾人感染到濃烈的情緒，進而支持議題；但這類做法，對受害者跟受害家屬並沒有實質幫助。真正對受害者、家屬、以及未來千千萬萬個役男有幫助的做法，還是要從體制下手。

陳碧娥開始研究黃國章命案，想盡辦法蒐集所有可得的檔案，拜訪認識國章、願意作證的退伍官兵，並且透徹地研究了海軍艦隊的相關法令、體制、常規，一絲不苟地將這些資料、證詞全部歸檔。

畢竟，她這個小小的平民老百姓，要對抗龐大顢頇的軍方，她一定得要比對手更了解他們自己。更何況，她現在的重心不只是兒子的命案了，也包括其他人的兒子、女兒。

她曾經是一個平凡婦女，沒有雄厚組織、萬貫家財、媒體聲量撐腰，只能四處請託民意代表、監察委員等掌握公器者代為伸張正義；但現在的她，透過努力不懈的研究，以及街頭運動一點一點累積來的人脈，逐漸有了自己的力量，也發現到自己的角色。