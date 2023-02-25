土敘強震第18天：災區每3分鐘餘震1次，兩國死亡人數突破5萬
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今天數據顯示，土耳其和敘利亞6日強烈地震罹難人數已逾5萬人，土耳其死亡人數超過4萬4000人。土耳其南部6日發生強震以來，約每3分鐘餘震1次，迄今累積8550次，未來幾天可能會發生規模5以上的餘震。
（中央社）土耳其南部6日發生強震以來，約每3分鐘餘震1次，迄今累積8550次，未來幾天可能會發生規模5以上的餘震。一名政府官員說，重建作業已展開「招標已經完成，合約也簽了，過程非常快。」
2月6日規模7.8的強震波及土耳其南部11省，造成土國至少4萬3556人喪生。哈泰省（Hatay）20日發生規模6.4地震也奪去6條生命。
《自由日報》（Hurriyet Daily News）今天報導，土耳其災害與應變管理署（AFAD）官員塔塔爾（Orhan Tatar）說，6日以來共發生8550次餘震。正常而言，要4個月才會達到這個數字，災區卻在17天內就記錄了這麼多餘震。
塔塔爾指出，大多數餘震都有明顯震級，災區未來幾天很可能會發生規模5以上的餘震。「從這方面來說，讓我們的公民遠離受損建築是極其重要的。」
他表示，除了受地震影響的11省外，若干城市地區也受到一定程度的破壞。災區地震仍可能導致落石。
據估計，土耳其近2000萬民眾受到6日強震影響，16萬多座建築物倒塌或嚴重受損，包括抗震住宅。聯合國開發計畫署（UNDP）估計150萬人無家可歸。
土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）因應震災的方式遭受抨擊，許多土耳其民眾也砲轟政府多年來未把關建物品質。面對即將到來的選舉，艾爾多安承諾一年內重建災民家園，但是專家強調確保建物安全的重要性應大於拚重建速度。
《路透社》今天引述一名政府官員指出，土耳其已經開始進行初步重建作業。這名不願具名的官員說，「對於幾個計畫，招標已經完成，合約也簽了。這個過程非常快。」官員補充，政府不會在安全方面妥協。
他說，最初的計畫是至少耗資150億美元（約新台幣4598億元）建造20萬套公寓及7萬間鄉間房舍。美商摩根大通銀行（JPMorgan）則估計重建房屋、輸電線路及基礎建設將耗資250億美元。
聯合國（UN）上週呼籲國際社會向土耳其提供10億美元援助，聯合國開發計畫署已申請支用其中的1.135億美元，並稱這筆錢將主要用於清理堆積如山的瓦礫。
聯合國開發計畫署估計，土耳其南部強震造成1.16億至2.1億噸瓦礫，相較於1999年西北部地震後產生1300萬噸瓦礫，可見6日地震威力。
土耳其還頒布新規定允許企業及慈善機構建造房屋及工作場所，再透過環境及城市化部幫助有需要的人。
路透社指出，如今許多民眾已經離開災區，或者在帳篷、組合屋及其他政府資助的住所安頓。
土敘強震過後18天，死亡人數破5萬
今天數據顯示，土耳其和敘利亞6日強烈地震罹難人數已逾5萬人，土耳其死亡人數超過4萬4000人。
《路透社》報導，土耳其災害與應變管理署（AFAD）統計，土耳其因這次強震罹難人數達4萬4218人。
敘利亞最新公布，地震死亡人數達5914人。兩國地震致死人數合併超過5萬人。
新聞來源
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
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- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21