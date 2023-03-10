催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（五）：陳碧娥化悲憤為力量，成為國軍的「黃媽媽」

我們想讓你知道的是
雖然國章的案子已經走進死胡同，她仍然沒有離開街頭。她開始與台灣人權促進會等非政府組織合作，與同樣遇到軍中人權問題的家屬串聯，成立「軍中人權促進會」，開始以「黃媽媽」的身分接受官兵、家屬陳情。
文：艾德嘉
- 催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（一）：「不准火化要保留全屍」，黃媽媽決心對抗軍方
- 催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（二）：期盼已久的兒子，成了被異鄉的漁民撈起的屍體
- 催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（三）：放大的驗屍照片，為調查帶來一線曙光
- 催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（四）：軍方層層相護，案情無法得到進一步的真相
自從中華民國接收台灣以來，台灣絕大多數的成年男性，都必須服從徵兵制，進入軍隊服役一段時間。來自社會各個階層、族群的人，被依據體位跟抽籤結果等，再被分配到不同的單位，成為軍隊的一員官兵。
他們必須接受部隊的艱苦訓練，忍受各種來自長官、學長的不合理對待；有些人自己因為違規惹上麻煩，有些人卻是因為他人看不順眼被找麻煩，但無論原因是什麼，在軍隊講求服從的體系中，基層官兵只能忍耐這一切，默默等到平安退伍的一天。
只不過，有些人連退伍令下來的那一天都無法見到。自殺、意外、無故被指控犯罪而遭軍法審判……家屬等待已久的歸人沒有回來，有的只是一紙冷酷的文件，或許是慰問狀，或許只是一張收屍的通知。在這些悲劇之中，不知道有多少起是枉死的？又有多少起是應該被避免的呢？
自從國共內戰結束之後，大部分的國軍官兵都不是戰死沙場，而是死於部隊的制度或人為問題。但這些問題多半因為軍隊體制的封閉與龐大，而難以做全面性的檢討跟改革。每一個個案結束後，體制沒有改變，下一個悲劇又會發生。
化悲憤為力量
對陳碧娥來說，失去國章是永遠無法彌補的痛。她並非不明白，人終究要放下傷痛向前走，但在放下之前，她不能接受這件事沒有真相、不明不白就莫名其妙地結束了。偏偏，她最重視的真相，正是軍方最不願意提供的補償。
回想起軍方的處理態度，她依然深感憤怒。國防部長蔣仲苓曾經對國軍頻傳的命案說出一句：「哪個地方不死人。」一副這些死亡事件不過是小事的態度。海軍總司令顧崇廉則在黃國章案剛爆發之際，在海軍八四敦睦支隊結訓典禮上，向記者表示黃國章應該是壓力大，「受不了苦才跳海。」
陳碧娥之所以痛恨軍方高層的這些言論，不是因為他們指控自己的兒子自殺、逃兵，而是因為這些言論根本沒有證據或調查結果支持，若非高層自己憑感覺隨口說說，就是為了「大事化小，小事化無」串聯出來的安全說詞。顧崇廉直指黃國章自殺之際，軍方的調查根本還沒展開，他何從知道死因是自殺呢？
這顯示這些海軍和國軍高層，對於自己部隊下屬發生了什麼事，根本一點都不關心，也沒有意願透過調查去理解真相。如果紅十字會不是先聯絡黃家，而是先聯絡軍方，她還會有機會到中國見兒子遺體最後一面嗎？
她想起艦長馮逸成在事件之初的嚴厲嘴臉，「你兒子是逃兵。」艦長甚至還告訴她們，海浪是打向蚵仔寮，要她們去那裡找人，把責任推得一乾二淨，讓她們全家在虛幻的希望中白忙一場……。如果軍方第一個知道黃國章的遺體下落，依照他們只想掩蓋事情的處理方式，恐怕她們只能拿到骨灰，甚至至今還在蚵仔寮茫然尋找已死的親人吧。
副艦長徐世昌的話語也讓她印象深刻。在國章受到艦上老兵欺侮的時候，他在她的面前聲稱，要是處罰這些人，全艦就沒飯吃了。這個說法的背後，就是不打算懲罰犯錯者的意思，或許副艦長跟艦上軍官真的有管理上的難處，但他們的做法就是放任這些老兵施用不當暴力，對新兵的痛苦跟困難視而不見，聽而不聞。
最後，一條人命真的出事了，他們的第一反應不是了解事情的原因，而是努力串聯證詞，掩蓋事證，假裝這件事跟自己的帶兵無方毫無關聯。
這樣的軍隊，要讓父母怎麼放心把孩子交給他們？軍法體系不願起訴，監察院報告也只能給予訓誡，對艦長等人根本無關痛癢。他們就是在等待風波過去，等家屬累了，放棄追究，然後眾人全都回到日常，抱持僥倖，假裝自己的部隊絕不會再發生下一起麻煩事件。
陳碧娥決心不讓他們再這樣僥倖下去了。
以民間身分撼動體制
雖然國章的案子已經走進死胡同，她仍然沒有離開街頭。她開始與台灣人權促進會等非政府組織合作，與同樣遇到軍中人權問題的家屬串聯，對裝聾作啞的國軍展開一連串的抗議行動。
「軍方還我兒子來。」孩子去當兵卻沒能回來的父親母親們，拉著布條、帶著大聲公，在街頭上、在國防部、各軍種司令部等機關外面，吶喊出他們心中的苦痛。1995年7月22日，軍中事故受害者家屬們組成了「軍中受難家屬聯誼會」。
在台灣解嚴之後，長期壓抑的社會運動得到解放，宛如百花盛開在首都台北街頭。各個社運團體一方面爭取自己的議題，另一方面也互相扶助、串聯，凝聚彼此的微小力量，形成民意的巨大匯流。
然而，只是哭泣或抗議是沒有用的。陳碧娥在一場又一場的社運、一個又一個非政府組織裡穿梭來回，慢慢體悟到一件事：要解決問題，不能只訴諸悲情。
有時候，記者會或社運現場會特別強調、展演受害者的不幸，讓在場眾人感染到濃烈的情緒，進而支持議題；但這類做法，對受害者跟受害家屬並沒有實質幫助。真正對受害者、家屬、以及未來千千萬萬個役男有幫助的做法，還是要從體制下手。
陳碧娥開始研究黃國章命案，想盡辦法蒐集所有可得的檔案，拜訪認識國章、願意作證的退伍官兵，並且透徹地研究了海軍艦隊的相關法令、體制、常規，一絲不苟地將這些資料、證詞全部歸檔。
畢竟，她這個小小的平民老百姓，要對抗龐大顢頇的軍方，她一定得要比對手更了解他們自己。更何況，她現在的重心不只是兒子的命案了，也包括其他人的兒子、女兒。
她曾經是一個平凡婦女，沒有雄厚組織、萬貫家財、媒體聲量撐腰，只能四處請託民意代表、監察委員等掌握公器者代為伸張正義；但現在的她，透過努力不懈的研究，以及街頭運動一點一點累積來的人脈，逐漸有了自己的力量，也發現到自己的角色。
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna