「壯世代」面臨接班問題，桶裝瓦斯產業如何傳承永續經營命脈？

文：王冉卉（中正大學企管系博士生、 企業經理人）

台灣的桶裝瓦斯行曾經在60、70年代欣欣向榮，因為是特許行業，在政府的保護傘下，獲得穩定豐富的收入，讓民眾想盡辦法透過人脈投入瓦斯產業。這群當時投入風光行業的年輕世代，如今也都邁入60、70歲，在缺乏年輕族群加入的情況下，目前瓦斯產業現場的從業員普遍呈現高齡化。

根據內政部消防署2022年12月資料，目前全台有2720家瓦斯業者；筆者電話訪視嘉義市瓦斯公會吳理事長，理事長告知全嘉義市約有75%業者是超過60歲的高齡化老闆，第二代願意接班者並不多，大多是業者自行載送瓦斯至客戶處。

國內壯世代教科協會理事長吳春城，將60歲到80歲，稱為為「壯世代」（Strong Generation），希望取代「老人、銀髮族」名稱，扭轉民眾對高齡化的印象——退休、體力退化，重塑中高齡就業的新觀念。

壯世代的瓦斯業者，有人當搬運工，有人當練武功

瓦斯產業競爭激烈，卻也缺乏人力，許多業者為因應生存與經營競爭，常常是老闆兼員工，因此要接電話，也要載送瓦斯，檢查瓦斯配管，負責進貨與出貨。筆者因為工作關係，訪問近150位瓦斯行，其中壯世代三位傳統瓦斯業者說出不同經營心聲，令人印象深刻。

屏東縣近78歲的瓦斯行業者：老闆表示自己身體硬朗，搬運瓦斯、載送瓦斯，就像做運動一樣，時時保持運動活力，心情好。每月自己工作，有薪津收入，生活品質感覺非常好。 台南市約65歲瓦斯行老闆：老闆表示「我家瓦斯行生意高峰期，曾經請五、六位工作從業員協助搬運瓦斯、裝設營業用爐具等；後來因為市區新蓋社區，家庭戶大多採用天然氣，再加上瓦斯業者間彼此削價惡意競爭，又因不容易請到送貨從業人員；因此在六、七年前，就決定轉念，把『搬運瓦斯』當作在家練功，不用花錢到運動中心運動，以現有客戶為基礎，老婆接電話，自己持續服務客戶，不只可達到運動效果，也有固定營業收入；生活可以過得很愉快，把工作當休閒運動，就是做到無法送瓦斯為止。」 嘉義市瓦斯業老闆近70歲：表示搬運瓦斯雖然辛苦，但自由自在，客戶需要瓦斯時才送瓦斯，平時就休閒，因此不會覺得過度勞累；再者從年輕開始做這行業，沒有其他專長，因此只能持續送瓦斯，直到不能載送為止。

瓦斯產業多人說難做，有人卻加入

阿里巴巴的創辦人馬雲來台灣演講時，曾說過「人生最大的財富，就是過去失敗的經歷」。最近筆者訪視台東縣某家瓦斯業者，業者告知剛營業沒有幾年，筆者十分訝異他加入很多人不愛的瓦斯產業。

該業者表示，50歲之前，由於從事工作並不順遂，萌生轉業的念頭，因此該業者從過去工作經驗，以及創業所需技術、市場規模與可運用的投資金額等因素，評估可獨立一人創業的產業，最後選定瓦斯業。

技術：參加瓦斯相關教育訓練及考取證照，經過培訓，就可開始營運。相關瓦斯技術入門門檻不高，重視安全觀念，且有教育訓練單位可以再培訓。瓦斯業相關技術是基本功，而服務才是工作的重點元素。 市場：每個家庭，每家餐飲營業場所幾乎都需要桶裝瓦斯當燃氣，屬於民生必需品之一；考量自己所處的地區，也看到瓦斯行業受到很多公部門（消防局、公平會、警察局等）的關切，因此認為投入這行業相對有保障。 資金：業者本身本擁有小貨車及摩托車，盤算初期需要投入資金，店面招牌、購買瓦斯桶、磅秤等，所需總資金相對可以承受，而且可以隨著業績的增加，再持續擴增瓦斯桶數量，因此創業資金壓力小。

經過技術、市場等評估後，該業者表示，剛思考進入瓦斯產業時，原本規劃承接即將結束營業的瓦斯行，以利工作推廣，但因為業者開出高額頂讓金，因此只好選定自己開創市場。

創業初始時，該業者也花很多時間拜訪客戶，與客戶溝通，不斷觀察及檢視工作細節，業者本著「吃苦當吃補」的精神與毅力，之後歷經近一年時間，營收逐漸穩定並有微薄利潤，營運至今約六年，目前業務穩定成長，比起以前工作，目前生活品質更好。

Photo Credit: 中央社

壯世代的傳統瓦斯業者，思考未來可傳承接班的模式

正如壯世代教科協會理事長所說，壯世代應重塑產業的未來、再造產業新觀念，壯世代瓦斯業者對於傳承接班，應及早規劃，建立新模式。

過去國內瓦斯產業傳承接班模式，大多是以家庭第二代傳承為主，子女傳承家業，也是無縫接軌的世代轉移，但因瓦斯產業是屬於高勞動力工作，第二代較不喜歡傳承，因此若是涉及外部頂讓，業者更須儘早規畫，方能獲得最好的接班規劃。

筆者建議可從內部及外部兩個方向進行——首先從內部盤點相關資源，再從外部思考策略聯盟的方向。若能事先準備，壯世代的傳統瓦斯業者，未來也可以獲得良好的生活品質。

綜合訪談與研究內容，筆者從五個面向思考及盤點瓦斯行內部資源：

客戶：依據地區性的屬性，思考既有客戶的特質及考慮居住距離 運送工具：小貨車或摩托車 鋼瓶數：鋼瓶可用的年限30年，掌握目前鋼瓶數量及鋼瓶品值，以及鋼瓶的重量 工作場域：若是自家店面，應詳加規畫未來運用的方向，並營造友善顧客的接待門面 瓦斯牌照：屬於業者的無形資產

另外，也可從三個面向規劃暨整合外部傳承接班：

徵夥伴加入工作行列：台灣因少子化問題，大多數年輕人不願意加入高勞動力瓦斯產業，因此壯世代瓦斯業者可以「母雞帶小雞」方式，與夥伴建立共同合作經營觀念，規劃做為未來傳承接班對象 策略聯盟：同業之間採互助合作模式，運用「共好」口號，規劃永續經營的方向 頂讓安排：一般最普遍的方式，無法經營就是頂讓——把握瓦斯業者最高價值的時刻，頂讓給有心經營者，也許有機會延續瓦斯品牌的命脈

壯世代的傳統瓦斯業者，應注入經營新觀念，扭轉早期台灣企業未提前規劃接班傳承之陋習，提早與專業人士溝通與討論，建立永續發展的新觀念。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航