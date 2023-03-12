催生軍中人權促進會的「黃國章命案」後記：人權軍紀並不矛盾，「很涼」的單位反而最常出事
我們想讓你知道的是
黃媽媽以20多年跑遍各個單位處理事件的經驗告訴我們，軍隊出最多事情的單位，往往不是那些軍紀嚴明、訓練嚴苛的單位，反而是軍紀廢弛、被視為「很涼」的單位。為什麼呢？
文：艾德嘉
- 催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（一）：「不准火化要保留全屍」，黃媽媽決心對抗軍方
- 催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（二）：期盼已久的兒子，成了被異鄉的漁民撈起的屍體
- 催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（三）：放大的驗屍照片，為調查帶來一線曙光
- 催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（四）：軍方層層相護，案情無法得到進一步的真相
- 催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（五）：陳碧娥化悲為力量，成為國軍的「黃媽媽」
- 催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（六）：即使證據早已毀滅，黃媽媽還是要追查命案真相
我們計畫要寫作「黃國章命案」系列文章時，我一邊讀《南陽艦魅影》，一邊規劃著系列文章的結構。規劃對我而言並不困難，就像每一篇文章一樣，我尋找適合的切入點，構思開場白與結尾，然後按照事件順序分出段落，開始寫作。就這麼簡單……雖然平常總是在寫疑案辦的文章，但我總能不受命案的負能量影響，也算是我一直引以為傲的工作技能吧。
直到在《孤軍》團隊的安排下，我得以與文章中的主角之一──黃媽媽見面。 這是一次與眾不同的體驗，在過去，我們沒有很多機會與案件當事人面對面，從他們口中親耳聽到他們敘述的事件版本。如今案件被害人的母親就在面前，向我描述兒子遇害的相關細節。
在《南陽艦魅影》與相關報導中的堅毅與悲傷，那些情緒與力量，現在就在我眼前、我耳中，以平實、家常對話般的方式進到我的心中。那比任何文字或影像，都來得更沉重。
想到一個18歲的男孩，年紀輕輕就慘死在海上，至今真相未明，就讓我常常溼了眼眶，更遑論要承受這股悲傷的是他的母親。──我從黃媽媽身上所看見的那股傷痛，是真實地影響著一個人、一個家庭的生活；如今，透過與黃媽媽的訪談以及這幾個月來做的研究，它好像也融了進來，變成了我人生的一小部分。
疑案辦一直以來，目標便是透過對歷史疑案的調查與報導，希望能夠讓大眾面對隱藏在社會陰暗面中的未平傷痛。但我們並不確知自己的努力，是否被這個擅長遺忘的社會所需要。
而與黃媽媽之間的對話、寫作「黃國章命案」系列的體驗，讓我重新認識到，我們研究的主題對很多人來說，可是他們每一天起床都要努力面對的世界，念及這些人們，讓我執筆的手更加堅定。看著黃媽媽追尋真相的孤單背影，我們希望能夠以友軍的身分，陪她一起走在這條路上。
黃媽媽在追尋國章死亡真相的過程中，成立「軍中人權促進會」，與軍方打了20多年的交道。許許多多的恨意，都已經轉化成對國軍官兵的關懷與大愛。訪談那天，她不只談了國章命案的後續發展，也談了對國軍未來發展的觀察與憂心。
軍方常常灌輸給民間社會一個迷思：如果重視士兵人權，訓練就不能嚴謹了，軍隊就沒辦法打仗。這也導致我們在討論軍中人權議題時，常常被這個迷思所誘導，好像人權跟戰力兩者不可兼得。
但黃媽媽以20多年跑遍各個單位處理事件的經驗告訴我們，軍隊出最多事情的單位，往往不是那些軍紀嚴明、訓練嚴苛的單位，反而是軍紀廢弛、被視為「很涼」的單位。為什麼呢？
因為訓練嚴謹的單位把官兵的時間心力花在培訓戰力上面，同時也重視團隊紀律與向心力，這樣的單位比較少有搞吃喝嫖賭和霸凌新兵的餘裕，也比較有團隊精神。相對來說，訓練跟工作量少的單位，官兵就有大把時間揮霍，上頭的人如果也管理不佳，許多問題就會滋生。戰力不佳的單位才是最容易發生人權事件的。
另外，黃媽媽處理事件的經驗也告訴她，許多事件的被害者與加害者的角色，不見得非黑即白，一定是「長官欺壓下屬」或「學長欺負學弟」的劇本套路。
有些時候，所謂的「加害者」也許是上級的代罪羔羊，或是與被害者有難以釐清的關係，或是自己也是一個體制中的被害者……每一個事件，都與另一個事件不同，有各自的成因。只要有人參與其中，事情就不可能百分之百單純。
那麼軍方要怎麼去處理跟解決這些事件？政府、民代、社會輿論又怎麼去看待軍中人權事件？黃媽媽語重心長表示，雖然軍方處理事件的態度比起20多年前進步許多，但仍有很重的官僚主義跟封閉心態，不願意將事情公開、透明化。
至於應該要為人民監督政府、監督軍隊的立法機構，因為民意代表們缺乏國防專業，往往只能用羞辱國防部長、參謀總長等高官的方式質詢，最後再砍部隊預算當作「監督」。這樣做頂多為民解氣，宣洩一時情緒，可是對改善體制一點幫助也沒有。被砍了預算的軍隊，也只能越來越弱，訓練越來越少，無論對人權或戰力，都不會有任何幫助。
不管國軍在大家心中的形象有多麼惡劣，層出不窮的人權事件造成多少家庭的傷痛，但是砍預算式的監督、無理謾罵式的批評，只會讓本來就非常封閉、不善與民間溝通的國軍更為退縮怕事。
黃國章命案、洪仲丘命案、以及眾多不幸官兵死亡、重傷、遭受性侵害等人權事件，軍方令人詬病的「和諧」處理方式，就是建立在怕事、怕被砍預算、怕沒退休金的這種心態上面。提出這點並不是要為國軍緩頰，而是要指出依據情緒做事，並不能改善已經很糟的情況。
軍人也是人，是他們身處的體制讓人的惡行受到保護、滋養，要怎麼去改變這個不正確的環境，讓裡面有意願改善跟做事的人能夠站出來，才是立法機關應該思考的重要議題。
黃媽媽從一個悲憤的受害家屬一路走來，參與過許許多多的社運場合，她曾經見證過一些社運團體，用強調被害者傷痛的方式喚起大眾注意。或許這對於宣洩情緒、激發議題是有幫助，可是議題被大家注意到了，又要如何想出解決辦法呢？這就不是一直消費傷痛能夠做到的了。
因為國章的悲劇不會是單一個案，在他之前、之後，還有千千萬萬個悲劇，都可以透過體制改革去避免。這也是黃媽媽會投身軍中人權，研究國軍體制，尋求從根本解決之道的緣故。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。