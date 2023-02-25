國民黨談228：蔣萬安稱坦然面對，朱立倫讚蔣是黨內最重視轉型正義的中生代

（中央社）228紀念日即將到來，台北市長蔣萬安被問到，是否會在紀念活動致詞時釋出特別善意時，他回應說，就是坦然面對；而邀請前總統馬英九並上台致詞是慣例。

蔣萬安今（25）日出席台北市動物園照護紅毛猩猩寶寶活動，接受媒體聯訪時被問及228紀念活動，屆時致詞時是否會釋出特別善意，讓家屬求得和解。

蔣萬安回應，希望坦然面對，也感謝文化局之前安排他與受難者家屬會面、傾聽家屬們的想法。

媒體追問，過去獨派團體不希望馬英九出席228紀念活動以及上台致詞，這次為何相邀？是否溝通過，還是因為獨派團體這次不跟北市府合辦活動的緣故？

蔣萬安表示，文化局是按過去慣例邀請馬英九，而相關流程很早就規劃，希望讓紀念會依照過去方式撫慰家屬心情。

另外，關於北北基桃1200月票，外界質疑蔣萬安團隊競選時大表質疑，現在卻又力挺，態度前後不一。蔣萬安說，他在行政院長陳建仁上任後首次行政院會上就提出這個想法，感謝中央的支持與溝通協調，希望月票可以有長遠後續，減低通勤族負擔。

朱立倫：228紀念日屬全體台灣人，蔣萬安力推轉型正義

（中央社）國民黨主席朱立倫今天前往228公園獻花，針對台北市長蔣萬安遭本土社團拒絕合辦活動，他說，蔣萬安是在台第4代，蔣萬安的孩子們是第5代，和平是大家一起推動，絕對不是屬於哪一個個人或哪一個政黨，而是屬於全體台灣人。

228事件76週年將至，朱立倫率領黨務主管前往台北市228公園和平紀念碑前獻花哀悼，台北市二二八協會理事長黃秀婉、新北市二二八總會理事長洪顯詔以及台北市文化局長蔡詩萍等也與會。

Photo Credit：中央社 國民黨主席朱立倫（左2）25日到台北市228和平公園的紀念碑前獻花致意，並將雙手放在紀念碑手掌痕上，表達對亡者的哀悼。

朱立倫說，他擔任桃園縣長、新北市長期間，每年都舉辦紀念活動，國民黨執政時推動紀念日，不是為了放假，而是希望社會能瞭解和平紀念日的重要。不論那一個族群與個人，都要用愛心與和諧來面對，社會才能進步。

朱立倫表示，和平紀念日深具教育意義，而非政治目的，希望每個政黨都能重視和平，愛台灣、愛中華民國，保護國家，持續推動民主自由與社會和諧，並推動兩岸及世界的和平。

對於身為蔣家後代的蔣萬安遭本土社團拒絕合辦紀念活動，朱立倫說，蔣萬安已經是在台第4代，蔣萬安的孩子們則是第5代，這就像在台灣的一代接一代，都是這裡的一份子。

朱立倫說，蔣萬安是國民黨中生代裡面最重視轉型正義，最認真努力推動和平紀念日及相關活動，相信在擔任台北市長時會更重視。和諧、和平是大家一起推動，這絕對不是屬於哪一個個人或哪一個政黨，和平紀念日是屬於全體台灣人。

朱立倫也說，在疫情後國民黨舉行紀念活動，延續他過去每年參與活動一樣的心情，希望社會能記取228事件所帶來的傷痛並逐漸弭平，讓社會充滿陽光，世界能夠更和平。同時，兩岸和平也是民眾最大的期待，國民黨的目標就是希望維護兩岸和平，讓民眾過好日子。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺