2023/02/25,
文學

閱讀陳康濤：人際的悲涼與寂寞，反思社會規範囚籠

閱讀陳康濤：人際的悲涼與寂寞，反思社會規範囚籠
圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

香港詩人陳康濤， 1994 年生，創作逾十載磨出一劍，去年出版詩集《與靈魂有染》。他擅長描述關係，不止人際，〈砌階磚的人〉道出與社會相處。階磚是具固定形狀，才能密鋪無痕，也為文明構建的規範，無所不在。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

我們生存於世，不論意願總會產生各種關係。由呱呱墜地那刻，從此多了母親、父親，由被命名，以至成長學習呼叫別人，千絲萬縷的因緣，使你我感受喜怒哀樂。

香港詩人陳康濤， 1994年生，創作逾十載磨出一劍，去年出版詩集《與靈魂有染》。其作〈有染〉，直指人生逆旅的因緣聚合，面對城市的斑紋，敏銳心靈的對坐與憑弔。

〈錫紙〉

你拿起又放下
我就有無數的日與夜

〈錫紙〉兩句，深刻道出人際之悲涼。日常事物之比喻，不妨套用生活經驗詮釋。錫紙乃用完即棄，功用是為了包裹他物，無人關愛，隨使用者搓圓撳扁變形扭曲。

詩中自比我為錫紙，你則拿起又放下，拿起錫紙時，燒烤溫暖，熱情如火；放下則由銀變焦色，置於一旁漸漸冰凍。關係的親近遠離，不就是溫度的改變嗎？

一盒錫紙甘願讓來者撕毀，總會完結，直至長捲空置，內心再無餘物終被丟棄。陳康濤精準捕捉錫紙的物性，化為意象：我們在不同關係都可能曾被予取予求。

1_67GKdc2raaS8jk1ohvdi5g
圖片由作者提供

〈對座〉

坐去遠方的火車
對面是個獨身女人
女人死盯著倒退的風景
好些農田、兩三層的屋
輪流瞄著我們的老大山
從天亮到天黑，她的臉
成了一盞走馬燈。
她沒有瞟過我一眼，如果
她有夢，大概會夢見我
成為這世界唯一追逐她的事物

關係有時遭任意取求，有時求而不得。〈對座〉描述的注視，如人生象徵，我看著對座女人，女人死盯著風景，兩人共坐去遠方的火車，不斷逝去。

火車移動之快速，彷彿創造逃避錯覺。本是迎向未來，偏偏死盯倒退的風景，而不變的老大山背景，道出未能放下。天亮天黑，走馬燈之喻，呼應一生。

注視而不自知，如卞之琳〈斷章〉，將「看」的多層關係，收攏入夢。我浪漫假想，亦是寂寞的人專注觀看，如若對方有夢，將成為唯一追逐她的人。

這種抽離，延續風景倒退，揭示之於詩歌，讀者就是第三重的注視。女人的死盯，我的窺探，讀者的閱讀，皆在推敲、猜想，一廂情願或正中紅心曖昧遊走。

〈砌階磚的人〉

他覺得自己天生就是砌階磚的人
小時候他就給家裡的階磚迷住
磚上的花紋從腳下繁殖到牆邊
長大後他做了一個砌階磚工人
在夢裡想著等待填補的形狀
為切割一塊階磚跟同伴爭吵
他去旅行，但不看大海和天空
他堅持實驗階磚與階磚間的空隙
並且思考這些空隙如何影響人的行走
他宣告：階磚就是生活
你不可能逃避它

陳康濤擅長描述關係，不止人際，〈砌階磚的人〉道出與社會相處。階磚是具固定形狀，才能密鋪無痕，也為文明構建的規範，無所不在。

如若不相信本質論，想法乃後天影響，覺得「天生如此」，只因家裡早有階磚。花紋從腳下繁殖到牆邊，潛移默化，如同返學返工上樓買車，何來天生？

砌階磚的人就像寓言，工人的執著，為了不算重要的事與同伴爭吵，即使去旅行也未曾想像其他可能，而大海和天空，其實是多麼廣闊無邊。

1_J5Dowb6nVmHy2G5IClANdw
圖片由作者提供

大海和天空，不必階磚，自成世界。人為文明的規範，控制了我們的視野，階磚不等同生活，卻是社會之囚籠。我先是我，才是子女、學生和打工仔。

不可逃避的階磚，隨意取棄的錫紙，他人坐在對座，觀看和被注目之間⋯⋯陳康濤寫下你我都曾擁有的經驗，讓人共鳴、反思，生命的諸種關係。

文章獲授權轉載，原文可見於

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。