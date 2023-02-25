閱讀陳康濤：人際的悲涼與寂寞，反思社會規範囚籠

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

我們生存於世，不論意願總會產生各種關係。由呱呱墜地那刻，從此多了母親、父親，由被命名，以至成長學習呼叫別人，千絲萬縷的因緣，使你我感受喜怒哀樂。

香港詩人陳康濤， 1994年生，創作逾十載磨出一劍，去年出版詩集《與靈魂有染》。其作〈有染〉，直指人生逆旅的因緣聚合，面對城市的斑紋，敏銳心靈的對坐與憑弔。

〈錫紙〉 你拿起又放下

我就有無數的日與夜

〈錫紙〉兩句，深刻道出人際之悲涼。日常事物之比喻，不妨套用生活經驗詮釋。錫紙乃用完即棄，功用是為了包裹他物，無人關愛，隨使用者搓圓撳扁變形扭曲。

詩中自比我為錫紙，你則拿起又放下，拿起錫紙時，燒烤溫暖，熱情如火；放下則由銀變焦色，置於一旁漸漸冰凍。關係的親近遠離，不就是溫度的改變嗎？

一盒錫紙甘願讓來者撕毀，總會完結，直至長捲空置，內心再無餘物終被丟棄。陳康濤精準捕捉錫紙的物性，化為意象：我們在不同關係都可能曾被予取予求。

圖片由作者提供

〈對座〉 坐去遠方的火車

對面是個獨身女人

女人死盯著倒退的風景

好些農田、兩三層的屋

輪流瞄著我們的老大山

從天亮到天黑，她的臉

成了一盞走馬燈。

她沒有瞟過我一眼，如果

她有夢，大概會夢見我

成為這世界唯一追逐她的事物

關係有時遭任意取求，有時求而不得。〈對座〉描述的注視，如人生象徵，我看著對座女人，女人死盯著風景，兩人共坐去遠方的火車，不斷逝去。

火車移動之快速，彷彿創造逃避錯覺。本是迎向未來，偏偏死盯倒退的風景，而不變的老大山背景，道出未能放下。天亮天黑，走馬燈之喻，呼應一生。

注視而不自知，如卞之琳〈斷章〉，將「看」的多層關係，收攏入夢。我浪漫假想，亦是寂寞的人專注觀看，如若對方有夢，將成為唯一追逐她的人。

這種抽離，延續風景倒退，揭示之於詩歌，讀者就是第三重的注視。女人的死盯，我的窺探，讀者的閱讀，皆在推敲、猜想，一廂情願或正中紅心曖昧遊走。

〈砌階磚的人〉 他覺得自己天生就是砌階磚的人

小時候他就給家裡的階磚迷住

磚上的花紋從腳下繁殖到牆邊

長大後他做了一個砌階磚工人

在夢裡想著等待填補的形狀

為切割一塊階磚跟同伴爭吵

他去旅行，但不看大海和天空

他堅持實驗階磚與階磚間的空隙

並且思考這些空隙如何影響人的行走

他宣告：階磚就是生活

你不可能逃避它

陳康濤擅長描述關係，不止人際，〈砌階磚的人〉道出與社會相處。階磚是具固定形狀，才能密鋪無痕，也為文明構建的規範，無所不在。

如若不相信本質論，想法乃後天影響，覺得「天生如此」，只因家裡早有階磚。花紋從腳下繁殖到牆邊，潛移默化，如同返學返工上樓買車，何來天生？

砌階磚的人就像寓言，工人的執著，為了不算重要的事與同伴爭吵，即使去旅行也未曾想像其他可能，而大海和天空，其實是多麼廣闊無邊。

圖片由作者提供

大海和天空，不必階磚，自成世界。人為文明的規範，控制了我們的視野，階磚不等同生活，卻是社會之囚籠。我先是我，才是子女、學生和打工仔。

不可逃避的階磚，隨意取棄的錫紙，他人坐在對座，觀看和被注目之間⋯⋯陳康濤寫下你我都曾擁有的經驗，讓人共鳴、反思，生命的諸種關係。

文章獲授權轉載，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin