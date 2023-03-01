「壯世代」面臨接班問題，桶裝瓦斯產業如何傳承永續經營命脈？
我們想讓你知道的是
瓦斯產業競爭激烈，卻也缺乏人力，許多業者為因應生存與經營競爭，常常是老闆兼員工，要接電話、載送瓦斯、檢查配管、進出貨，投入產業的理由也各有不同。筆者因為工作關係訪問近150位瓦斯行，其中有三位「壯世代」的傳統瓦斯業者，說出不同的經營心聲......
文：王冉卉（中正大學企管系博士生、 企業經理人）
台灣的桶裝瓦斯行曾經在60、70年代欣欣向榮，因為是特許行業，在政府的保護傘下，獲得穩定豐富的收入，讓民眾想盡辦法透過人脈投入瓦斯產業。這群當時投入風光行業的年輕世代，如今也都邁入60、70歲，在缺乏年輕族群加入的情況下，目前瓦斯產業現場的從業員普遍呈現高齡化。
根據內政部消防署2022年12月資料，目前全台有2720家瓦斯業者；筆者電話訪視嘉義市瓦斯公會吳理事長，理事長告知全嘉義市約有75%業者是超過60歲的高齡化老闆，第二代願意接班者並不多，大多是業者自行載送瓦斯至客戶處。
國內壯世代教科協會理事長吳春城，將60歲到80歲，稱為為「壯世代」（Strong Generation），希望取代「老人、銀髮族」名稱，扭轉民眾對高齡化的印象——退休、體力退化，重塑中高齡就業的新觀念。
壯世代的瓦斯業者，有人當搬運工，有人當練武功
瓦斯產業競爭激烈，卻也缺乏人力，許多業者為因應生存與經營競爭，常常是老闆兼員工，因此要接電話，也要載送瓦斯，檢查瓦斯配管，負責進貨與出貨。筆者因為工作關係，訪問近150位瓦斯行，其中壯世代三位傳統瓦斯業者說出不同經營心聲，令人印象深刻。
- 屏東縣近78歲的瓦斯行業者：老闆表示自己身體硬朗，搬運瓦斯、載送瓦斯，就像做運動一樣，時時保持運動活力，心情好。每月自己工作，有薪津收入，生活品質感覺非常好。
- 台南市約65歲瓦斯行老闆：老闆表示「我家瓦斯行生意高峰期，曾經請五、六位工作從業員協助搬運瓦斯、裝設營業用爐具等；後來因為市區新蓋社區，家庭戶大多採用天然氣，再加上瓦斯業者間彼此削價惡意競爭，又因不容易請到送貨從業人員；因此在六、七年前，就決定轉念，把『搬運瓦斯』當作在家練功，不用花錢到運動中心運動，以現有客戶為基礎，老婆接電話，自己持續服務客戶，不只可達到運動效果，也有固定營業收入；生活可以過得很愉快，把工作當休閒運動，就是做到無法送瓦斯為止。」
- 嘉義市瓦斯業老闆近70歲：表示搬運瓦斯雖然辛苦，但自由自在，客戶需要瓦斯時才送瓦斯，平時就休閒，因此不會覺得過度勞累；再者從年輕開始做這行業，沒有其他專長，因此只能持續送瓦斯，直到不能載送為止。
瓦斯產業多人說難做，有人卻加入
阿里巴巴的創辦人馬雲來台灣演講時，曾說過「人生最大的財富，就是過去失敗的經歷」。最近筆者訪視台東縣某家瓦斯業者，業者告知剛營業沒有幾年，筆者十分訝異他加入很多人不愛的瓦斯產業。
該業者表示，50歲之前，由於從事工作並不順遂，萌生轉業的念頭，因此該業者從過去工作經驗，以及創業所需技術、市場規模與可運用的投資金額等因素，評估可獨立一人創業的產業，最後選定瓦斯業。
- 技術：參加瓦斯相關教育訓練及考取證照，經過培訓，就可開始營運。相關瓦斯技術入門門檻不高，重視安全觀念，且有教育訓練單位可以再培訓。瓦斯業相關技術是基本功，而服務才是工作的重點元素。
- 市場：每個家庭，每家餐飲營業場所幾乎都需要桶裝瓦斯當燃氣，屬於民生必需品之一；考量自己所處的地區，也看到瓦斯行業受到很多公部門（消防局、公平會、警察局等）的關切，因此認為投入這行業相對有保障。
- 資金：業者本身本擁有小貨車及摩托車，盤算初期需要投入資金，店面招牌、購買瓦斯桶、磅秤等，所需總資金相對可以承受，而且可以隨著業績的增加，再持續擴增瓦斯桶數量，因此創業資金壓力小。
經過技術、市場等評估後，該業者表示，剛思考進入瓦斯產業時，原本規劃承接即將結束營業的瓦斯行，以利工作推廣，但因為業者開出高額頂讓金，因此只好選定自己開創市場。
創業初始時，該業者也花很多時間拜訪客戶，與客戶溝通，不斷觀察及檢視工作細節，業者本著「吃苦當吃補」的精神與毅力，之後歷經近一年時間，營收逐漸穩定並有微薄利潤，營運至今約六年，目前業務穩定成長，比起以前工作，目前生活品質更好。
壯世代的傳統瓦斯業者，思考未來可傳承接班的模式
正如壯世代教科協會理事長所說，壯世代應重塑產業的未來、再造產業新觀念，壯世代瓦斯業者對於傳承接班，應及早規劃，建立新模式。
過去國內瓦斯產業傳承接班模式，大多是以家庭第二代傳承為主，子女傳承家業，也是無縫接軌的世代轉移，但因瓦斯產業是屬於高勞動力工作，第二代較不喜歡傳承，因此若是涉及外部頂讓，業者更須儘早規畫，方能獲得最好的接班規劃。
筆者建議可從內部及外部兩個方向進行——首先從內部盤點相關資源，再從外部思考策略聯盟的方向。若能事先準備，壯世代的傳統瓦斯業者，未來也可以獲得良好的生活品質。
綜合訪談與研究內容，筆者從五個面向思考及盤點瓦斯行內部資源：
- 客戶：依據地區性的屬性，思考既有客戶的特質及考慮居住距離
- 運送工具：小貨車或摩托車
- 鋼瓶數：鋼瓶可用的年限30年，掌握目前鋼瓶數量及鋼瓶品值，以及鋼瓶的重量
- 工作場域：若是自家店面，應詳加規畫未來運用的方向，並營造友善顧客的接待門面
- 瓦斯牌照：屬於業者的無形資產
另外，也可從三個面向規劃暨整合外部傳承接班：
- 徵夥伴加入工作行列：台灣因少子化問題，大多數年輕人不願意加入高勞動力瓦斯產業，因此壯世代瓦斯業者可以「母雞帶小雞」方式，與夥伴建立共同合作經營觀念，規劃做為未來傳承接班對象
- 策略聯盟：同業之間採互助合作模式，運用「共好」口號，規劃永續經營的方向
- 頂讓安排：一般最普遍的方式，無法經營就是頂讓——把握瓦斯業者最高價值的時刻，頂讓給有心經營者，也許有機會延續瓦斯品牌的命脈
壯世代的傳統瓦斯業者，應注入經營新觀念，扭轉早期台灣企業未提前規劃接班傳承之陋習，提早與專業人士溝通與討論，建立永續發展的新觀念。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna