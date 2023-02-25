中國版烏克蘭和平方案不提撤軍究責，專家質疑替普亭的失敗擦脂抹粉

（中央社）俄侵烏昨（24）日屆滿週年，與此同時，北京當局公布中國版的解決俄烏戰爭和平方案，通篇不提撤軍與究責，專家質疑，中國所提版本明顯親俄，根本就是替俄國總統普亭（Vladimir Putin）的失敗搬下台階。

綜合《德國之聲》（DW）24日與《美國之音》（VOA）今天報導，中國外交部24日發表「關於政治解決烏克蘭危機」的聲明共計12條，當中重申中國官方一年來的立場，也就是應關注俄羅斯安全需求的老調。

至於譴責俄羅斯侵略、要求俄羅斯撤軍、呼籲俄羅斯應承擔戰爭賠款和懲罰戰犯，以及如何確保烏克蘭的領土和主權完整，上述聲明絕口不提，僅強調務必「停火止戰、啟動和談」，以及反對「單邊制裁」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受DW訪問表示，聲明內容沒有向俄羅斯施加任何壓力，也沒有任何有利於俄羅斯遵守的誘因。

他說：「就聲明中的語言來看，我們不清楚有哪個點可激勵俄羅斯，也不清楚若俄羅斯沒有先停止入侵烏克蘭的話，為何這個和平計畫會激勵烏克蘭願意協商。」

美國企業研究所（American Enterprise Institute）印太國防政策專家赫辛格（Blake Herzinger）受訪說，中國本週所提的全球安全倡議概念與24日發布的「烏克蘭和平計畫」，皆意圖塑造符合他們利益的安全秩序。

他說，中國把俄羅斯入侵烏克蘭歸咎於北約（NATO）擴張，而他們在24日的聲明中，也未提及入侵，而以烏克蘭危機界定這場戰爭。

據《美國之音》官方推特帳號，美國普林斯頓大學研究中俄問題的學者羅茲曼（Gilbert Rozman）表示，中國的12條聲明不是和平計畫，反而像是幫助俄羅斯擺脫侵烏的說項，給俄羅斯一條出路。

他說，中國外交部發布的聲明細節很少又非常模糊，研判可能中國心知肚明俄羅斯已注定失敗，因此北京方面期盼達成某種停火協議，以便普亭看起來不像是個輸家。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的政治顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）也有同樣的擔憂，並於推特發文指出，任何只有停火的和平計畫，以及由此產生的新分界線和對烏克蘭領土的繼續佔領，都不是為了和平，而是只圖凍結戰爭、（鎖定）烏克蘭失敗，以及準備對烏克蘭展開下一階段的種族滅絕。

Any "peace plan" with ceasefire only and, as a result, a new delimitation line and continued occupation of 🇺🇦 territory isn’t about peace, but about freezing the war, 🇺🇦 defeat, next stages of 🇷🇺 genocide.

🇺🇦 position is known - the withdrawal of 🇷🇺 troops to the borders of 1991 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 24, 2023

曾任職美國國務院政策規劃辦公室、目前是華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的資深研究員曼寧（Robert Manning）更直指，中國發布的聲明「脫離現實、非常虛偽。」

他說，中國呼籲解決人道危機，卻絲毫不觸及俄方是烏克蘭的侵略者和占領者及轟炸平民區，北京戰前與烏克蘭關係密切，但只提供大約300萬美元（約新台幣9200萬元）的人道援助。

曼寧表示，北京與莫斯科的經貿關係穩固密切，但中國外交部發布的12條聲明，卻絲毫未提及北京擬發揮影響力，促使俄羅斯結束戰爭或從烏克蘭撤軍。

美國之音的報導另指出，中國發布的這項聲明備受各方質疑，幾乎沒人相信中國秉持中立。

像是歐盟執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）都不認為中國是個可信的中立者。

馮德萊恩說，戰爭爆發前，中俄兩國已簽署友好無上限協議，中國已然選邊站了；史托騰伯格則表示，中國沒譴責俄侵烏，毫無信譽可言。

歐亞集團（Eurasia Group）全球宏觀地緣政治高級政策分析師韋恩（Ali Wyne）說，俄羅斯發動這場侵略戰爭，因此只要中俄關係持續深化，北京就很難表現得像個中立仲裁者。

中國政府一直宣稱保持中立，但中國、印度以及若干國家與俄羅斯的貿易，可說是莫斯科當局的生命線，尤其中國與俄羅斯的貿易額去年達到創紀錄的1900億美元，比2021年驟增30％。

《美國之音》的報導引述《時代》（Time）雜誌的文章指出，中國版的和平方案並非尋求兩點之間的最短距離，因中國停止向普亭提供金融和政治的支持，就是最短距離。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺