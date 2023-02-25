【東南亞週報】泰3月解散國會預計5月舉辦大選｜政變逾兩週年歐盟對緬實施第六輪制裁｜星外長維文訪中國

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第211期，為讀者挑選2023年2月18日至2月24日期間，有關泰國、緬甸、越南、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

泰國｜泰3月解散國會 全國大選預計5月7日舉行

泰國總理帕拉育於2月21日宣布將在下個月解散國會，而全國大選則極有可能在5月7日舉行。他亦指出，選舉委員會最晚會在2月底確認選舉相關時程，因此在3月份解散國會對於參選人應可提供充足時間準備競選。

事實上，泰國選舉氛圍已十分活躍，競選活動已在各地開跑。對於目前已執政長達9年的軍方或保皇派而言，本次大選有可能改變泰國政局現狀。民調顯示為泰黨（Pheu Thai Party）的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）目前的支持率領先泰國現任總理帕拉育。貝東丹是欽那瓦家族成員，其父親塔克辛（Thaksin）及姑姑盈拉（Yingluck）曾擔任泰國總理，而他所代表的政黨自2001年來，在各選舉中皆為最多選票的政黨。

根據泰國政府，其大選的選舉時程預計為5月初舉行投票，而選舉結果應於7月初公布。屆時，新任國會將於7月底以前選出新總理，並在8月初公布內閣成員。帕拉育領導下的政府將在此期間擔任過渡期政府。

即將來臨的大選將會是帕拉育政治生涯的重要時刻。他在過去9年擔任泰國的領袖，其中5年是以軍政獨裁的模式。事實上，他自己從未參選，上一屆（2019年）全國大選後，享有軍隊支持的人民力量黨（PPRP）推舉他擔任總理，因為他獲得上議院軍隊任命議員的支持。

（目前支持度最高的貝東丹。）

緬甸｜政變逾兩週年 歐盟對緬甸實施第六輪制裁

由於緬甸在政變兩週年後，國內暴力持續升級，侵犯人權及威脅和平、安全及穩定等情事仍不斷發生，歐盟2月20日發布新聞稿表示，該組織將對緬甸9人及7實體實施制裁，此為歐盟在緬政變後的第六輪制裁。制裁對象包括緬甸能源部長、具影響力的商人、高階軍官和仰光的官員，名單上的實體則是包括國防部的部門和其管轄的一家國有企業，以及為軍隊提供燃料、武器和資金的私營企業。

該新聞稿並未列出制裁名單，不過根據半島電視台報導，歐盟的制裁對象包括緬甸能源部長繆敏烏（Myo Myint Oo）、武裝部隊總參謀長貌貌埃（Maung Maung Aye）、海軍司令莫昂（Moe Aung），以及向軍方提供武器的3家公司負責人。

歐盟目前總共制裁93名個人和18個實體，他們面臨資產凍結和旅行禁令，禁止進入或過境歐盟領土，所有歐盟公民和實體也不得向這些人及實體提供資金。

其他歐盟限制措施也將繼續生效，包括武器和裝備禁運、限制出口可能被用於內部鎮壓的通訊監控設備、禁止出口軍隊和邊防警察使用的雙用途商品（dual-use goods），以及禁止與緬軍展開軍事培訓和合作。除了這些制裁，歐盟還扣留了直接提供給政府的財政援助，並凍結所有可能被視為是使軍政府合法化的歐盟援助。

Photo Credit: GettyImages 2021年2月25日，緬甸反軍事政變抗議者平示威中舉著橫幅寫著：「美國和歐盟，我們全力支持你們為緬甸所做的一切。」

越南｜看準離岸風電前景 歐風機商擬於越南設廠

根據《路透社》報導，看準越南離岸風電市場潛力與前景，某歐洲製造商擬於越南投資設立風機廠，並點名應是丹麥風機製造商Vestas。

根據三名不具名來源指出，丹麥風機製造商Vestas擬於越南投資設廠，搶佔離岸風電市場，目前規劃將廠址設於鄰近港口區域，並與在地官員進行接洽。目前Vestas拒絕對報導做出回應。報導也指出，有鑑於越南在離岸風電推動政策上尚未明朗，投資人也在等待官方進一步宣布相關規則。

根據世界銀行的評估，越南沿海具開發離岸風場的潛力，可開發的裝置容量上看475GW。若政府積極推動，至2030年可望有10GW的裝置量；若能持續穩健發展，在亞太地區可望成為繼中國與日本後的第三大離岸風電市場。目前越南政府也正制定第八版國家電力發展計畫（Power Development Plan, PDP8），最新一版草案提出2030年離岸風電裝置目標為7GW；目前已有許多國際開發商進駐越南，並進行開發及設廠規劃。

在亞太地區，Vestas目前已在中國天津設有葉片、發電機、控制系統與機艙廠。Vestas也在台灣台中租用廠房，進行產線設備安裝，預計2023年在台開始進行機艙組裝。另外Vestas也與天力簽署供應合約，生產其9.5MW風機所需葉片。

除了Vestas之外，德國風機製造商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）目前也在中國上海也設有葉片廠，並在天津生產機艙供應到其他海外市場。西門子歌美颯也於台中港設立機艙組裝廠，葉片廠則正在興建中，預計2025年可以開始投產，供應其14MW風機使用。

Photo Credit： Andy Dingley CC BY SA 3.0 離岸風力發電。

印尼｜印燃煤電廠碳交易機制正式上線

為達2030年減碳與2060年碳中和目標，印尼政府在本週宣布燃煤電廠碳交易機制正式上線，第一期碳交易範圍涵蓋國內99間燃煤電廠。

印尼在2月22日開始啟動燃煤電廠的碳交易機制，首波參與者為國內99間裝置容量在100MW以上、併網至國家電力公司（PLN）電網的燃煤電廠，這些電廠的總裝置容量達33.6GW。其中有55間為國營，44家是獨立電廠。根據目前的交易機制，若燃煤電廠排碳量超出配額，可向其他燃煤電廠或再生能源電廠購買排碳額度。

根據能源部的研究，市場價格每公噸應落在2至18美元（約新台幣60至550元）。能源部官員指出，目前已有將近50萬公噸二氧化碳當量的量體可被交易。官員也表示，未來不排除進一步將更小裝置規模的燃煤電廠、其他火力發電廠，或是未併網到國家電力公司電網的電廠納入交易規範。而藉由碳交易機制的推動，可望使電力部門至2030年減少3600萬噸的碳排。