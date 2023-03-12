催生軍中人權促進會的「黃國章命案」後記：人權軍紀並不矛盾，「很涼」的單位反而最常出事

文：艾德嘉

我們計畫要寫作「黃國章命案」系列文章時，我一邊讀《南陽艦魅影》，一邊規劃著系列文章的結構。規劃對我而言並不困難，就像每一篇文章一樣，我尋找適合的切入點，構思開場白與結尾，然後按照事件順序分出段落，開始寫作。就這麼簡單……雖然平常總是在寫疑案辦的文章，但我總能不受命案的負能量影響，也算是我一直引以為傲的工作技能吧。

直到在《孤軍》團隊的安排下，我得以與文章中的主角之一──黃媽媽見面。 這是一次與眾不同的體驗，在過去，我們沒有很多機會與案件當事人面對面，從他們口中親耳聽到他們敘述的事件版本。如今案件被害人的母親就在面前，向我描述兒子遇害的相關細節。

在《南陽艦魅影》與相關報導中的堅毅與悲傷，那些情緒與力量，現在就在我眼前、我耳中，以平實、家常對話般的方式進到我的心中。那比任何文字或影像，都來得更沉重。

想到一個18歲的男孩，年紀輕輕就慘死在海上，至今真相未明，就讓我常常溼了眼眶，更遑論要承受這股悲傷的是他的母親。──我從黃媽媽身上所看見的那股傷痛，是真實地影響著一個人、一個家庭的生活；如今，透過與黃媽媽的訪談以及這幾個月來做的研究，它好像也融了進來，變成了我人生的一小部分。

疑案辦一直以來，目標便是透過對歷史疑案的調查與報導，希望能夠讓大眾面對隱藏在社會陰暗面中的未平傷痛。但我們並不確知自己的努力，是否被這個擅長遺忘的社會所需要。

而與黃媽媽之間的對話、寫作「黃國章命案」系列的體驗，讓我重新認識到，我們研究的主題對很多人來說，可是他們每一天起床都要努力面對的世界，念及這些人們，讓我執筆的手更加堅定。看著黃媽媽追尋真相的孤單背影，我們希望能夠以友軍的身分，陪她一起走在這條路上。

黃媽媽在追尋國章死亡真相的過程中，成立「軍中人權促進會」，與軍方打了20多年的交道。許許多多的恨意，都已經轉化成對國軍官兵的關懷與大愛。訪談那天，她不只談了國章命案的後續發展，也談了對國軍未來發展的觀察與憂心。

軍方常常灌輸給民間社會一個迷思：如果重視士兵人權，訓練就不能嚴謹了，軍隊就沒辦法打仗。這也導致我們在討論軍中人權議題時，常常被這個迷思所誘導，好像人權跟戰力兩者不可兼得。

但黃媽媽以20多年跑遍各個單位處理事件的經驗告訴我們，軍隊出最多事情的單位，往往不是那些軍紀嚴明、訓練嚴苛的單位，反而是軍紀廢弛、被視為「很涼」的單位。為什麼呢？

因為訓練嚴謹的單位把官兵的時間心力花在培訓戰力上面，同時也重視團隊紀律與向心力，這樣的單位比較少有搞吃喝嫖賭和霸凌新兵的餘裕，也比較有團隊精神。相對來說，訓練跟工作量少的單位，官兵就有大把時間揮霍，上頭的人如果也管理不佳，許多問題就會滋生。戰力不佳的單位才是最容易發生人權事件的。

另外，黃媽媽處理事件的經驗也告訴她，許多事件的被害者與加害者的角色，不見得非黑即白，一定是「長官欺壓下屬」或「學長欺負學弟」的劇本套路。

有些時候，所謂的「加害者」也許是上級的代罪羔羊，或是與被害者有難以釐清的關係，或是自己也是一個體制中的被害者……每一個事件，都與另一個事件不同，有各自的成因。只要有人參與其中，事情就不可能百分之百單純。

那麼軍方要怎麼去處理跟解決這些事件？政府、民代、社會輿論又怎麼去看待軍中人權事件？黃媽媽語重心長表示，雖然軍方處理事件的態度比起20多年前進步許多，但仍有很重的官僚主義跟封閉心態，不願意將事情公開、透明化。

至於應該要為人民監督政府、監督軍隊的立法機構，因為民意代表們缺乏國防專業，往往只能用羞辱國防部長、參謀總長等高官的方式質詢，最後再砍部隊預算當作「監督」。這樣做頂多為民解氣，宣洩一時情緒，可是對改善體制一點幫助也沒有。被砍了預算的軍隊，也只能越來越弱，訓練越來越少，無論對人權或戰力，都不會有任何幫助。

不管國軍在大家心中的形象有多麼惡劣，層出不窮的人權事件造成多少家庭的傷痛，但是砍預算式的監督、無理謾罵式的批評，只會讓本來就非常封閉、不善與民間溝通的國軍更為退縮怕事。

黃國章命案、洪仲丘命案、以及眾多不幸官兵死亡、重傷、遭受性侵害等人權事件，軍方令人詬病的「和諧」處理方式，就是建立在怕事、怕被砍預算、怕沒退休金的這種心態上面。提出這點並不是要為國軍緩頰，而是要指出依據情緒做事，並不能改善已經很糟的情況。

軍人也是人，是他們身處的體制讓人的惡行受到保護、滋養，要怎麼去改變這個不正確的環境，讓裡面有意願改善跟做事的人能夠站出來，才是立法機關應該思考的重要議題。

黃媽媽從一個悲憤的受害家屬一路走來，參與過許許多多的社運場合，她曾經見證過一些社運團體，用強調被害者傷痛的方式喚起大眾注意。或許這對於宣洩情緒、激發議題是有幫助，可是議題被大家注意到了，又要如何想出解決辦法呢？這就不是一直消費傷痛能夠做到的了。

因為國章的悲劇不會是單一個案，在他之前、之後，還有千千萬萬個悲劇，都可以透過體制改革去避免。這也是黃媽媽會投身軍中人權，研究國軍體制，尋求從根本解決之道的緣故。