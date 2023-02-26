TNL+ 2023/02/26,
科技

紐約上班族利用ChatGPT寫書，成功在亞馬遜上架淨賺100美元

紐約上班族利用ChatGPT寫書，成功在亞馬遜上架淨賺100美元
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

當一般民眾、自我成長大師等人皆可以藉科技完成一本書，寫書將不再只是學識淵博或文筆絕佳者的天下。自今（2023）年以來，亞馬遜電子書平台Kindle上，光是2月就至少有超過200本電子書的共同作者是ChatGPT。

文：Taylor Mei

ChatGPT在初登場後，可守備的領域範圍也變得愈來愈廣。只要在對畫框內輸入幾個字，桌上的泡麵都還沒有泡好，綠色的頭貼便已經跑出一串邏輯通順的答案或指令，從寫簡易文案、抓文章重點、寫報告到寫程式樣樣通，甚至現在還有人用這款近期爆紅的聊天機器人寫書，還在亞馬遜（Amazon）上架成功。

用ChatGPT出書，幾小時就搞定

自Open AI公司研發的聊天機器人ChatGPT上線後，其經GPT3.5語言模型訓練所提供的回答，不僅自然到讓許多抱持嘗試心態的使用者感到驚奇，也衍生出學生偷懶使用ChatGPT繳交作業的問題，以及文字工作者恐面臨失業危機的預測。

不過，並不是所有人都對ChatGPT抱持負面及悲觀態度。在紐約上班的業務席克樂（Brett Schickler）一直以來的夢想就是出書，但他從來沒有想過成為作者的這一天竟在ChatGPT上線後成真了。

《路透社》（Reuters）報導，席克樂先前在得知ChatGPT後，便開始構思如何透過這款聊天機器人幫忙自己寫書。「現在看起來寫書終於不再難如登天了，我覺得我可以做得到。」席克樂說。

後續他藉由使用該聊天機器人生成多個簡單的文字段落，再將內容組合修改後，一本長約30頁的電子版童書便在幾個小時後完成，順利以2.99美金及9.99美金（實體書）的價格，在平台上出版販售。而席克樂和AI合作完成的這本書，目前已經讓他淨賺近100美金，雖然賺到的金額不高，但席克樂也表示，這樣的結果已經讓他有動力繼續透過ChatGPT來撰寫其他的書。

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Photo Credit:截自Amazon
席克樂（Brett Schickler）上架於Amazon的童書：《聰明的小松鼠：一個儲蓄和投資的故事》（The Wise Little Squirrel:: A Tale of Saving and Investing）。

當ChatGPT成為共同作者

當一般民眾、自我成長大師等人皆可以藉科技完成一本書，寫書將不再只是學識淵博或文筆絕佳者的天下。自今（2023）年以來，亞馬遜電子書平台Kindle上，光是2月就至少有超過200本電子書的共同作者是ChatGPT。

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