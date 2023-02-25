俄烏戰爭一週年：G7加強制裁俄羅斯，英相蘇納克強調「和平只能依烏克蘭條件」
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G7領袖聲明承諾持續對烏克蘭提供人道支援、能源支援，也將持續支援烏克蘭維持經濟、財政的穩定。G7在2023年對烏克蘭的財經支援將增額到390億美元。此外，日本之前公布對烏克蘭實施總額16億美元的人道及財政支援，將追加提供55億美元的支援。
（中央社）俄烏戰爭一週年，在今年的輪值主席國日本首相岸田文雄的號召下，24日晚間七大工業國集團（G7）召開線上會議後發表聯合聲明指出，將追加對俄羅斯進行經濟制裁。
日本首相官邸（行政中心）25日凌晨發新聞稿指出，俄羅斯侵略烏克蘭在2月24日屆滿一週年，24日晚間11時（台灣時間10時）舉行G7領袖線上會議，由岸田擔任會議主席，會議約進行了90分鐘。會議一開始由岸田發言，之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volody myr Zelenskiy）發言，然後G7領袖進行討論，會後發表G7領袖聲明。
聲明指出，將阻止俄羅斯獲得支撐軍事及製造部門的產業機械等物品與技術。鑑於伊朗等提供俄羅斯無人機，G7領袖聲明記載，將要求第三國停止對俄羅斯提供物資上的支援。此外，將提供滿足烏克蘭需求的軍事支援，也將對烏克蘭人民追加提供人道支援。
岸田在會議一開始時表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略絕對無法正當化，俄羅斯違反國際法攻擊市民和民間設施的情況仍持續，對於為守護國土而奮戰的烏克蘭人民的勇氣、忍耐與堅強，他由衷表達敬意。
他強調，將透過對俄羅斯的嚴厲制裁及對烏克蘭的大力支援等具體措施，展現G7要讓俄羅斯停止侵略，以及堅持基於法治國際秩序的堅定決心。
他指出，廣泛的國際社會合作相當重要。聯合國大會22日起就烏克蘭局勢召開緊急特別會議，23日會議結束前表決烏克蘭提出要求實現「公正持久」和平的決議案，結果聯合國193個會員國當中141國贊成。這項決議是國際社會大多數國家的心聲，再度表明要求俄羅斯立即、完全、無條件地從烏克蘭撤退。
日本決定對俄羅斯追加制裁，內容包括凍結俄羅斯逾120個個人暨團體的資產、追加逾20個團體的出口禁止、擴大禁止對俄羅斯出口無人機相關物品等、對俄羅斯的金融機關凍結資產。
岸田認為，為了早日讓俄羅斯的侵略停止，防止第3國對俄羅斯進行軍事支援是很重要的，將與相關國家緊密合作因應。
他表示，G7領袖聲明承諾持續對烏克蘭提供人道支援、能源支援，也將持續支援烏克蘭維持經濟、財政的穩定。G7在2023年對烏克蘭的財經支援將增額到390億美元。此外，日本之前公布對烏克蘭實施總額16億美元的人道及財政支援，將追加提供55億美元的支援。
日本將善用日本的強項，進行人道支援、財政支援、能源支援等，關懷烏克蘭人民，提供支援。岸田認為對烏克蘭周邊國家的支援也很重要，決定將對摩爾多瓦（Moldova）提供1億美元的日圓貸款。
有關烏克蘭的重建支援，岸田指出，對於支援烏克蘭重建的平台（Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine）樂見其成。日本將在地雷對策、電力等基礎建設的整備等生活重建、農業及產業的振興、教育和管理的強化、古蹟保護等領域善用經驗及見解，對烏克蘭的重建做出貢獻。
岸田言及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）日前揚言退出「新戰略武器裁減條約」（New START）、加強核戰力一事。
岸田說，從實現「無核武的世界」及確保安全保障這兩方面來看，日本對於俄羅斯的這項應對深感憂慮。
他強調，俄羅斯的核武恫嚇是對國際社會和平與安全的嚴重威脅，絕對無法被接受。俄羅斯絕對不能打破77年來核武未使用的紀錄。今年5月在廣島舉行G7領袖峰會時，將針對此事發出強而有力的訊息。
他認為，不僅是G7，國際社會對此事發出明確的訊息也很重要，在20國工業集團（G20）等場合上，G7將更緊密合作。
他也強調對所謂南方世界（Global South）的關懷與支援的重要性。從這個觀點來看，與G20輪值主席國印度進行合作特別重要。
對於這場G7領袖線上會議，岸田做會議總結指出，對於試圖以力量（武力、經濟力）片面改變現狀的作法，不論在世界任何地方都絕不允許，期待5月在廣島舉行G7領袖峰會上，針對國際社會所面臨的課題、包含印度太平洋在內的區域局勢等，進行坦率的討論。
中國提停火方案，英相：和平只能按烏克蘭條件
（中央社）英國首相府一名發言人說，首相蘇納克（Rishi Sunak）今天在七大工業國集團與歐盟的視訊峰會上，針對中國所提停火方案表示，和平只能按烏克蘭所提條件達成。
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲中國與烏克蘭加強互動。首相府發言人表示，蘇納克支持這個呼籲。
此外，蘇納克指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略不僅是歐洲－大西洋區域的問題，更是對普世原則的攻擊。他並提到，國際社會應提供烏克蘭長期的軍事和安全保障；支持烏克蘭就是維護聯合國憲章。
中國外交部今天稍早公布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，通篇未使用「戰爭」、「侵略」等字眼，也未呼籲俄羅斯撤軍，並反對未經聯合國安全理事會授權的單邊制裁，聲稱相關國家應停止「濫用」單邊制裁和「長臂管轄」。俄羅斯和中國目前仍是聯合國安理會常任理事國，具否決權。
澤倫斯基今天在基輔一場記者會回應中國所提立場表示，與其說中國提出了方案、決議或宣言，不如說中國「表達了想法」。他說，中國開始正面談論烏克蘭，這是好現象；至於言語之外有何行動，這是另一個問題。他指出，中國所提想法有可接受和不可接受之處。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21