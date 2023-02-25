【東南亞週報】泰3月解散國會預計5月舉辦大選｜政變逾兩週年歐盟對緬實施第六輪制裁｜星外長維文訪中國
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泰國選舉競選活動已在各地開跑。對於目前已執政長達9年的軍方或保皇派而言，本次大選有可能改變泰國政局現狀。民調顯示，前總理塔克辛的小女兒，也就是為泰黨的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）目前支持率領先泰國現任總理帕拉育。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第211期，為讀者挑選2023年2月18日至2月24日期間，有關泰國、緬甸、越南、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。
泰國｜泰3月解散國會 全國大選預計5月7日舉行
泰國總理帕拉育於2月21日宣布將在下個月解散國會，而全國大選則極有可能在5月7日舉行。他亦指出，選舉委員會最晚會在2月底確認選舉相關時程，因此在3月份解散國會對於參選人應可提供充足時間準備競選。
事實上，泰國選舉氛圍已十分活躍，競選活動已在各地開跑。對於目前已執政長達9年的軍方或保皇派而言，本次大選有可能改變泰國政局現狀。民調顯示為泰黨（Pheu Thai Party）的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）目前的支持率領先泰國現任總理帕拉育。貝東丹是欽那瓦家族成員，其父親塔克辛（Thaksin）及姑姑盈拉（Yingluck）曾擔任泰國總理，而他所代表的政黨自2001年來，在各選舉中皆為最多選票的政黨。
根據泰國政府，其大選的選舉時程預計為5月初舉行投票，而選舉結果應於7月初公布。屆時，新任國會將於7月底以前選出新總理，並在8月初公布內閣成員。帕拉育領導下的政府將在此期間擔任過渡期政府。
即將來臨的大選將會是帕拉育政治生涯的重要時刻。他在過去9年擔任泰國的領袖，其中5年是以軍政獨裁的模式。事實上，他自己從未參選，上一屆（2019年）全國大選後，享有軍隊支持的人民力量黨（PPRP）推舉他擔任總理，因為他獲得上議院軍隊任命議員的支持。
（目前支持度最高的貝東丹。）
緬甸｜政變逾兩週年 歐盟對緬甸實施第六輪制裁
由於緬甸在政變兩週年後，國內暴力持續升級，侵犯人權及威脅和平、安全及穩定等情事仍不斷發生，歐盟2月20日發布新聞稿表示，該組織將對緬甸9人及7實體實施制裁，此為歐盟在緬政變後的第六輪制裁。制裁對象包括緬甸能源部長、具影響力的商人、高階軍官和仰光的官員，名單上的實體則是包括國防部的部門和其管轄的一家國有企業，以及為軍隊提供燃料、武器和資金的私營企業。
該新聞稿並未列出制裁名單，不過根據半島電視台報導，歐盟的制裁對象包括緬甸能源部長繆敏烏（Myo Myint Oo）、武裝部隊總參謀長貌貌埃（Maung Maung Aye）、海軍司令莫昂（Moe Aung），以及向軍方提供武器的3家公司負責人。
歐盟目前總共制裁93名個人和18個實體，他們面臨資產凍結和旅行禁令，禁止進入或過境歐盟領土，所有歐盟公民和實體也不得向這些人及實體提供資金。
其他歐盟限制措施也將繼續生效，包括武器和裝備禁運、限制出口可能被用於內部鎮壓的通訊監控設備、禁止出口軍隊和邊防警察使用的雙用途商品（dual-use goods），以及禁止與緬軍展開軍事培訓和合作。除了這些制裁，歐盟還扣留了直接提供給政府的財政援助，並凍結所有可能被視為是使軍政府合法化的歐盟援助。
越南｜看準離岸風電前景 歐風機商擬於越南設廠
根據《路透社》報導，看準越南離岸風電市場潛力與前景，某歐洲製造商擬於越南投資設立風機廠，並點名應是丹麥風機製造商Vestas。
根據三名不具名來源指出，丹麥風機製造商Vestas擬於越南投資設廠，搶佔離岸風電市場，目前規劃將廠址設於鄰近港口區域，並與在地官員進行接洽。目前Vestas拒絕對報導做出回應。報導也指出，有鑑於越南在離岸風電推動政策上尚未明朗，投資人也在等待官方進一步宣布相關規則。
根據世界銀行的評估，越南沿海具開發離岸風場的潛力，可開發的裝置容量上看475GW。若政府積極推動，至2030年可望有10GW的裝置量；若能持續穩健發展，在亞太地區可望成為繼中國與日本後的第三大離岸風電市場。目前越南政府也正制定第八版國家電力發展計畫（Power Development Plan, PDP8），最新一版草案提出2030年離岸風電裝置目標為7GW；目前已有許多國際開發商進駐越南，並進行開發及設廠規劃。
在亞太地區，Vestas目前已在中國天津設有葉片、發電機、控制系統與機艙廠。Vestas也在台灣台中租用廠房，進行產線設備安裝，預計2023年在台開始進行機艙組裝。另外Vestas也與天力簽署供應合約，生產其9.5MW風機所需葉片。
除了Vestas之外，德國風機製造商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）目前也在中國上海也設有葉片廠，並在天津生產機艙供應到其他海外市場。西門子歌美颯也於台中港設立機艙組裝廠，葉片廠則正在興建中，預計2025年可以開始投產，供應其14MW風機使用。
印尼｜印燃煤電廠碳交易機制正式上線
為達2030年減碳與2060年碳中和目標，印尼政府在本週宣布燃煤電廠碳交易機制正式上線，第一期碳交易範圍涵蓋國內99間燃煤電廠。
印尼在2月22日開始啟動燃煤電廠的碳交易機制，首波參與者為國內99間裝置容量在100MW以上、併網至國家電力公司（PLN）電網的燃煤電廠，這些電廠的總裝置容量達33.6GW。其中有55間為國營，44家是獨立電廠。根據目前的交易機制，若燃煤電廠排碳量超出配額，可向其他燃煤電廠或再生能源電廠購買排碳額度。
根據能源部的研究，市場價格每公噸應落在2至18美元（約新台幣60至550元）。能源部官員指出，目前已有將近50萬公噸二氧化碳當量的量體可被交易。官員也表示，未來不排除進一步將更小裝置規模的燃煤電廠、其他火力發電廠，或是未併網到國家電力公司電網的電廠納入交易規範。而藉由碳交易機制的推動，可望使電力部門至2030年減少3600萬噸的碳排。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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