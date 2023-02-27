TNL+ 2023/02/27,
歐洲

特里爾的那位老朋友

特里爾的那位老朋友
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

時至今日，仍有不少中國人來特里爾「朝聖」，參見這位從小到大都聽聞和學習到的思想家馬克思遺址。不少中國旅行團來德，都必參觀這裡，並導賞馬克思故居和博物館。

在德港人群組中，有人問到特里爾（Trier）有否「香港朋友」。

事實上，在這個德西近盧森堡的名城裡生活的港人甚少。那裡雖有一所名大學，但香港學生不多。特里爾卻有著中國人老朋友——馬克思。

這位對二十世紀以至今天政局有深遠影響的思想家，就在這個羅馬人在二千多年前建城的地方出生和長大。所以時至今日，仍有不少中國人來這裡「朝聖」，參見這位從小到大都聽聞和學習到的思想家遺址。不少中國旅行團來德，都必參觀這裡，並導賞馬克思故居和博物館。特里爾在最多中國人到過的德國城市中，或許比柏林和慕尼黑排名更前。

近代德國與共產主義的關係密不可分。東德曾是共產陣營一員，而共產思想亦曾經流行於西德左派之間。到今天，德國思想界和學術界仍常辯論共產主義的初心是對的，「Marx hat recht.」（就是「Marx is right.」），只是執行時出了問題。幾年前，德國紀念馬氏誕辰二百周年，全國多地都有這樣的辯論研討會，讓人探討他的功過。

與上一輩的德國人傾談，要是懂些共產主義的歷史，大家會談得投契。因為無論是東西德長大者，都會對馬克思思想有認識和聽聞，在求學時期對其有過探討。

東德長大的，就算不喜歡政府，都會對抗納粹的共產黨人有好感。東德不少街道和學校，就以這些人命名，包括威瑪共和共產黨領袖台爾曼（Ernst Thälmann）、曾是國會議員的蘇林（Werner Scholem）、在巴西很有名的貝娜妮奧（Olga Benario）。其中後者與中國亦有所關連，因為她的前伴侶是曾任共產國際駐華軍事顧問的德國人李德（Otto Braun）。最近港台電視播出的國劇《絕密使命》，講述到一位「洋大叔」如何從上海經「紅色交通線」避開追捕，走到瑞金共產黨根據地，原型正是李德。

至於西德人，五十歲以上的，多少都接觸過左派思想。就算後來思想趨右、支持基民盟者，年少時都有思考過共產和社會主義是否適合德國。到冷戰結束後多年的今天，看見今天德國和歐洲種種經濟和社會問題：難民與少數族裔的融合、貧富懸殊、恐怖主義，都令他們再反思馬克思會否提供更佳的答案。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。