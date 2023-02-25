二二八連假首日現返鄉車潮：哪些路段實施高乘載？不想塞車可以走哪條？

二二八和平紀念日連假首日，從早上開始就湧現返鄉出遊車潮。交通部高速公路局提醒，今（25）日下午重點擁塞路段，會出現在國道1號、3號以及國5往宜蘭等部分路段，同時，也建議民眾何時出發才能避開車流，並可善用高公局「1968」APP預測行車時間。

高公局國道路況預報員蘇家婷早上10點在記者會中指出，今日上午截至9點，國道全線交通量為27.2百萬車公里，預估本日交通量為120百萬車公里，這個數字為平日的1.3倍。

蘇家婷表示，國道5號截至上午9點，南下雪隧通過量是1萬5000輛次，與去年同期相較增加4％；今日上午國3南港系統，木柵、新店北上往國5有一些排隊車流，用路人要留意、依序排隊進入。

針對今日的路況預測，蘇家婷指出，北部地區國5逐漸出現車流，預計到下午4點左右會得到紓解。高公局中午提醒，下午重點擁塞路段，將出現在國1南向楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統、北向圓山到大華系統；國3南向土城到關西；國5南向南港系統到頭城等路段。

Photo Credit：交通部高公局

至於南下北上的民眾應何時出發才能避開車流，蘇家婷表示，西部國道南下可以早上6點前或中午12點後再出發，國5要往宜蘭地區可以早上5點前或下午5點後再出發，西部國道長程的話，想走國1、國3可考慮改走台61線，台中往返南投地區可以改走台63線，霧峰晚返台中以北改走台74線、國4，宜蘭往台北地區改走台9線。

和平紀念日連假期間，高公局也採行多項國道交通疏導措施，今（25）日有匝道封閉、高乘載管制、差別費率、增開路肩等等。

Photo Credit：交通部高公局

連假首日有因事故造成車輛擁塞，早上5:07於國1南向285.1公里、近新營交流道處，發生兩輛聯結車及一輛小客車追撞事故，其中1聯結車翻覆，另一聯結車衝出邊坡，造成主線封閉管制，於10:41排除。

8:18於國3南向292.9公里蘭潭隧道內發生兩輛小客車追撞事故，占用內側車道，於8:40排除，造成後方車流回堵4公里。9:53於國3南向370.1公里近田寮交流道處，發生三輛小客車追撞事故，其中一小客車翻覆，占用內側及中間車道，於10:28排除，造成後方車流回堵7公里。

交通部長王國材今日在高公局局長趙興華陪同下視察高速公路局，瞭解連假國道交通疏運情形，其中針對凌晨國1南向新營路段因兩聯結車追撞事故，導致南向車道封閉的部分，王國材請高公局加速事故處理，並於10:30前恢復全線車道通行。

另在疏運部分，上午整體車流較去年成長約8％，高公局表示，顯示民眾出遊已逐漸熱絡，在西部高乘載管制實施後已發揮疏導效果，也持續宣導用路人於假期間多利用省縣道，如台1線、台3線，避開國道壅塞路段。

蘇家婷則提醒民眾，連假期間多搭乘公共運輸、做好防疫措施，自己開車上路的話不要疲勞駕駛、繫好安全帶，勿超速酒駕，保持行車安全距離，善用高公局「1968」APP預測行車時間。

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核稿編輯：羅元祺