逃亡108天，台南88槍擊案2主嫌自中國解押回台，刑事局感謝中國公安協助
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洪政軍、孔祥志在學甲槍擊案後，兩個人先後逃到中國藏匿，檢警專案小組接獲情資後，今年1月中將情資通報中國公安，公安在今年的1月中在泉州不同地點分別抓到2人；直到2月23日下午才通知刑事局派人到中國押解。
去（2022）年11月10日台南市學甲區發生在暗夜開88槍的案件引發社會熱議，成為全台矚目治安事件；檢警持續緝兇但遲遲未抓到人，更對民進黨的選情造成影響。
綽號「紅龜」的主嫌洪政軍及槍手孔祥志作案後潛逃到中國，今年1月中已在泉州被中國公安逮補。逃亡台灣108天後，2人昨（25）日從桃園機場6點34分押解回台南市警察局。
去年11月10日，民進黨前中執委郭再欽先前出租的工廠廠房及前市議員謝財旺服務處兩地，去年九合一選舉前被人開槍掃射88槍。相關涉案共犯均被收押偵辦，然而主嫌洪政軍及50歲的槍手孔祥志，卻在案發後潛逃出境，遲遲未能抓到人，對民進黨選情造成衝擊。郭再欽後來和民進黨的台南市議會正副議長都捲入賄選案，牽扯出政商黑金掛鉤等爭議，更讓賴清德在競選民進黨黨主席時公開道歉。
兩岸司法互助，2嫌先被中國公安抓到
台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍和台南市警察局長廖宗山、刑事局長李西河昨天共同召開記者會說明。李西河表示，洪政軍、孔祥志在學甲槍擊案後，兩個人先後逃到中國藏匿，檢警專案小組接獲情資後，今年1月中將情資通報中國公安，公安在今年的1月中於泉州不同地點分別抓到2人，直到2月23日下午才通知刑事局派人到中國押解。
專案小組研判，洪政軍、孔祥志大多在台南、高雄等地活動，極可能在學甲案發後，先後由人接應從南高沿海偷渡到中國，在中國偶有碰面。
綜合《自由時報》和《聯合報》報導，去年年底，專案小組已掌握洪政軍、孔祥志逃往中國，刑事局通報中國公安，初步掌握兩人先後從南部偷渡到泉州，後來主要藏匿在漳州；農曆年前後，公安陸續逮捕兩人，2月23日主動通報刑事局表示要遣返。
經協調後，由刑事局兩岸科長昨上午率科員共5人搭機赴廈門，在機艙口與公安交接押解兩嫌，下午抵達桃園國際機場，機場4名刑事局除暴特勤隊隊員全副武裝警戒。嫌犯下機後，刑事局員警先替兩名嫌犯穿上防彈背心並完成權利告知。在完成通關手續，移交給台南市警局霹靂小組接手押解工作後，分乘兩輛箱型車前往台南釐清案情，檢方今天會正式偵訊。
2名嫌犯全程戴著手銬、腳鐐，身穿防彈背心，全程不發一語，對犯案動機沒多做表示。
刑事局昨天也發布聲明稿，感謝中國公安的全力協助，順利將涉嫌台南學甲槍擊案的兩名嫌犯，自廈門循空運直航管道遣返回台歸案，充分落實雙方打擊不法犯罪及保障民眾權益為重的使命及理念，並代表警政署向公安表達由衷謝意。
刑事局指出，回顧過去6年，兩岸警方總計共同偵破45件重大跨境犯罪案件，逮捕嫌犯621人，其中查獲詐欺犯罪集團32件544人，毒品犯罪11件60人，擄人勒贖、殺人、強盜、洗錢等案件2件17人，另遣返潛逃中國刑事犯與刑事嫌疑犯56人，協助中方遣返陸嫌共5人。
7人已到案，有望進一步釐清案情
對於學甲槍擊案有無幕後藏鏡人，許嘉龍、李西河、廖宗山均說，將調查釐清案發動機，必將涉案人員逮捕到案，有否幕後策劃人還要詳查，廖宗山強調，不排除日後抓到更多人。對兩人偷渡路線、被捕過程、還有多少共犯等，許嘉龍並未多說，僅表示「還待查證」；至於幕後有無政治動機、是否牽涉龐大光電利益，則回應「依證據辦到底」。
《自由時報》報導，學甲88槍槍擊案至今逮捕到案的有楊展華、接應共犯郭建彰、李奇漢、疑供槍的蔡金郎、謝姓小弟等5人都被法院裁定羈押偵辦中，如今主嫌、槍手也押解返台，全案偵辦可望進一步突破。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
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富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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