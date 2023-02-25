2023/02/25,
國際

中國版烏克蘭和平方案不提撤軍究責，專家質疑替普亭的失敗擦脂抹粉

中國版烏克蘭和平方案不提撤軍究責，專家質疑替普亭的失敗擦脂抹粉
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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歐盟執委會主席馮德萊恩與北約秘書長史托騰伯格都不認為中國是個可信的中立者。馮德萊恩說，戰爭爆發前，中俄兩國已簽署友好無上限協議，中國已然選邊站了；史托騰伯格則表示，中國沒譴責俄侵烏，毫無信譽可言。

（中央社）俄侵烏昨（24）日屆滿週年，與此同時，北京當局公布中國版的解決俄烏戰爭和平方案，通篇不提撤軍與究責，專家質疑，中國所提版本明顯親俄，根本就是替俄國總統普亭（Vladimir Putin）的失敗搬下台階。

綜合《德國之聲》（DW）24日與《美國之音》（VOA）今天報導，中國外交部24日發表「關於政治解決烏克蘭危機」的聲明共計12條，當中重申中國官方一年來的立場，也就是應關注俄羅斯安全需求的老調。

至於譴責俄羅斯侵略、要求俄羅斯撤軍、呼籲俄羅斯應承擔戰爭賠款和懲罰戰犯，以及如何確保烏克蘭的領土和主權完整，上述聲明絕口不提，僅強調務必「停火止戰、啟動和談」，以及反對「單邊制裁」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受DW訪問表示，聲明內容沒有向俄羅斯施加任何壓力，也沒有任何有利於俄羅斯遵守的誘因。

他說：「就聲明中的語言來看，我們不清楚有哪個點可激勵俄羅斯，也不清楚若俄羅斯沒有先停止入侵烏克蘭的話，為何這個和平計畫會激勵烏克蘭願意協商。」

美國企業研究所（American Enterprise Institute）印太國防政策專家赫辛格（Blake Herzinger）受訪說，中國本週所提的全球安全倡議概念與24日發布的「烏克蘭和平計畫」，皆意圖塑造符合他們利益的安全秩序。

他說，中國把俄羅斯入侵烏克蘭歸咎於北約（NATO）擴張，而他們在24日的聲明中，也未提及入侵，而以烏克蘭危機界定這場戰爭。

據《美國之音》官方推特帳號，美國普林斯頓大學研究中俄問題的學者羅茲曼（Gilbert Rozman）表示，中國的12條聲明不是和平計畫，反而像是幫助俄羅斯擺脫侵烏的說項，給俄羅斯一條出路。

他說，中國外交部發布的聲明細節很少又非常模糊，研判可能中國心知肚明俄羅斯已注定失敗，因此北京方面期盼達成某種停火協議，以便普亭看起來不像是個輸家。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的政治顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）也有同樣的擔憂，並於推特發文指出，任何只有停火的和平計畫，以及由此產生的新分界線和對烏克蘭領土的繼續佔領，都不是為了和平，而是只圖凍結戰爭、（鎖定）烏克蘭失敗，以及準備對烏克蘭展開下一階段的種族滅絕。

曾任職美國國務院政策規劃辦公室、目前是華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的資深研究員曼寧（Robert Manning）更直指，中國發布的聲明「脫離現實、非常虛偽。」

他說，中國呼籲解決人道危機，卻絲毫不觸及俄方是烏克蘭的侵略者和占領者及轟炸平民區，北京戰前與烏克蘭關係密切，但只提供大約300萬美元（約新台幣9200萬元）的人道援助。

曼寧表示，北京與莫斯科的經貿關係穩固密切，但中國外交部發布的12條聲明，卻絲毫未提及北京擬發揮影響力，促使俄羅斯結束戰爭或從烏克蘭撤軍。

美國之音的報導另指出，中國發布的這項聲明備受各方質疑，幾乎沒人相信中國秉持中立。

像是歐盟執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）都不認為中國是個可信的中立者。

馮德萊恩說，戰爭爆發前，中俄兩國已簽署友好無上限協議，中國已然選邊站了；史托騰伯格則表示，中國沒譴責俄侵烏，毫無信譽可言。

歐亞集團（Eurasia Group）全球宏觀地緣政治高級政策分析師韋恩（Ali Wyne）說，俄羅斯發動這場侵略戰爭，因此只要中俄關係持續深化，北京就很難表現得像個中立仲裁者。

中國政府一直宣稱保持中立，但中國、印度以及若干國家與俄羅斯的貿易，可說是莫斯科當局的生命線，尤其中國與俄羅斯的貿易額去年達到創紀錄的1900億美元，比2021年驟增30％。

《美國之音》的報導引述《時代》（Time）雜誌的文章指出，中國版的和平方案並非尋求兩點之間的最短距離，因中國停止向普亭提供金融和政治的支持，就是最短距離。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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