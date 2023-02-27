在德港人群組中，有人問到特里爾（Trier）有否「香港朋友」。

事實上，在這個德西近盧森堡的名城裡生活的港人甚少。那裡雖有一所名大學，但香港學生不多。特里爾卻有著中國人老朋友——馬克思。

這位對二十世紀以至今天政局有深遠影響的思想家，就在這個羅馬人在二千多年前建城的地方出生和長大。所以時至今日，仍有不少中國人來這裡「朝聖」，參見這位從小到大都聽聞和學習到的思想家遺址。不少中國旅行團來德，都必參觀這裡，並導賞馬克思故居和博物館。特里爾在最多中國人到過的德國城市中，或許比柏林和慕尼黑排名更前。

近代德國與共產主義的關係密不可分。東德曾是共產陣營一員，而共產思想亦曾經流行於西德左派之間。到今天，德國思想界和學術界仍常辯論共產主義的初心是對的，「Marx hat recht.」（就是「Marx is right.」），只是執行時出了問題。幾年前，德國紀念馬氏誕辰二百周年，全國多地都有這樣的辯論研討會，讓人探討他的功過。

與上一輩的德國人傾談，要是懂些共產主義的歷史，大家會談得投契。因為無論是東西德長大者，都會對馬克思思想有認識和聽聞，在求學時期對其有過探討。

東德長大的，就算不喜歡政府，都會對抗納粹的共產黨人有好感。東德不少街道和學校，就以這些人命名，包括威瑪共和共產黨領袖台爾曼（Ernst Thälmann）、曾是國會議員的蘇林（Werner Scholem）、在巴西很有名的貝娜妮奧（Olga Benario）。其中後者與中國亦有所關連，因為她的前伴侶是曾任共產國際駐華軍事顧問的德國人李德（Otto Braun）。最近港台電視播出的國劇《絕密使命》，講述到一位「洋大叔」如何從上海經「紅色交通線」避開追捕，走到瑞金共產黨根據地，原型正是李德。

至於西德人，五十歲以上的，多少都接觸過左派思想。就算後來思想趨右、支持基民盟者，年少時都有思考過共產和社會主義是否適合德國。到冷戰結束後多年的今天，看見今天德國和歐洲種種經濟和社會問題：難民與少數族裔的融合、貧富懸殊、恐怖主義，都令他們再反思馬克思會否提供更佳的答案。