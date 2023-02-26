2023/02/26,
社會

逃亡108天，台南88槍擊案2主嫌自中國解押回台，刑事局感謝中國公安協助

逃亡108天，台南88槍擊案2主嫌自中國解押回台，刑事局感謝中國公安協助
Photo Credit: 中央社

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洪政軍、孔祥志在學甲槍擊案後，兩個人先後逃到中國藏匿，檢警專案小組接獲情資後，今年1月中將情資通報中國公安，公安在今年的1月中在泉州不同地點分別抓到2人；直到2月23日下午才通知刑事局派人到中國押解。

去（2022）年11月10日台南市學甲區發生在暗夜開88槍的案件引發社會熱議，成為全台矚目治安事件；檢警持續緝兇但遲遲未抓到人，更對民進黨的選情造成影響。

綽號「紅龜」的主嫌洪政軍及槍手孔祥志作案後潛逃到中國，今年1月中已在泉州被中國公安逮補。逃亡台灣108天後，2人昨（25）日從桃園機場6點34分押解回台南市警察局。

去年11月10日，民進黨前中執委郭再欽先前出租的工廠廠房及前市議員謝財旺服務處兩地，去年九合一選舉前被人開槍掃射88槍。相關涉案共犯均被收押偵辦，然而主嫌洪政軍及50歲的槍手孔祥志，卻在案發後潛逃出境，遲遲未能抓到人，對民進黨選情造成衝擊。郭再欽後來和民進黨的台南市議會正副議長都捲入賄選案，牽扯出政商黑金掛鉤等爭議，更讓賴清德在競選民進黨黨主席時公開道歉。

兩岸司法互助，2嫌先被中國公安抓到

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍和台南市警察局長廖宗山、刑事局長李西河昨天共同召開記者會說明。李西河表示，洪政軍、孔祥志在學甲槍擊案後，兩個人先後逃到中國藏匿，檢警專案小組接獲情資後，今年1月中將情資通報中國公安，公安在今年的1月中於泉州不同地點分別抓到2人，直到2月23日下午才通知刑事局派人到中國押解。

專案小組研判，洪政軍、孔祥志大多在台南、高雄等地活動，極可能在學甲案發後，先後由人接應從南高沿海偷渡到中國，在中國偶有碰面。

綜合《自由時報》《聯合報》報導，去年年底，專案小組已掌握洪政軍、孔祥志逃往中國，刑事局通報中國公安，初步掌握兩人先後從南部偷渡到泉州，後來主要藏匿在漳州；農曆年前後，公安陸續逮捕兩人，2月23日主動通報刑事局表示要遣返。

經協調後，由刑事局兩岸科長昨上午率科員共5人搭機赴廈門，在機艙口與公安交接押解兩嫌，下午抵達桃園國際機場，機場4名刑事局除暴特勤隊隊員全副武裝警戒。嫌犯下機後，刑事局員警先替兩名嫌犯穿上防彈背心並完成權利告知。在完成通關手續，移交給台南市警局霹靂小組接手押解工作後，分乘兩輛箱型車前往台南釐清案情，檢方今天會正式偵訊。

2名嫌犯全程戴著手銬、腳鐐，身穿防彈背心，全程不發一語，對犯案動機沒多做表示。

刑事局昨天也發布聲明稿，感謝中國公安的全力協助，順利將涉嫌台南學甲槍擊案的兩名嫌犯，自廈門循空運直航管道遣返回台歸案，充分落實雙方打擊不法犯罪及保障民眾權益為重的使命及理念，並代表警政署向公安表達由衷謝意。

刑事局指出，回顧過去6年，兩岸警方總計共同偵破45件重大跨境犯罪案件，逮捕嫌犯621人，其中查獲詐欺犯罪集團32件544人，毒品犯罪11件60人，擄人勒贖、殺人、強盜、洗錢等案件2件17人，另遣返潛逃中國刑事犯與刑事嫌疑犯56人，協助中方遣返陸嫌共5人。

7人已到案，有望進一步釐清案情

對於學甲槍擊案有無幕後藏鏡人，許嘉龍、李西河、廖宗山均說，將調查釐清案發動機，必將涉案人員逮捕到案，有否幕後策劃人還要詳查，廖宗山強調，不排除日後抓到更多人。對兩人偷渡路線、被捕過程、還有多少共犯等，許嘉龍並未多說，僅表示「還待查證」；至於幕後有無政治動機、是否牽涉龐大光電利益，則回應「依證據辦到底」。

《自由時報》報導，學甲88槍槍擊案至今逮捕到案的有楊展華、接應共犯郭建彰、李奇漢、疑供槍的蔡金郎、謝姓小弟等5人都被法院裁定羈押偵辦中，如今主嫌、槍手也押解返台，全案偵辦可望進一步突破。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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