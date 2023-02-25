教育部要求大專院校依《菸害防制法》撤除吸菸區，學生團體：不是把人趕到校外就能解決問題

立法院1月完成《菸害防制法》修法，擴大禁菸場所範疇、將大專院校也完全納入，讓大學裡的「吸菸區」成為絕響。對此，教育部發函要求大專院校，在111學年度前完成修正各項法規、計畫、合約，且應撤除所有戶外吸菸區，並建立檢舉管道。

教育部2月21日進一步發函大專院校，說明修法增列大專院校為全面禁菸場所，入口應設置禁菸標示，不得供應吸菸有關器物，且把禁菸年齡提高到20歲，並全面禁止電子煙、加強管制加熱菸。

為因應修法，教育部要求大專院校在2月底前研訂宣導方式與管道，讓校園相關人士都能知道新規範上路，盤點校內規定、計畫、合約，排定會議討論修正。同時，大專院校也應撤除校內所有吸菸區及吸菸有關器物，在所有出入口設置明顯禁菸標示。

大專院校廢止吸菸區、建立檢舉管道

根據教育部所明訂的注意事項，在修訂校內規定方面，大專院校應修正學校人員獎懲、違規吸菸學生輔導、校園菸害防治管理等相關規範，廢止戶外吸菸區設置規定。

仍設有吸菸區之學校，教育部要求儘速撤除校內所有吸菸區及吸菸有關器物，例如菸灰缸或熄菸筒，並建議於原區域標示「此處吸菸區已撤除，學校全面禁菸」的提醒文字。

此外，教育部要求學校在各校門、人車出入口、無圍牆的邊界等處，設置明顯的全校禁菸標示，並可以用地圖、圖示呈現校地範圍，以利校外人員辨識。

在強化環境維護工作的部分，教育部要求對學生須有輔導教育做法，評估訂定改過、銷過相關機制，引導學生戒菸或減少吸菸行為。同時，要主動巡查吸菸熱點，建立檢舉管道及研議運用監視廣播系統。

還有其他相關規定，教育部要求大專院校於2月底前排定各項法規、計畫、合約的修正期程，最晚在111學年度（112年7月31日）前全數完成修正。對於目前尚未完成簽約的工程契約、廠商合約等，也要同步檢視調整。

校園禁菸，家長團體、學生團體看法不一

對此，國教行動聯盟家長部長王瀚陽認為，大學全面撤除吸菸區短時間內可能增加不便，但出發點仍是以營造環境的方式，鼓勵癮君子戒菸。

王瀚陽指出，吸菸者被限制在如雪茄館等特定場所，或不影響他人的私人空間較為合適。就像台北市減少垃圾桶後亂丟垃圾就少了，他認為環境的限制是一個好方法，可以同時兼顧抽菸者需求，也因校園內禁菸，而給青少年一個正當理由戒菸。

不過，針對大專院校全面禁菸，台灣學生聯合會日前表示，多校學生團體一致認為，校園裡的室外吸菸區具有合法控管的功能，各校評估人流、風向、建物距離後，在合適地點設置室外吸菸區，可以降低校園菸害擴張、預防二手菸害與非吸菸人口接觸。

此外，台學聯指出，過往校園調查與經驗中，即使學校全面禁菸，菸害仍好發於校園僻靜角落，或是出入口周遭。

台學聯強調，菸害控管不是把吸菸人口趕到校外就能解決問題，大專院校吸菸人口仍舊存在，且吸菸仍是有條件的合法行為。若納入成為全面禁止吸菸場所，將會造成更多控管上的問題。

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核稿編輯：羅元祺