催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（六）：即使證據早已毀滅，黃媽媽還是要追查命案真相
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黃媽媽還有許多人沒見到，像是被指派輔導黃國章的羅明三，其實是一個刑事前科累累的問題士兵。為什麼這樣的人可以「輔導新兵」？又為什麼這麼多前科的人至今地檢署傳喚不來？依然是一個謎。也顯示這起案件還有許多努力追查的空間。
文：艾德嘉
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從國章的媽媽變成國軍的黃媽媽
「黃媽媽，我出事了……」 「黃媽媽，拜託你幫幫我兒子。」 「長官一直刁難我，黃媽媽你一定要聽我說……」 一通又一通陳情電話打來，黃媽媽只得馬不停蹄四處奔波，這樣的生活，不知不覺就過了20多年。
這段歲月之中，她蒼老了許多，卻也學到了許多。她幫助了許多權利受到侵害的官兵，幫他們說出高層長官想壓制的真相。像是1999年桃園空軍基地彈藥庫失竊案，就是黃媽媽與軍中人權促進會早期參與的重大案例之一。
因為上級承受破案壓力，而以粗糙的刑求方式，構陷3個無辜的年輕士兵與兩位平民。這起案件本該就此結束，讓3個年輕人的未來從此一片黑暗。但因為他們的家屬找上黃媽媽，黃媽媽在認真地傾聽、調查、比對軍方跟當事人兩造說法矛盾之後，一步步追查出案件真相，也向政府、媒體、社會大眾證明軍方的謊言，迫使軍方不得不承認錯誤，最後當事人都恢復了清白之身
一點一點努力，一步一步前進，雖然軍中人權事件並未就此終止，但在黃媽媽與眾多關心者的努力之下，國軍還是有了一些正面的改變。至少，許多原本沒有機會說出真相的受壓迫者，現在知道有一個管道可以申訴，而且電話那端的她一定會傾聽。
不過，黃媽媽在長期的處理經驗中，也認識到許多個案的責任，並不一定都歸咎於軍方身上。有些來申訴不當對待的官兵，未必真的受到「不當對待」；有些人確實遭到過當責罰，但他們自己也違規再先，甚至屢犯不改。
有些官兵則是本性不壞，但卻不適合加入軍隊，他們來到這裡的原因是受到家屬逼迫，長官、學長姐對他們也無可奈何；而某些家長來找黃媽媽「申冤」，更常常只是為了錢的問題，甚至只是想把管教小孩的責任推給軍方，無視自己一團混亂的家庭關係。
事情並不是非黑即白，軍方也不是每個單位、每個長官、每個老兵都是大壞蛋，黃媽媽清楚認識到，每件個案都必須親自了解、追蹤，才能釐清彼此的責任跟案件的真相。許多人確實像她的孩子黃國章當年那樣，受到莫名欺負求助無門；但也有不少人是想利用她的影響力，羅織謊言、推卸責任，希望從中得到好處。
走這條路，原來那麼困難，也難怪在黃媽媽以前，根本沒有人願意擔起這個角色。負責居中協調，行事卻心直口快的她，有時候難免會受到情緒激動的家屬指責，甚至引發爭議。
「黃媽媽被軍方收買了。」這樣的控訴，20年來也沒有少過。不過，如果能夠減少一個黃國章的悲劇發生，多一個被掩蓋的真相重見天日，黃媽媽便願意擔起這些罵名，繼續在這條路上前進。 真正讓她最掛心的，還是兒子的死亡真相，過了20多年仍未見光。
遲來的道歉，未到的真相
2018年8月3日，講述「黃媽媽」陳碧娥追求兒子命案真相的紀錄片《孤軍》，在「尋找我們的身世—2018台灣國際人權影展」作為開幕片首映。台下觀眾席坐著黃媽媽本人，而在她身邊的，則是海軍司令上將黃曙光。
相比起23年前，海軍上上下下的冷淡、指責，甚至把她視為「瘋婆子」避之唯恐不及的態度，如今黃媽媽得到的待遇可是大不相同。黃曙光在致詞時，還在台上向黃媽媽親自鞠躬道歉。「我代表海軍鄭重向黃媽媽道歉，希望這樣的事在軍中不會再發生。」 黃媽媽對他的誠心道歉雖然感到欣慰，但她心中的那個結，仍無法徹底解開。
「國章陪我走了23年，我相信他跟我的心是相同的。我們在意的不是道歉，而是未來這個軍隊到底要如何訓練跟照顧官兵？」她在首映會中如此說道。 黃媽媽如果可以選擇，肯定還是希望用這20多年努力得來的榮耀跟地位，全部拿去換回國章的生命吧。
當然，這是做不到的。但她希望至少能夠找到兒子死亡的真相，不只是為了得到寬慰，也不只是為了懲罰兇手──甚至軍方拿不出半個兇手都沒關係──更是為了在了解真相之後，可以以此基礎改革軍隊訓練體系，讓下一個國章不要再出現。但艦長馮逸成等人，至今仍然不願好好面對她，也不願告訴她真相。他們究竟知道什麼？躲避什麼？黃媽媽依然不知道，但也依然沒有放棄。
2013年，國軍爆發了另一起嚴重的人權事件──洪仲丘命案，這起案件激發出民間輿論的大幅不滿，長久以來役男家庭累積的不滿、恐懼、不平，全在此案爆發出來。25萬人在洪仲丘慘死之後，穿著白色上衣來到總統府前，抗議國軍長期以來草菅人命的處事態度，更憤怒於國防部與軍法體系意圖湮滅證據、互相掩護的惡劣行徑。
受不了輿論壓力，立法院火速三讀通過將軍事審判在非戰爭時期回歸於一般司法機關審理的《軍事審判法》修正案，從此之後，現役軍人遇到訴訟，便由獨立於軍隊之外的司法機關來審理，減少「黑箱」跟「國防布」造成冤屈的可能性。
這個改變，讓過去眾多的軍冤案件卷宗、檔案得以轉移到地檢署，包括近20年前被以「不起訴」偵結的黃國章命案，又有了一線重獲真相的曙光。
高雄地檢署重新審理黃國章命案，讓黃媽媽得以見到部分軍方一直不願讓她接觸到的檔案，而這些檔案中，確實藏有很多尚待解答的新疑點。如今的黃媽媽，已經不只是過去對軍隊一無所知的母親陳碧娥了，她可以輕易從這些卷宗辨識出他人看不出來的矛盾之處。
一個一個新疑點再次出現
先前，黃國章命案最啟人疑竇的部分之一，便是黃國章失蹤當天的行蹤，以及全艦官兵的目擊、搜索證詞。證詞合起來有很大的漏洞：比方說，失蹤前一刻的黃國章時而被目擊到出現在飛行甲板，時而出現在廚房旁邊；目擊者一開始說他穿「便服」，遺體發現後又改口「軍服」；此外也不確定官兵搜索時是否有第一時間搜索其住艙。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
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