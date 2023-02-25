2023/02/25,
印太

【東南亞週報】泰3月解散國會預計5月舉辦大選｜政變逾兩週年歐盟對緬實施第六輪制裁｜星外長維文訪中國

【東南亞週報】泰3月解散國會預計5月舉辦大選｜政變逾兩週年歐盟對緬實施第六輪制裁｜星外長維文訪中國
2022年5月泰國前總理塔克辛小女兒貝東丹出席在曼谷舉行的為泰黨競選活動。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

泰國選舉競選活動已在各地開跑。對於目前已執政長達9年的軍方或保皇派而言，本次大選有可能改變泰國政局現狀。民調顯示，前總理塔克辛的小女兒，也就是為泰黨的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）目前支持率領先泰國現任總理帕拉育。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第211期，為讀者挑選2023年2月18日至2月24日期間，有關泰國、緬甸、越南、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

泰國｜泰3月解散國會 全國大選預計5月7日舉行

泰國總理帕拉育於2月21日宣布將在下個月解散國會，而全國大選則極有可能在5月7日舉行。他亦指出，選舉委員會最晚會在2月底確認選舉相關時程，因此在3月份解散國會對於參選人應可提供充足時間準備競選。

事實上，泰國選舉氛圍已十分活躍，競選活動已在各地開跑。對於目前已執政長達9年的軍方或保皇派而言，本次大選有可能改變泰國政局現狀。民調顯示為泰黨（Pheu Thai Party）的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）目前的支持率領先泰國現任總理帕拉育。貝東丹是欽那瓦家族成員，其父親塔克辛（Thaksin）及姑姑盈拉（Yingluck）曾擔任泰國總理，而他所代表的政黨自2001年來，在各選舉中皆為最多選票的政黨。

根據泰國政府，其大選的選舉時程預計為5月初舉行投票，而選舉結果應於7月初公布。屆時，新任國會將於7月底以前選出新總理，並在8月初公布內閣成員。帕拉育領導下的政府將在此期間擔任過渡期政府。

即將來臨的大選將會是帕拉育政治生涯的重要時刻。他在過去9年擔任泰國的領袖，其中5年是以軍政獨裁的模式。事實上，他自己從未參選，上一屆（2019年）全國大選後，享有軍隊支持的人民力量黨（PPRP）推舉他擔任總理，因為他獲得上議院軍隊任命議員的支持。

（目前支持度最高的貝東丹。）

緬甸｜政變逾兩週年 歐盟對緬甸實施第六輪制裁

由於緬甸在政變兩週年後，國內暴力持續升級，侵犯人權及威脅和平、安全及穩定等情事仍不斷發生，歐盟2月20日發布新聞稿表示，該組織將對緬甸9人及7實體實施制裁，此為歐盟在緬政變後的第六輪制裁。制裁對象包括緬甸能源部長、具影響力的商人、高階軍官和仰光的官員，名單上的實體則是包括國防部的部門和其管轄的一家國有企業，以及為軍隊提供燃料、武器和資金的私營企業。

該新聞稿並未列出制裁名單，不過根據半島電視台報導，歐盟的制裁對象包括緬甸能源部長繆敏烏（Myo Myint Oo）、武裝部隊總參謀長貌貌埃（Maung Maung Aye）、海軍司令莫昂（Moe Aung），以及向軍方提供武器的3家公司負責人。

歐盟目前總共制裁93名個人和18個實體，他們面臨資產凍結和旅行禁令，禁止進入或過境歐盟領土，所有歐盟公民和實體也不得向這些人及實體提供資金。

其他歐盟限制措施也將繼續生效，包括武器和裝備禁運、限制出口可能被用於內部鎮壓的通訊監控設備、禁止出口軍隊和邊防警察使用的雙用途商品（dual-use goods），以及禁止與緬軍展開軍事培訓和合作。除了這些制裁，歐盟還扣留了直接提供給政府的財政援助，並凍結所有可能被視為是使軍政府合法化的歐盟援助。

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Photo Credit: GettyImages
2021年2月25日，緬甸反軍事政變抗議者平示威中舉著橫幅寫著：「美國和歐盟，我們全力支持你們為緬甸所做的一切。」

越南｜看準離岸風電前景 歐風機商擬於越南設廠

根據《路透社》報導，看準越南離岸風電市場潛力與前景，某歐洲製造商擬於越南投資設立風機廠，並點名應是丹麥風機製造商Vestas。

根據三名不具名來源指出，丹麥風機製造商Vestas擬於越南投資設廠，搶佔離岸風電市場，目前規劃將廠址設於鄰近港口區域，並與在地官員進行接洽。目前Vestas拒絕對報導做出回應。報導也指出，有鑑於越南在離岸風電推動政策上尚未明朗，投資人也在等待官方進一步宣布相關規則。

根據世界銀行的評估，越南沿海具開發離岸風場的潛力，可開發的裝置容量上看475GW。若政府積極推動，至2030年可望有10GW的裝置量；若能持續穩健發展，在亞太地區可望成為繼中國與日本後的第三大離岸風電市場。目前越南政府也正制定第八版國家電力發展計畫（Power Development Plan, PDP8），最新一版草案提出2030年離岸風電裝置目標為7GW；目前已有許多國際開發商進駐越南，並進行開發及設廠規劃。

在亞太地區，Vestas目前已在中國天津設有葉片、發電機、控制系統與機艙廠。Vestas也在台灣台中租用廠房，進行產線設備安裝，預計2023年在台開始進行機艙組裝。另外Vestas也與天力簽署供應合約，生產其9.5MW風機所需葉片。

除了Vestas之外，德國風機製造商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）目前也在中國上海也設有葉片廠，並在天津生產機艙供應到其他海外市場。西門子歌美颯也於台中港設立機艙組裝廠，葉片廠則正在興建中，預計2025年可以開始投產，供應其14MW風機使用。

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Photo Credit：Andy DingleyCC BY SA 3.0
離岸風力發電。

印尼｜印燃煤電廠碳交易機制正式上線

為達2030年減碳與2060年碳中和目標，印尼政府在本週宣布燃煤電廠碳交易機制正式上線，第一期碳交易範圍涵蓋國內99間燃煤電廠。

印尼在2月22日開始啟動燃煤電廠的碳交易機制，首波參與者為國內99間裝置容量在100MW以上、併網至國家電力公司（PLN）電網的燃煤電廠，這些電廠的總裝置容量達33.6GW。其中有55間為國營，44家是獨立電廠。根據目前的交易機制，若燃煤電廠排碳量超出配額，可向其他燃煤電廠或再生能源電廠購買排碳額度。

根據能源部的研究，市場價格每公噸應落在2至18美元（約新台幣60至550元）。能源部官員指出，目前已有將近50萬公噸二氧化碳當量的量體可被交易。官員也表示，未來不排除進一步將更小裝置規模的燃煤電廠、其他火力發電廠，或是未併網到國家電力公司電網的電廠納入交易規範。而藉由碳交易機制的推動，可望使電力部門至2030年減少3600萬噸的碳排。


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